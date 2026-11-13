Gastrobar béné im Benedict: Wenn der Frühstückskönig eine Nachtschicht einlegt

Gewusst wie: Frühstück 24/7 gibt es nicht mehr, dafür wird aus dem legendären Benedict nun nach Einbruch der Dunkelheit eine schicke Bar. Gastrokrise ade!

Kürzlich hat mir ein erfolgreicher Gastronom das Grundproblem seiner Branche endlich mal glasklar zusammengefasst: „Unsere Schwierigkeit besteht darin“, sagte er, „dass wir 80 Prozent des Umsatzes in nur 20 Prozent der Öffnungszeit machen müssen.“



Der Mann hat recht, ging es mir auf. Bisher hatte ich nicht sonderlich darüber nachgedacht. Doch bis auf kurz über Mittag für etwa zwei Stunden und dann abends noch mal drei bis vier Stunden haben Restaurants einfach nur geöffnet, sind aber nicht wirklich voll und befinden sich eigentlich im roten Bereich. Denn Miete, Energie und auch Personal müssen trotzdem bezahlt werden.

Auch der größte Frühstückshunger kennt Grenzen

Die perfekte Formel für den Erfolg zu finden, ist nie leicht. Das Benedict, eine israelische Frühstückskette, die 2016 in Berlin ihre erste Auslandsdependance in der Nähe des Kudamm eröffnete, hat die Formel damals folgendermaßen geknackt: 24 Stunden rund um die Uhr, so die verrückte Idee der Inhaber sowie von Dror Pinto, dem Partner des Berliner Standorts, sollte man jetzt hier Eggs Benedict, Banana Pancakes, französische Croque Madame, israelisches Shakshuka, veganes Frühstück oder einfach klassisches Müsli essen können.

Dazu passte, dass Berlin schon immer als Hauptstadt des Frühstücks galt. Gäste, die um 16 Uhr noch Rührei mit Lachs bestellen wollten, waren nicht ungewöhnlich. Das Konzept des 24/7-Frühstücks ging auf. So gut, dass das Benedict im Jahr 2023 sogar auch nach Prenzlauer Berg expandierte. Ich erinnere mich gut, wie die Filiale bei mir im Kiez eröffnete, weil zu Stoßzeiten zuverlässig eine Schlange vor der Tür stand. Die Gastronomen sprachen von rund 400 Gästen am Tag, an Wochenenden waren es angeblich doppelt so viele.

Das Frühstückslokal hat sich herausgeputzt: Im béné treffen Bistroküche und Cocktailbar aufeinander. © Studio Kroll

Tatsächlich komme ich gern für ein spätes Frühstück ins Prenzlauer-Berg-Benedict. Bisher habe ich neben dem hervorragenden Kaffee immer das Gleiche bestellt: den Tower of Babylon, mein Lieblingsgericht.



Eine fantastische Sauerei aus gekochtem Ei, gebratener Aubergine und gegrillter Tomate, aufgeschichtet auf einem knusprigen Kartoffelpuffer und großzügig mit Tahini-Amba-Soße übergossen. Meist sitze ich inzwischen gegen 15.30 Uhr unter den letzten Gästen. Denn nach dem Anfangshype ist es im Benedict ruhiger geworden. Unter der Woche schließt die Prenzlauer-Berg-Filiale nun bereits um 16 Uhr.

Stephanie Steinkopf Unsere Kritikerin Groß geworden ist Tina Hüttl in Bayern und mit den perfekten Dampfnudeln ihrer Oma. Essen ist schon immer ihr Lebensthema gewesen. Die Familie diskutierte beim Frühstück bereits das Mittagessen. Seit 2010 erkundet sie als Gastrokritikerin für ihre Kolumne in der Berliner Zeitung das kulinarische Berlin, seit 2018 ist sie Mitglied in der Jury „Berliner Meisterköche“. Neben ihrer Gastrokritik ist sie auch als Autorin, Radioreporterin, Podcasterin und Trainerin an Journalistenschulen aktiv.

Auch in Charlottenburg hat man sich verständlicherweise irgendwann vom 24/7-Frühstückskonzept verabschiedet, weil selbst der größte Frühstücksfan genug von Pancakes und Eggs Benedict hatte – zumindest am Abend. Und damit stand auch das Benedict in der Uhlandstraße wieder vor dem Problem, das viele Restaurants kennen: Die Kosten laufen weiter, während die Tische nicht durchgehend besetzt sind.

Also brauchte es eine neue Formel. Oder, wie man bei Benedict offenbar denkt, gleich einen neuen Namen: béné. Seit Juli verwandelt sich das Frühstückslokal Benedict ab 18 Uhr mit Glockengeläut und gedimmtem Licht in die Gastrobar béné – „für moderne Sharing-Gerichte, Wein und kreative Drinks“, wie es heißt. Das zunächst als Sommer-Pop-up geplante Konzept hat sich bewährt und bleibt nun dauerhaft, weshalb ich mich auf in die City West mache.

Ein Abend zwischen Funk, Soul und Steak frites

Ich muss sagen: Noch immer sitze ich gern hier. Die floral gemusterten Tapeten und die bunten Möbel im „Urban Jungle“-Look aus den Anfangsjahren sind verschwunden. Der Raum ist nach wie vor belebt, aber optisch nicht überladen.



Warme Farben, runde Bistrotische, bequeme Holzstühle und weinrote Polsterbarhocker werden durch moderne Kunstwerke an den Wänden ergänzt. Über dem Küchenpass sorgen gelb getönte Glaskacheln für warmes Licht. Viele Pflanzen sowie der schöne Parkettboden unterstreichen die Gemütlichkeit.

Zwischen runden Bistrotischen, bequemen Holzstühlen und ausgefallenen Cocktails zeigt sich das Benedict von einer neuen Seite. © Studio Kroll

Lobend erwähnen will ich auch gleich die Musik beim Dinner-Konzept: feinster Funk und Soul. Donny Hathaway, Marvin Gaye, Curtis Mayfield – ihre Klänge von Vinyl sind die idealen Begleiter für die Gastrobar. Daher genehmige ich mir auch gleich einen Cocktail von der ausgefeilten Barkarte: Dill-infundierter Gin mit Gurke, Verjus und geklärtem griechischem Joghurt – klingt verrückter als es schmeckt. Denn die Mischung aus leicht salzig-süßen und vor allem grünen Aromen mit Gin passt bestens.

Die Bistrokarte setzt sich bewusst vom Frühstücks-Vibe ab. Die einzige Überschneidung, die ich entdecke, ist der Benedict-Pancake als Dessert: Natur, Schoko-Haselnuss oder mit Himbeere und weißer Schokolade, dem ich beim Frühstück manchmal nicht widerstehen kann.

Ansonsten werden statt im Levante-Stil aufgepeppter Frühstücksklassiker nun hauptsächlich weltgewandte Bistro- und Brasserie-Gerichte aufgetischt. Zurzeit sind das etwa geröstete Rote Bete mit Stracciatella, Trauben und Haselnuss, ein Yellowtail-Ceviche, Gnocchi Parisienne mit weißem Trüffel, Cheeseburger und Steak frites au poivre. Wer sich nicht entscheiden mag und zu zweit kommt, kann für 55 Euro pro Person das Menü „Tutto béné“ bestellen.

Wo ist der Tower of Babylon geblieben?

Ich beginne mit dem Ceviche, fast sicher, die gleichen Aromenharmonien wie bei den zahlreichen Versionen der Konkurrenz zu entdecken. Falsch gedacht, das Ceviche hier schmeckt überraschend anders. Anfangs bin ich mir nicht ganz sicher, ob die geräucherte Aubergine darin tatsächlich passt.



Je mehr ich löffle, umso besser gefällt mir die Abwechslung. Bis auf den in Limettensaft gegarten Gelbschwanzfisch ist es kein klassisches Ceviche, weil eine leicht scharfe Tomatenemulsion mit reichlich gerösteter Paprika, Mandeln und Minze ganz eigene Akzente setzt. Also doch ein wenig Levante-Flavour.

Ein wenig Levante-Flavour: Die Ceviche überzeugt auch durch reichlich geröstete Paprika, Mandeln und Minze. © Studio Kroll

Ebenso bei der Roten Bete. Hier ist der orientalische Mitspieler eine Granatapfelmelasse, die die erdige Bete zusammen mit cremiger Stracciatella, Haselnüssen und karamellisierten Zwiebeln ins Süß-Schmelzige zieht. Das gefällt mir. Weniger begeistert bin ich allerdings vom Hauptgericht, den Gnocchi. Sie haben ein Konsistenzproblem. Zwar sind sie hausgemacht, aber zu weich gekocht und klebrig. Zusammen mit der Steinpilz-Trüffelsoße lösen sie sich im Mund zur breiigen Masse auf.

So habe ich mir das nicht vorgestellt, doch genau zur rechten Zeit kommen sehr knusprige Pommes auf den Tisch, als Begleitung meines Steak frites au poivre: dünne, feine Stifte, mit fluffigem Parmesan und Zitronenzeste bestreut. Auch das Fleisch überzeugt geschmacklich. Es ist auf den Punkt gebraten, allerdings schnell zu kalt, da es in Streifen vorgeschnitten ist. Die schwarze Pfeffersoße ist aber tatsächlich so gut wie beim besten Franzosen.

Steak frites au poivre mit knusprigen Parmesan-Pommes: einer der vielen neuen Klassiker auf der Karte des béné. © Knoll

Auch hübsch: Alle Gerichte werden auf unterschiedlichen Vintage-Tellern von Berliner Flohmärkten serviert. Das passt zum Lebensgefühl des Benedicts, das sich nie um feste Regeln scherte. Nur eine Sache will ich noch anmerken: Tagsüber bieten beide Benedicts weiterhin Pancakes, Shakshuka und Eggs Benedict – aber mein Tower of Babylon ist von der Karte verschwunden! Ebenso der unbegrenzt nachfüllbare Brotkorb, den es zu den größeren Frühstücksgerichten gab. Jetzt kostet er extra. Verständlich. Aber für mich gehört beides unbedingt zur Erfolgsformel.



Kleinigkeiten 4–7 Euro, Sharing-Teller 13–23 Euro, Dessert 9.50–13 Euro

Gastrobar béné im Benedict. The Dean Berlin, Uhlandstraße 49, 10719 Berlin. Täglich ab 18 Uhr. Weitere Informationen unter www.benedict.world

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