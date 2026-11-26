Bis 2031 soll rund um den Breitscheidplatz gebaut werden. Ein Gastronom kritisiert, dass der Bezirk ausgerechnet jetzt die Veranstaltungsvorschriften lockert.

An Bauzäunen und Straßensperrungen mangelt es rund um den Breitscheidplatz schon jetzt nicht. Dabei steht der Gegend ein Großteil der Einschränkungen erst noch bevor. Bis 2031 sind hier gleich mehrere umfangreiche Bauvorhaben geplant.



Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche soll saniert, die Tunneldecken der U-Bahn erneuert werden. Hinzu kommen Leitungsarbeiten sowie die Einrichtung eines dauerhaften Terrorschutzes. Auch entlang des Kudamms, der Tauentzienstraße sowie in der Kant- und Lietzenburger Straße sind Bauarbeiten vorgesehen.



Um die wirtschaftlichen Folgen für ansässige Einzelhändler und Gastronomen abzufedern, hat der Berliner Senat den Gewerbetreibenden bereits Unterstützung zugesagt. Doch ein langjähriger Gastronom am Breitscheidplatz sieht den politischen Handlungsbedarf an ganz anderer Stelle.

Gastronom: „Wir wollen keine Überbrückungshilfen“

„Wir Anrainer wollen keine 250 Tage Jahrmarkt im Jahr. Wir wollen auch keine staatlichen Überbrückungshilfen, sondern endlich wieder unter vernünftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen arbeiten können“, heißt es in einer Mail der Berliner Imbisskette Curry Wolf, die der Berliner Zeitung vorliegt.



Nicht die Baustellen allein seien das Problem, so der Geschäftsführer Mathias Wolf, sondern vielmehr das Zusammenspiel aus Verkehrseinschränkungen, der schlechteren Erreichbarkeit der Geschäfte und der nahezu permanenten kommerziellen Bespielung des Breitscheidplatzes.

Seit 2005 am Breitscheidplatz: der Currywurstimbiss, der heute Curry Wolf heißt. © Schoening/Imago

Im Zentrum der Kritik steht der „Leitfaden zur Stabilisierung der City West“ des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf. Statt die Veranstaltungsdichte während der ohnehin schwierigen Baustellenjahre zu reduzieren, habe das Bezirksamt die bisherigen zeitlichen Begrenzungen und Mindestabstände zwischen Veranstaltungen aufgehoben.



Mit Lockerung der Vorschriften verfolgt das Bezirksamt nach eigenen Angaben das Ziel, die Attraktivität der City West während der Bauphase zu erhalten und zusätzliche Besucher in das Geschäftsviertel zu locken.

Doch weit gefehlt, findet Mathias Wolf. „Die Anrainer sollen finanziell unterstützt werden, während gleichzeitig die Rahmenbedingungen für eine zusätzliche wirtschaftliche Belastung geschaffen werden. Wie absurd ist das eigentlich?“, heißt es weiter in der Mail.

Weder Almosen noch Sonderbehandlungen

Nach Angaben von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) sind rund 500 Einzelunternehmen in den kommenden fünf Jahren von den Baumaßnahmen und den damit einhergehenden Einschränkungen betroffen. Wie die dpa berichtet, sieht eine vom Senat beschlossene Projektvereinbarung unter anderem die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für betroffene Gewerbetreibende sowie Erleichterungen bei der Genehmigung besonderer Werbemaßnahmen vor.



Zudem verwies Giffey auf ein bestehendes Förderprogramm, über das Unternehmen, die infolge von Straßenbauarbeiten in ihrer Existenz bedroht sind, unter bestimmten Voraussetzungen Überbrückungshilfen von bis zu 35.000 Euro erhalten können.

Bei Curry Wolf stößt vor allem der Verweis auf ein bestehendes Förderprogramm für existenzgefährdete Unternehmen auf Unverständnis. „Müssen wir also erst an den Rand der Insolvenz geraten, bevor uns geholfen wird? Warum beseitigt man nicht zunächst diejenigen Ursachen, auf die Politik und Verwaltung unmittelbar Einfluss nehmen können?“

Ohnehin sieht der Gastronom die kommerziellen Veranstalter gegenüber den dauerhaft ansässigen Unternehmen im Vorteil.



Während den Veranstaltern sogar gesperrte Fahrbahnflächen zur Verfügung gestellt würden, müsse man als seit mehr als 20 Jahren ansässiger Gastronomiebetrieb um die Sondernutzungserlaubnis für „gerade einmal“ 14,71 Quadratmeter Außengastronomie kämpfen.

„Wir wollen weder Almosen noch Sonderbehandlungen“, heißt es abschließend in der Mail. „Wir wollen faire Wettbewerbsbedingungen, eine angemessene Veranstaltungsdichte und die Möglichkeit, unser Geschäft eigenständig und wirtschaftlich erfolgreich zu betreiben.“

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