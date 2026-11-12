Der Angriff trifft den Operationsbereich einer der wenigen noch funktionsfähigen großen Kliniken in Gaza. Der von Israel anvisierte Hamas-Kommandeur ist nicht unter den Toten.

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Medizinisches Personal behandelt am 8. August 2026 eine verletzte Jugendliche im Nasser-Krankenhaus in Chan Junis.

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Bei einem israelischen Luftangriff auf das Nasser-Krankenhaus im südlichen Gazastreifen sind am frühen Donnerstag nach palästinensischen Angaben sechs Menschen getötet worden, darunter ein Chirurg und ein 13-jähriger Junge.



Der Angriff traf den Operationsbereich der Klinik in Chan Junis und verletzte zahlreiche weitere Menschen, berichteten die Nachrichtenagenturen Reuters und AP.

Operationen und Untersuchungen eingestellt

Laut dem Krankenhausdirektor Ahmad al-Farra mussten Operationen sowie radiologische Untersuchungen und Laborarbeiten eingestellt werden. Eine Warnung vor dem Angriff habe es nicht gegeben.

Aufnahmen aus dem Krankenhaus zeigen schwer beschädigte Operationsräume und zerstörte Decken. Helfer brachten Verletzte auf Tragen durch die mit Trümmern übersäten Flure. Das Nasser-Krankenhaus gehört zu den wenigen größeren Kliniken im Gazastreifen, die noch Patienten versorgen können.

Al-Farra erklärte gegenüber AP, andere Krankenhäuser in der Umgebung seien für die spezialisierten Operationen, die bisher in seiner Klinik durchgeführt wurden, nicht ausgestattet.

Nach Angaben der britischen Hilfsorganisation Medical Aid for Palestinians (MAP) ist das Nasser-Krankenhaus die größte Klinik im Süden des Gazastreifens. Allein die chirurgische Abteilung versorgte demnach täglich mindestens 30 Patienten. MAP unterstützt zehn Abteilungen des Krankenhauses und war auch an der Wiederherstellung des nun getroffenen Operationsbereichs beteiligt.

Israel nennt Hamas-Kommandeur als Angriffsziel

Israels Armee und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet erklärten, der Angriff habe Muhammad Abu Ismail gegolten, dem Kommandeur der Hamas-Brigade in Chan Junis. Weitere bewaffnete Mitglieder der Hamas hätten sich im Krankenhaus aufgehalten.

Das israelische Militär beschuldigte die Hamas, den Krankenhauskomplex als Kommandozentrale und Waffenlager sowie als Unterkunft für Kämpfer genutzt zu haben. Belege für diese Vorwürfe legte es nicht vor. Der genannte Kommandeur war nach AP-Angaben nicht unter den Toten.

Krankenhäuser stehen unter besonderem Schutz

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas verurteilte den Angriff als Kriegsverbrechen.

Krankenhäuser und medizinisches Personal stehen nach dem humanitären Völkerrecht unter besonderem Schutz. Wird ein Krankenhaus militärisch genutzt, kann es diesen Schutz unter bestimmten Voraussetzungen verlieren.

Bei einem früheren israelischen Luftangriff auf das Nasser-Krankenhaus im Jahr 2025 wurden nach AP-Angaben 22 Menschen getötet, darunter fünf Journalisten.

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