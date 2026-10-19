Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) reduziert seine Lebensmittelhilfe für den Gazastreifen drastisch. Rund 500.000 Menschen verlieren ihre monatliche Unterstützung durch die UN-Organisation. Gleichzeitig werden die Rationen für die verbleibenden Empfänger halbiert. Als Grund nannte das WFP am Montag massive Finanzierungslücken. Die Kürzungen treffen eine Bevölkerung, von der nach UN-Prognosen weiterhin etwa zwei Drittel unter schwerer Ernährungsunsicherheit leiden.



Nach Angaben des WFP vom Montag sinkt die Zahl der monatlich unterstützten Menschen von bislang 1,6 Millionen auf 1,1 Millionen.



Die Kürzungen erfolgen ein Jahr nach Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Trotz einer zwischenzeitlichen Verbesserung der Lebensmittelversorgung sind große Teile der Bevölkerung weiterhin auf humanitäre Unterstützung angewiesen.

Nur noch ein Lebensmittelpaket: 100.000 warme Mahlzeiten fallen täglich weg

Die Einsparungen betreffen mehrere Hilfsprogramme gleichzeitig. Familien, die bislang zwei Lebensmittelpakete pro Monat erhielten, bekommen künftig nur noch eines. Zusätzlich wird die Menge des ausgegebenen Weizenmehls reduziert.



Besonders schwer wiegt die Einschränkung bei den warmen Mahlzeiten. Statt bisher 250.000 werden täglich nur noch 150.000 Portionen ausgegeben. Das entspricht einem Rückgang um 40 Prozent.



In schwer erreichbaren Gebieten, darunter Regionen nahe der sogenannten gelben Linie, die israelisch kontrollierte Gebiete abgrenzt, erhalten manche Familien nur noch jeden zweiten Tag eine warme Mahlzeit.



Zudem kürzt das WFP den Betrag der finanziellen Unterstützungsleistungen für 75.000 Familien. Damit steht den Betroffenen weniger Geld zum Kauf von Lebensmitteln auf lokalen Märkten zur Verfügung.

Der WFP-Verantwortliche für die Palästinensergebiete, Shaun Hughes, erklärte gegenüber AFP, die Kürzungen seien notwendig, damit die vorhandenen Mittel möglichst lange reichten und den bedürftigsten Menschen zugutekämen.



Einige Programme sollen zunächst fortgeführt werden. Die Organisation unterstützt weiterhin Bäckereien, die nach ihren Angaben rund ein Drittel des Brotbedarfs im Gazastreifen decken. Auch die Ernährungshilfe für etwa 300.000 Frauen und Kinder sowie die Versorgung von rund 200.000 Schulkindern mit Zwischenmahlzeiten sollen bestehen bleiben.

Palästinenser greifen im November 2025 nach Mehlsäcken auf einem fahrenden Hilfstransport des Welternährungsprogramms in Deir al-Balah. © Abdel Kareem Hana/AP

UN warnen: Ernährungslage in Gaza droht sich wieder zu verschlechtern

Seit der Waffenruhe im Oktober 2025 hatte sich die Ernährungslage im Gazastreifen zunächst verbessert. Ende vergangenen Jahres waren noch rund 1,6 Millionen Menschen von akuter Ernährungsunsicherheit auf Krisenniveau oder darüber betroffen. Zwischen April und Juni 2026 sank die Zahl auf etwa 1,2 Millionen.



Doch dieser Fortschritt ist gefährdet. Nach der jüngsten Analyse der internationalen Ernährungssicherheitsinitiative IPC wird für die zweite Jahreshälfte wieder mit mehr als 1,4 Millionen Betroffenen gerechnet. Das entspricht rund zwei Dritteln der Bevölkerung. Etwa 212.000 Menschen könnten weiterhin unter Bedingungen der zweithöchsten Warnstufe 4 leben, die als Notlage eingestuft wird.

Die angekündigten Kürzungen des Welternährungsprogramms treffen damit auf eine Versorgungslage, die sich nach einer zwischenzeitlichen Entspannung erneut zu verschlechtern droht. Die UN warnen, dass die bisherigen Fortschritte ohne ausreichende humanitäre Hilfe schnell verloren gehen könnten.

Die Fortschritte sind nach Einschätzung der Vereinten Nationen jedoch gefährdet. Besonders betroffen sind Kinder. Nach Angaben des WFP ernährt sich nur jedes fünfte Kind ausreichend abwechslungsreich. Gleichzeitig sind mehr als 80 Prozent der Menschen im Gazastreifen arbeitslos.



Viele Familien können sich deshalb selbst dann keine frischen Lebensmittel oder eiweißreichen Produkte leisten, wenn diese auf den Märkten erhältlich sind.

Am Freitag hatte bereits das UN-Kinderhilfswerk Unicef vor einer erneuten Verschlechterung der Ernährungslage gewarnt. Israel hatte zuvor die Einfuhr kommerzieller Waren gestoppt und dies mit einem Streit über Abgaben zwischen lokalen Händlern und der Hamas begründet.



Unicef forderte einen verlässlichen und kontinuierlichen Warenfluss über die Grenzübergänge. Andernfalls könnten die bisherigen Fortschritte im Kampf gegen Mangelernährung verloren gehen.

Welternährungsprogramm fehlen 450 Millionen US-Dollar

Die finanziellen Probleme der UN-Organisation haben sich in diesem Jahr erheblich verschärft. Nach eigenen Angaben erhielt das WFP für seine Einsätze in den Palästinensergebieten 2026 weniger als die Hälfte der Finanzmittel, die in den Vorjahren zur Verfügung standen.



Um die wichtigsten Hilfsprogramme im Gazastreifen und im Westjordanland während der kommenden sechs Monate aufrechtzuerhalten, benötigt das WFP nach eigenen Berechnungen 450 Millionen US-Dollar.



Bereits im September hatte die Organisation ihre Unterstützung im Westjordanland erheblich reduzieren müssen. Dort sank die Zahl der Hilfsempfänger von 400.000 auf 200.000.

Auch die Lebensbedingungen im Gazastreifen sind weiterhin äußerst schwierig. Große Teile der Infrastruktur wurden während des Krieges zerstört, viele Menschen leben noch immer in Zelten oder beschädigten Gebäuden.



„Ein Jahr ist seit dem Waffenruheabkommen vergangen. Aber das Leben hier ist immer noch brutal“, sagte der amtierende WFP-Exekutivdirektor Carl Skau gegenüber Reuters. Es gebe keine angemessenen Unterkünfte, keine grundlegenden Dienstleistungen und keine Sicherheit.

Neue Kürzungen in Gaza kurz vor dem vierten Kriegswinter

Besonders besorgt ist das Welternährungsprogramm über den Zeitpunkt der Kürzungen. Für die Bevölkerung beginnt in wenigen Wochen bereits der vierte Winter seit dem Ausbruch des Krieges im Oktober 2023.



„Diese Kürzungen kommen gerade jetzt, wo uns der vierte Winter bevorsteht“, sagte Skau. Er habe die vergangenen Winter selbst erlebt. Sie seien äußerst hart gewesen.



Laut Reuters kontrollieren israelische Streitkräfte weiterhin mehr als 60 Prozent des Gazastreifens. Trotz der Waffenruhe kommt es fast täglich zu israelischen Luftangriffen. Die Hamas kontrolliert weite Teile der übrigen Gebiete, in denen ein Großteil der Bevölkerung lebt.

Das von der Hamas geführte Medienbüro der Regierung im Gazastreifen bezeichnete die angekündigten Kürzungen als katastrophal. Es warnte vor einer erneuten Verschärfung der Hungerkrise und verlangte zusätzliche internationale Finanzhilfen.



Das Welternährungsprogramm ruft die internationalen Geldgeber ebenfalls zu einer schnellen Aufstockung ihrer Beiträge auf. „Jetzt ist nicht die Zeit, wegzuschauen“, sagte Skau.

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