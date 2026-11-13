Fünf Arbeiter wurden lebend geborgen, die Baustelle wurde gesperrt. Eine Schalung soll versagt haben – erst drei Wochen zuvor starben bei einem anderen Rohbaueinsturz acht Menschen.

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Der teilweise eingestürzte Rohbau an der Zufahrtsstraße zum Bahnhof Syokimau bei Nairobi: Das Unglück ereignete sich im neunten Stockwerk.

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Beim teilweisen Einsturz eines Rohbaus nahe Kenias Hauptstadt Nairobi sind am Freitag sechs Bauarbeiter ums Leben gekommen. Fünf weitere wurden lebend geborgen und in Krankenhäuser gebracht. Das berichtete die Zeitung Daily Nation unter Berufung auf örtliche Rettungskräfte. Die Polizei bestätigte die Opferzahlen gegenüber Reuters.

Decke stürzt bei Betonarbeiten ein

Das Unglück ereignete sich gegen 9.52 Uhr Ortszeit in Syokimau südöstlich von Nairobi, unweit des Bahnhofs an der Strecke nach Mombasa. Nach Angaben der Zeitung The Star stürzte während Betonarbeiten eine Betondecke in einem oberen Geschoss ein. Laut Polizei soll dabei eine Schalung versagt haben. Die genaue Ursache wird untersucht.

Die Einsatzkräfte bargen zunächst drei Tote, später drei weitere. Der für den Katastrophenschutz zuständige Polizeibeamte Duncan Ochieng sagte Reuters, zum Zeitpunkt des Einsturzes seien 405 Arbeiter auf der Baustelle gewesen. Inzwischen sei der Verbleib aller Arbeiter geklärt. Die Baustelle wurde gesperrt.

Weiterer Einsturz nach Oktober-Unglück

Bereits am 23. Oktober waren im Nairobi-Stadtteil Eastleigh beim Einsturz eines anderen Rohbaus acht Menschen ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft untersucht mögliche Versäumnisse von Bauherren, Fachleuten und Behörden.

Nach Angaben des staatlichen kenianischen Instituts für Politikforschung und -analyse zählen Baumängel, minderwertige Materialien, unzureichende Bauaufsicht und Planungsfehler zu den häufigsten Ursachen solcher Unglücke.

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