Gefährliche Lücke im Netz: Kliniken und Behörden schalten ihre Websites ab

Die Website der Charité ist offline, Online-Termine sind nicht buchbar. Hintergrund: Eine schwere PHP-Sicherheitslücke bedroht Webseiten weltweit.

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Die Website der Charité ist derzeit nicht erreichbar: Termine an der Berliner Universitätsklinik lassen sich vorerst nicht online buchen.

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Wer am Mittwoch online einen Termin an der Charité buchen will, bekommt nur eine Fehlermeldung. Die Website der Berliner Universitätsklinik wurde aus Sicherheitsgründen vom Netz genommen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.



Auch Informationen zu einzelnen Angeboten der Klinik sind derzeit online nicht abrufbar. Welche konkrete Gefahr die Charité abwehren will, ist bislang nicht bekannt.

Sicherheitswarnung zu PHP: Was Experten melden

Zeitgleich warnen Fachleute vor zwei schweren Lücken in der Programmiersprache PHP. Auf ihr basiert ein Großteil aller Webseiten, darunter Onlineshops, Nachrichtenportale und Systeme wie WordPress.



Das IT-Sicherheitsunternehmen Huntress, das Computer Emergency Response Team des Bundes (CERT-Bund) und das PHP-Sicherheitsteam sprechen von einer akuten Notfallsituation.

PHP2Shell: Angreifer könnten Server übernehmen

Die Schwachstellen laufen unter dem Namen „PHP2Shell“ und den Kennungen CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619. Nach Angaben der Sicherheitsfachleute könnten Angreifer darüber aus der Ferne eigenen Schadcode auf Servern ausführen.



Damit ließe sich eine Webseite vollständig kapern, samt Zugriff auf gespeicherte Kundendaten.



Brisant ist der Zeitpunkt: Details zur Schwachstelle sind nach Angaben aus der Branche unbeabsichtigt vorab öffentlich geworden. Fachleute befürchten, dass Kriminelle schon bald automatisiert nach ungeschützten Servern suchen.

Welche Einrichtungen ihre Websites abschalten

Erste Kommunen, Behörden, Universitäten und Krankenhäuser haben ihre Online-Angebote vorsorglich vom Netz genommen.



Die Landeshauptstadt Mainz schaltete nach einer Warnung des Bundes mehrere städtische Dienste und ihr zentrales Webportal ab. Ämter und Bürgerbüros bleiben laut Stadtverwaltung per Telefon und E-Mail erreichbar, vereinbarte Termine finden statt.



Abgeschaltet ist dort nur der externe Internetauftritt. Angreifer sollen so nicht an die Systeme dahinter gelangen.

Was Website-Betreiber jetzt tun müssen

IT-Experten raten Betreibern, sofort ihren Administrator, IT-Dienstleister oder Webhoster zu kontaktieren. Verfügbare Sicherheitsupdates sollten ohne Verzögerung eingespielt werden.

Was die Lücke für Nutzer bedeutet

Wer am Smartphone oder PC surft, muss nichts unternehmen. Die Lücke steckt auf den Servern, nicht auf den Endgeräten.



Treffen kann sie Verbraucher trotzdem, etwa wenn Onlinedienste ausfallen oder Daten abfließen. Die PHP-Entwickler und Hosting-Anbieter arbeiten nach eigenen Angaben rund um die Uhr an korrigierten Versionen. (mit dpa)

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