Vier neue Gefängnisse sollen den Komplex ersetzen. Zugleich will die Stadt mit kürzeren Gerichtsverfahren und Alternativen zur Haft die Gefangenenzahl deutlich verringern.

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New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani hat am Freitag einen Plan vorgestellt, nach dem der Gefängniskomplex Rikers Island bis Ende 2032 geschlossen werden soll. Damit würde die Stadt die gesetzlich vorgeschriebene Frist vom 31. August 2027 um mehr als fünf Jahre überschreiten. Der Stadtrat müsste einer Verschiebung zustimmen.

Vier neue Gefängnisse geplant

Rikers Island soll durch vier kleinere Gefängnisse in den Stadtbezirken ersetzt werden. Die Einrichtung in Brooklyn soll 2029 öffnen, die Gefängnisse in der Bronx und in Queens 2031 sowie das in Manhattan 2032. Gemeinsam mit drei medizinischen Einrichtungen sollen sie 4500 Plätze bieten.

Zustimmung wird geprüft...

Die Stadt will die Zahl der Menschen in ihren Gefängnissen von derzeit rund 6600 bis Ende 2032 auf höchstens 4100 senken. Dafür sind bis zum Haushaltsjahr 2030 Investitionen von insgesamt 290 Millionen Dollar vorgesehen.



Das Geld soll unter anderem für Alternativen zur Haft, die Entlassung unter Auflagen und Hilfen für ehemalige Gefangene verwendet werden. Etwa 85 Prozent der Inhaftierten warten nach Angaben der Stadtverwaltung auf ihren Prozess.

Lange Verfahren, volle Gefängnisse

Entscheidend für die geplante Verringerung der Gefangenenzahl sind kürzere Gerichtsverfahren. Zwischen 2017 und 2025 sank die Zahl der Menschen, die vor ihrem Prozess inhaftiert wurden, um 56 Prozent, die Gesamtzahl der Inhaftierten jedoch nur um 22 Prozent. Die durchschnittliche Haftdauer der entlassenen Gefangenen stieg im selben Zeitraum von 63 auf 102 Tage.

Bei Strafverfahren wegen schwerer Straftaten betrug die mittlere Verfahrensdauer von der Festnahme bis zum Abschluss 2025 in New York 431 Tage.

Mamdani will mit der Justiz Verfahrensverzögerungen abbauen und die Weitergabe von Beweismitteln an die Staatsanwaltschaft beschleunigen. Nach Schätzungen der Stadt könnten kürzere Verfahren die tägliche Gefangenenzahl um rund 800 verringern.



Durch Alternativen zur Haft, gezielte Entlassungen und Maßnahmen zur Verringerung erneuter Straftaten will die Stadt die Zahl der Inhaftierten um weitere 1700 senken.

Seit Jahren kritisierte Haftbedingungen

Rikers Island wurde 1932 eröffnet und ist seit Jahrzehnten für Gewalt, Überbelegung und mangelhafte Versorgung berüchtigt. Ein Bundesrichter setzte wegen der Haftbedingungen einen externen Verantwortlichen für Reformen ein.



Wie AFP im Oktober berichtete, dokumentierte die Organisation Vera Institute of Justice 48 Todesfälle in New Yorker Gefängnissen zwischen 2022 und 2025.

Drei Jahre in Haft ohne Verurteilung

Zu den bekanntesten ehemaligen Häftlingen auf der Insel gehört Kalief Browder aus der Bronx. Er kam als 16-Jähriger wegen des Vorwurfs eines Rucksackdiebstahls nach Rikers Island und verbrachte dort drei Jahre in Untersuchungshaft. Die Anklage wurde schließlich fallengelassen. Browder hatte während seiner Haft Misshandlungen erlitten und nahm sich 2015 das Leben.

Zeitpläne überholt

Der Stadtrat hatte 2019 die Schließung beschlossen, doch der Bau der Ersatzgefängnisse, für den 8 Milliarden Dollar bewilligt worden waren, verzögerte sich. Bürgermeister Bill de Blasio hatte sich während seiner Amtszeit stark für die Schließung von Rikers Island eingesetzt. Der damalige Zeitplan sah noch eine Schließung bis 2026 vor. Mamdanis Vorgänger Eric Adams stellte sich gegen die kleineren Gefängnisse in den Stadtbezirken.

Die Bezirksstaatsanwälte von Bronx, Brooklyn, Manhattan und Queens begrüßten den neuen Plan, verwiesen jedoch auf erhebliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Zugleich betonten sie, dass die bisher erreichten Verbesserungen bei der öffentlichen Sicherheit erhalten bleiben müssten.

Für die bis zur Schließung weiterhin auf Rikers Island untergebrachten Gefangenen plant die Stadt ab dem Haushaltsjahr 2028 jährlich 50 Millionen Dollar für Bildungs-, Ausbildungs- und Therapieangebote ein.

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