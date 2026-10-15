Gefangen in der Koalition: CDU mit neuer Strategie gegen ihren Untergang

Die Karten im politischen Berlin werden gerade neu gemischt. Die CDU sieht sich strategisch in einem Dilemma und will sich angesichts der beginnenden Linksausrichtung der SPD neu positionieren.

Der Begriff Zwickmühle beschreibt eine ausweglose Situation, in der man sich zwischen zwei oder mehreren unangenehmen Optionen entscheiden muss. Keine davon bietet eine gute Lösung. Das ist der augenblickliche Zustand der einst stolzen Volkspartei CDU, Jahrzehnte auf Macht, Einfluss und Exekutive gebucht.

Sie könnte in eine Minderheitsregierung gehen, in eine interessante Konstellation. Dann wäre sie zwar freier von der SPD, aber abhängig von Zustimmung der AFD und den Linken. Sie könnte zusammen mit der AFD eine Regierung bilden, was sie bisher scheut. Und sie könnte die Variante Neuwahlen wählen, was nach derzeitigem Wählerstand einer Kapitulation gleichkäme.

Die Koalition passt nicht zusammen

Bisher wählt sie die vierte Option, den Fortbestand der bisherigen Koalition. Diese jedoch zeigt für Millionen Bürger in diesem Land einen erkennbaren Zustand der Zerrüttung. Und es grenzt schon an Verlust von politischer Verantwortung, dass sich beide Partner Schwarz und Rot nun wegen des freiwilligen Abgangs von Bärbel Bas heftig streiten. Bei allem Respekt für die persönliche Situation der ehemaligen Arbeits- und Sozialministerien sollte mal gesagt werden dürfen: Ein normaler Arbeitnehmer bekommt in einem ähnlichen Trauerfall gerade mal zwei freie Tage, weitere nur mit Genehmigung des Chefs. Das wird in diesen Tagen des Aufruhrs glatt vergessen.

Nun also streiten die Parteien, wer nun was Schlimmes gegen Bärbel Bas gesagt haben könnte. Die dringenden Reformen jedoch bleiben wieder mal auf der Strecke und verschieben sich noch weiter nach hinten. Was wir indes bekommen, ist wieder einmal ein Abgezocke des hoch verschuldeten Staates: Durch indirekte Steuern und mit fadenscheinigen Erklärungen will er uns, seine Bürger, beim Thema Zucker und Tabak an das Geld. Nein, nicht der Staat spart bei sich ein. Vielmehr überlegt er immer wieder, wie er durch indirekte Steuern die Bürger noch schwerer belasten kann. In diesem Land scheint – und das selbstverschuldet - politisch fast nichts mehr zu funktionieren. Stillstand überall. Für jeden politisch Interessierten wird endgültig klar: Diese Koalition passt weder politisch noch menschlich zusammen.

In dieser für die CDU verzweifelten Situation wächst ihnen unverhofft eine große Chance zu. Die SPD tendiert, wie wir hier vor einigen Monaten prognostizierten, eindeutig nach links. Hierfür steht „die Frau gehen Blau“, die wiedergewählte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig aus Schwerin. Sie trommelt derzeit mit allen zu- und unzulänglichen Mitteln gegen die CDU und ihren Kanzler, Hauptsache es stärkt die angeschlagenen Genossen.

Das eigentliche Kalkül jedoch ist ein anderes: Frau Schwesig, aufgrund ihrer Aggressivität auch im eigenen Lager nicht unbedingt beliebt, strebt bundesweit nach der Option „Rot Rot Grün“. Nach Informationen der Berliner Zeitung aus dem Schweriner Umfeld ist das die sehr eindeutige Strategie der SPD beginnend mit 2027.

Damit gibt es de facto zwei politische Lager: Auf der einen Seite steht die mögliche neue Parteivorsitzende Manuela Schwesig und ihr neuer Linkskurs. Auf der anderen Seite steht die numerische konservativ-rechte Mehrheit von CDU und AFD. Noch traut sich die CDU nicht, diese Mehrheit auch umzusetzen. Sie weiß aber um die strategische Falle, in der die Partei steckt.

Neue Strategie für mehr Selbstbewusstsein

Hinter den Kulissen wird daher aktuell an einer neuen Strategie gebastelt: Man will nun endlich nicht nur SPD-Forderungen in der Koalition abnicken, sondern selbstbewusst eigene stellen. Das konservativ-liberale Markenbild soll öffentlich endlich erkennbarer auftreten. Die Generalsekretärin Franziska Hoppermann mit ihrem Team arbeitet daran.

Kanzler Friedrich Merz wurde insbesondere von seinen Ministerpräsidenten deshalb noch einmal das Vertrauen ausgesprochen, um nun endlich das Tempo für die Reformen zu forcieren – auch gegen die wankelmütigen, bremswütigen Genossen. Wirtschaftswachstum, Energiepreise und Lebenshaltungskosten sollen, so ist intern zu erfahren, auf der zukünftigen CDU-Agenda ganz oben stehen. Diese Themen sowie die Reformen will man nun auch gegen den sperrigen Koalitionspartner nach vorne bringen. Merz gilt in der Fraktion, aber auch bei Tausenden CDU-Mitgliedern, gegenüber der geschrumpften SPD von Anfang seiner Kanzlerschaft an als viel zu weich. Das ist das Resultat seiner Überzeugung, die Koalition sei alternativlos.

Mit der neuen Blockbildung, die sich in Bälde noch viel klarer zeigen dürfte, könnte die CDU wieder Identität und Bestimmung finden. Die desaströsen Landtagswahlen sind vorbei und die nächsten erst im Frühjahr kommenden Jahres. Die enormen Wunden heilen langsam, aber sie heilen. Daher ist die Zeit jetzt richtig, endlich an einer selbstbewussten Vorwärts-Strategie zu arbeiten.

Erste Anzeichen sehen wir bereits. So betonte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer vor Kurzen, „dass die SPD endlich mehr liefern müsse.“ Sie könne nicht nur „große Sprüche“ machen, sondern müsse konkrete Ergebnisse bei den Reformen vorweisen. CDU-Fraktionschef Thorsten Frei lehnt die von der SPD initiierte Plastiksteuer vehement ab: „Bei dem, was derzeit auf dem Tisch liegt, muss man sagen: Das ist sicherlich so nicht zustimmungsfähig.“ NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann kritisierte die SPD wegen ihrer Änderungswünsche an der Pflegereform. Die Aussage des profilierten Sozialpolitiker ist eindeutig: „Wünsche der SPD kosten zu viel Geld.“

Bei der Zucker- und Plastiksteuer sowie bei der so wichtigen Rentenreform will sich die CDU, so die weitere Strategie, mit eigenen Positionen durchsetzen. Daher ist auch zu verstehen, warum die Union vom neuen Arbeitsministers Alexander Schweitzer schnelle Ergebnisse fordert. Es wird zudem erwartet, dass bereits erzielte Vereinbarungen nicht wieder aufgeschnürt werden. Die neue Strategie der CDU, ist sie erstmal ausgearbeitet, wird bald häufiger öffentlich zu bemerken und zu sehen sein. Der angeschlagenen Parteiseele wird das durchaus guttun. Es bleibt indes abzuwarten, ob dadurch die Fliehkräfte in der Koalition nicht noch größer werden.

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