Gefühlt minus 2 Grad: Heute fegt der Ostwind über Deutschland – und der Nebel macht alles noch kälter

Deutschland liegt heute in drei Streifen: Sonne im Norden, letzte Regentropfen in der Mitte, zäher Nebel vom Alpenvorland bis an den Oberrhein.



Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Sturmböen auf den Gipfeln des Nordschwarzwalds und leichtem Frost im Sauerland und Siegerland. Dazu weht ein frischer Ostwind, der die Temperaturen deutlich kälter wirken lässt, als sie sind.

Gefühlt minus 2 Grad: Hier beißt der Ostwind heute am härtesten

Unter Nebel kommen die Temperaturen kaum über 4 bis 6 Grad hinaus, anderswo sind 7 bis 11 Grad drin. Am mildesten wird es nach Berechnungen von wetter.com an der Ostsee und rund um Frankfurt.



Der Wind kommt mäßig bis frisch aus Ost bis Nordost. Auf der Schwäbischen Alb fühlen sich 4 Grad dadurch an wie minus 2.



Am härtesten trifft es die Höhenlagen. Auf exponierten Gipfeln des Schwarzwalds erwartet der DWD Böen bis 80 km/h, am Feldberg minus 4 Grad und gefrierenden Nebel. Auf dem Fichtelberg im Erzgebirge sind es minus 3 Grad.



Die amtlichen Warnungen für den eigenen Landkreis zeigen die Warnkarte des DWD und die Warnwetter-App. Eine Glättewarnung gab es bis zum Morgen nicht, Bodenfrost ist in klaren Senken aber verbreitet möglich.

Sicht unter 150 Meter: Die Nebelwand bleibt bis Freitag

Hinter der Lage steckt Hoch Klaus. Es lenkt gealterte Polarluft nach Deutschland und hält die Tiefs vom Atlantik auf Abstand.



In der Nacht zum Donnerstag bildet sich erneut Nebel, im Osten wird es leicht frostig. Für Nordrhein-Westfalen hält der DWD-Warnlagebericht in Tälern und Flussniederungen Sichtweiten unter 150 Metern für möglich.



Der Donnerstag bringt nach Nebelauflösung vielerorts Sonne, Regen ist nicht in Sicht. In der Nacht zum Freitag sinken die Werte laut Meteozentrale verbreitet auf 3 bis minus 4 Grad. Tagsüber bleibt es bei 2 bis 10 Grad, im Nordosten zieht wieder dichter Hochnebel auf.

3 oder 10 Grad: So gemein ist der Novembernebel

Am Donnerstag reicht die Spanne von 3 Grad unter hartnäckigem Nebel bis 10 Grad in der Sonne. Sieben Grad, nur weil sich eine graue Decke nicht auflöst.



Schuld ist die stabile Schichtung unter dem Hoch. Kalte, feuchte Luft bleibt am Boden gefangen, wenige Hundert Meter darüber scheint die Sonne. Wo der Nebel hängen bleibt, ist selbst für Meteorologen ein Rätsel. Dominik Jung bringt es auf die Frage: „Wo kommt die Sonne raus, wo kommt sie nicht raus?“



Der November ist dafür berüchtigt. Im Deutschlandschnitt bringt er nach Angaben von wetter.de nur 55,5 Sonnenstunden, etwa halb so viele wie der Oktober.

Nur 31 Liter: Nirgends war der Oktober so trocken wie in Berlin

Der Oktober hat bundesweit endlich wieder Regen gebracht. Laut DWD-Monatsbilanz fielen rund 76 Liter pro Quadratmeter, erstmals seit Februar mehr als üblich.



Verteilt war der Regen extrem ungleich. Im Norden und Westen fiel teils dreimal so viel wie im Osten. Bundesweit war der Oktober zu nass. In Berlin war er so trocken wie in keinem anderen Bundesland: knapp 31 Liter, Brandenburg kam auf 35.



Die Bodenfeuchte hat sich vielerorts noch nicht nachhaltig erholt. Hoch Klaus ändert daran vorerst nichts, wie schon unser Wettertext vom Dienstag gezeigt hat.

Regen und sogar Schnee: Kippt am Wochenende das Hoch?

Ab Freitag greift ein Höhentief aus Frankreich die Blockade von Südwesten her an. Am Samstag steigt im Westen und Südwesten die Chance auf leichten Regen, bei 3 bis 11 Grad. Norden und Osten bleiben unter Hochdruck.



Am Sonntag könnte der Regen bis in die Mitte vordringen, meist schwach. In einer Modellvariante liegt die Schneefallgrenze bei etwa 1000 Metern, in den höheren Berglagen sind ein paar Flocken möglich. Im Nordosten fällt aus dem Hochnebel allenfalls Sprühregen.



Ab Samstag gehen die Wettermodelle deutlich auseinander. Mehrere Varianten zeigen für die kommende Woche eine Milderung von Westen, mit 10 bis 15 Grad im Westen und Südwesten. Eine flächendeckend nasse Phase erwarten die Meteorologen derzeit nicht.

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