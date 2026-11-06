Geheimdienste ermitteln nach Hackerangriffen auf Supermärkte

Unbekannte haben in mehreren Bundesländern die Steuerung von Kühltruhen in Supermärkten manipuliert. Nun befassen sich auch deutsche Nachrichtendienste mit den Vorfällen.

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Die jüngsten Cyberangriffe auf deutsche Supermärkte sind nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) Gegenstand nachrichtendienstlicher Ermittlungen. „Die Vorfälle sind Gegenstand aktueller nachrichtendienstlicher Ermittlungen“, teilte das BfV dem Handelsblatt mit. Mit den Attacken befasse sich demnach auch das Gemeinsame Zentrum zur Bekämpfung hybrider Bedrohungen, an dem neben dem Verfassungsschutz auch der Bundesnachrichtendienst (BND) und der Militärische Abschirmdienst (MAD) beteiligt sind.

Nach Informationen der Zeitung hatten sich vor wenigen Tagen Unbekannte in mehreren Bundesländern in die Steuerung von Kühltruhen in Supermärkten gehackt und dort die Temperaturen hochgestellt. Ähnliche Fälle hatte es zuvor bereits im europäischen Ausland gegeben.

Bekannte Schwachstellen ausgenutzt

Der Verfassungsschutz geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Angreifer Sicherheitslücken in der verwendeten Technik ausgenutzt haben. „Die gegenwärtigen Erkenntnisse deuten auf eine Ausnutzung bekannter Schwachstellen der betroffenen Steuerungssysteme hin“, teilte die Behörde dem Handelsblatt mit.

Wer hinter den Angriffen steckt, ist bislang offen. Es lägen keine Erkenntnisse vor, mit denen sich die Attacken einem bestimmten Akteur oder einer staatlichen Stelle zuordnen ließen, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums der Zeitung. (mit dpa)

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