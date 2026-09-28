Geheimtreffen in Schwerin, Linke-Poker in Berlin: Wer jetzt mit wem regieren will

Sondierungsgespräche nach den Wahlen in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt: Wer mit wem spricht und wie der Stand ist.

In Schwerin reden SPD und Linke seit Montagmorgen über eine neue Landesregierung. Wo, soll niemand erfahren. In Berlin wartet die Linke als Wahlsiegerin auf die ersten Termine mit SPD und Grünen. In Magdeburg lädt die SPD, die selbst nur acht Abgeordnete stellt, für Dienstag zu einer Runde ohne die AfD ein. Die CDU kommt nicht.



In allen drei Ländern ist offen, wer künftig regiert, und überall stellt sich die Frage nach einer Mehrheit ohne die AfD. Ein Überblick, wer in welchem Land mit wem spricht und wo es hakt.

Berlin: Linke lädt SPD und Grüne zu Sondierungen ein

Die Linke hat die Abgeordnetenhauswahl am 20. September mit 25,7 Prozent gewonnen, erstmals ist sie stärkste Kraft in der Hauptstadt. Es folgen CDU (18,8), AfD (16,3), Grüne (14,3) und SPD (12,1). Spitzenkandidatin Elif Eralp will Regierende Bürgermeisterin werden.



Die SPD hat die Einladung der Linken am Samstagabend angenommen, bei nur einer Enthaltung im Landesvorstand, berichtet der Tagesspiegel unter Berufung auf die dpa. Die Linke will zunächst getrennt mit beiden Parteien sprechen, Termine sind noch nicht öffentlich.

Streit um Verfassungsschutz und Antisemitismus

Die Konflikte liegen offen. Die Linke will den Verfassungsschutz abschaffen und große Wohnungskonzerne enteignen. Grünen-Chefin Franziska Brantner hat bereits erklärt, ihre Partei werde weder Verfassungsschutz noch Polizei abschaffen lassen.



Dazu kommt die Debatte über Antisemitismus in Teilen der Berliner Linken und über eine Wahlparty in Neukölln, bei der Clan-Oberhaupt Issar Remmo zu Gast war. SPD und Grüne fordern Klarstellungen. Einen Plan B gibt es rechnerisch: CDU, Grüne und SPD hätten ebenfalls eine Mehrheit. SPD-Landeschef Steffen Krach will auch mit der CDU reden, falls sie einlädt.

MV: Schwesig sondiert zuerst mit der Linken

In Mecklenburg-Vorpommern wurde die AfD mit 38,2 Prozent stärkste Kraft, knapp vor der SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (35,5). Die CDU flog mit 4,9 Prozent aus dem Landtag, erstmals scheiterte ein CDU-Landesverband an der Fünf-Prozent-Hürde.



Seit Montagmorgen spricht die SPD mit der Linken, meldet der Nordkurier. Über Ergebnisse wird geschwiegen, bis die Sondierungen abgeschlossen sind. Auch die Grünen hat Schwesig eingeladen, ein Termin mit ihnen ist nicht bekannt.

Nur Rot-Rot-Grün hat in Schwerin eine Mehrheit

Ohne die AfD reicht es nur für SPD, Linke und Grüne: 39 der 71 Sitze. Die AfD mit 32 Sitzen wäre dann die einzige Oppositionsfraktion.



Das weiß auch die Linke, die auf 6,5 Prozent geschrumpft ist. Landeschef Hennis Herbst sagte am Tag nach der Wahl über die SPD: „Am Ende des Tages sind die auf uns angewiesen.“

Sachsen-Anhalt: SPD lädt alle ein, außer die AfD

Die AfD gewann die Wahl am 6. September mit 43,8 Prozent und stellt 39 der 83 Abgeordneten. Zur Mehrheit fehlen ihr drei Stimmen. CDU, SPD, Grüne und Linke kommen zusammen ebenfalls auf 39 Sitze.



Den Ausschlag geben damit die fünf Abgeordneten des BSW. Das BSW ist bisher die einzige Partei, die mit der AfD spricht, etwa über die Inhalte einer AfD-geführten Minderheitsregierung. Eine Koalition mit der AfD schließt es aus.

Überparteilicher Ministerpräsident als Ausweg?

Die SPD-Landeschefs Juliane Kleemann und Andreas Schmidt haben CDU, Grüne, Linke und BSW für Dienstag nach Magdeburg eingeladen, wie t-online berichtet. Thema ist ein überparteilicher Ministerpräsident, eine Idee, die ursprünglich vom BSW stammt.



Grüne und Linke haben zugesagt. Die CDU hat abgelehnt, ihr Landesvorstand hat den Gang in die Opposition beschlossen. Ohne sie ist eine Regierung jenseits der AfD kaum denkbar.



Das BSW begrüßte die Einladung, stellt aber eine Bedingung, die für die anderen kaum annehmbar ist: Ein überparteilicher Kandidat müsse auch mit Stimmen der AfD gewählt werden.

Frist bis zum 6. Oktober

Spätestens am 6. Oktober muss der neue Landtag zusammentreten. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat für den Fall einer Blockade bereits Neuwahlen ins Gespräch gebracht.



Schwesig wollte ausdrücklich kein „Regierungschaos wie in Sachsen-Anhalt“. Ob Magdeburg aus diesem Chaos herausfindet, zeigt sich ab Dienstag.

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