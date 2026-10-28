„Geil, läuft bei mir“: Bushido bekommt seinen Rentenbescheid – und ist begeistert

Auch Rapper müssen irgendwann an ihre Rente denken: Als Bushido seinen Rentenbescheid im Briefkasten findet, ist vor allem seine Frau über die Summe schockiert.

Im Laufe seiner Karriere dürfte Bushido Einnahmen in zweistelliger Millionenhöhe erzielt haben. In seiner erfolgreichsten Phase verdiente der Rapper nach eigenen Angaben zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro pro Album – insgesamt hat er bislang 17 Studioalben veröffentlicht. Hinzu kamen Gagen von bis zu 75.000 Euro pro Festivalauftritt sowie Einnahmen aus YouTube, Merchandise und Tourneen.



Um seine finanzielle Zukunft muss sich der Berliner Rapper also wohl kaum Sorgen machen. Neben seinen privaten Rücklagen steht ihm wie anderen Arbeitnehmern auch eine gesetzliche Rente zu. Wie hoch diese voraussichtlich ausfallen wird, hat Bushido nun erfahren.

Bushido: „Nice! Habe ich einen Tausender“

In einem Instagram-Video erzählt der gebürtige Berliner, wie er einen Brief der Deutschen Rentenversicherung in seinem Briefkasten fand. Darin wird ihm mitgeteilt, dass er ab dem 1. Oktober 2045 in Rente gehen kann.



Die voraussichtliche monatliche Zahlung: gerade einmal 1050,34 Euro. Den Brief liest der 48-Jährige seiner Frau Anna-Maria Ferchichi vor.

Die reagiert fassungslos: „Aber wie kann denn das sein? Hast du immer eingezahlt in die Rentenversicherung?“ Bushido stellt klar: „Ja, ich habe immer eingezahlt. Aber privat.“



Seine eigene Reaktion auf die Rentenprognose fällt dagegen trocken aus: „Nice! Habe ich einen Tausender. Geil! Läuft bei mir.“ Seine Frau sieht das anders: „Ja, wird schwierig, glaub ich. Ein bisschen krass.“

Zustimmung wird geprüft...

Dass Bushido als jahrzehntelang erfolgreicher Rapper nicht allein auf die gesetzliche Rente angewiesen sein dürfte, zeigt schon ein Blick auf sein neues Zuhause. Anfang des Jahres zog er mit seiner Familie aus Dubai zurück nach Deutschland.



Heute lebt die Familie in Grünwald bei München in einem Anwesen, das rund 33 Millionen Euro kosten soll. Das Grundstück beherbergt eine Villa mit etwa 1000 Quadratmetern Wohnfläche, ein Gästehaus und einen Außenpool.

Mit seiner prognostizierten Monatsrente von rund 1050 Euro liegt Bushido deutlich unter der sogenannten Standardrente. Diese beträgt 2026 rund 1836 Euro brutto im Monat. Den Betrag erhält, wer 45 Jahre lang Beiträge auf Basis des jeweiligen Durchschnittsverdienstes eingezahlt hat. Wie hoch die gesetzliche Rente 2045 ausfallen wird, lässt sich derzeit allerdings kaum verlässlich vorhersagen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema