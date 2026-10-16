„Geländegewinn gegen die Staatsräson“: Wie lange lassen SPD und Grüne das noch mit sich machen?

Vanessa Emdes veröffentlichte ein Video, das den Streit um Antisemitismus verschärft. SPD und Grüne müssen entscheiden, ob sie Konsequenzen verlangen oder trotz des Konflikts weiterverhandeln.

Vanessa Emde hat ihre Aussagen zum Existenzrecht Israels bekräftigt und damit den Streit um eine mögliche rot-grün-rote Regierung in Berlin neu entfacht. In einem am Donnerstagabend veröffentlichten Instagram-Video bezeichnet die Neuköllner Linken-Abgeordnete ihre Aufnahme in die Linksfraktion als „kleinen Geländegewinn gegen die Staatsräson“.

SPD und Grüne hatten die Sondierungen erst am Dienstag unterbrochen, weil die Linke Emde trotz vorheriger Absprachen in ihre Fraktion aufgenommen hatte. Am Mittwoch einigten sich die drei Parteien auf eine Fortsetzung der Gespräche. Nun stellt sich erneut die Frage, wie verbindlich ihre Vereinbarung gegen Antisemitismus ist.

Emde weist Kritik zurück

In dem Video bezeichnet Emde die Kritik an ihrer Person als „demokratischen Skandal“ und wirft SPD und Grünen vor, gemeinsam mit großen Medienhäusern ein „Schmierentheater“ zu inszenieren. Sie kritisiert einen „Bekenntniszwang“ zum Existenzrecht Israels und zur Zweistaatenlösung. Ihre zentrale Aussage wiederholt sie ausdrücklich: „Es gibt kein Existenzrecht für Staaten. Menschen haben ein Recht zu existieren.“ Auch eine demokratische Einstaatenlösung mit gleichen Rechten für alle Menschen müsse möglich sein. „Ich stehe zu meinen Aussagen und ich nehme keine einzige dieser Aussagen zurück“, erklärt sie.

Zustimmung wird geprüft...

Mit dem Begriff „Staatsräson“ spielt Emde auf Angela Merkels Rede vor dem israelischen Parlament im März 2008 an. Die damalige Bundeskanzlerin hatte die Sicherheit Israels als Teil der deutschen Staatsräson bezeichnet und mit der historischen Verantwortung Deutschlands begründet. Emde stellt ihre Aufnahme in die Fraktion damit als Erfolg gegen ebenjene politische Leitlinie dar.

Kritik an der israelischen Regierung oder die Forderung nach einer Einstaatenlösung sind nicht automatisch antisemitisch. Der politische Konflikt entzündet sich daran, dass Emde die Anerkennung des Existenzrechts Israels als Bekenntniszwang zurückweist und ihren Widerstand dagegen als „Geländegewinn“ feiert.

Auf eine Anfrage dieser Zeitung zu ihrem Video und den Folgen für die Sondierungen reagierte Emde bislang nicht.

Vor der nächsten Entscheidung: Wie weit gehen SPD und Grüne?

Für SPD und Grüne ist die Fortsetzung der Sondierungen eine Glaubwürdigkeitsfrage. Halten sie trotz Emdes Video an den Gesprächen fest, müssen sie erklären, wie ihre Vereinbarung gegen Antisemitismus unter diesen Umständen verbindlich bleiben soll. Verlangen sie eine Klarstellung oder konkrete Konsequenzen, riskieren sie eine erneute Unterbrechung. Diese wäre ein deutliches Misstrauenssignal und würde zeigen, dass die Parteien bislang keine gemeinsame Grundlage gefunden haben. Ein Abbruch könnte die rot-grün-rote Regierungsbildung scheitern lassen, noch bevor formelle Koalitionsverhandlungen begonnen haben.

Am Freitagmorgen wollten sich die Spitzen von SPD und Grünen zunächst nicht näher zu den Sondierungen und Emdes Aussagen äußern. Eine konkrete Entscheidung über Konsequenzen oder den Fortgang der Gespräche wurde damit zunächst nicht bekannt.

Evers verspottet SPD und Grüne

Berlins CDU-Fraktionschef Stefan Evers verspottete SPD und Grüne am Freitagmorgen auf X mit einer „Statement-Vorlage“ zum Fall Emde. In seinem als „Service-Tweet“ gekennzeichneten Beitrag legt er den beiden Parteien eine Erklärung in den Mund, in der sie Emdes Äußerungen zwar mit „einer gewissen Irritation“ zur Kenntnis nehmen, zugleich aber betonen, die Vereinbarungen mit Elif Eralp gälten unverändert.

Mit der ironischen Vorlage kritisiert Evers, dass SPD und Grüne den Konflikt aussitzen könnten, statt Konsequenzen einzufordern. Das angeblich „progressive Bündnis“ werde Berlin wieder zusammenführen – obwohl es laut Evers vor allem für „Massen-Enteignung“, die Abschaffung des Verfassungsschutzes und Kiezkantinen stehe. Der Tweet ist damit nicht nur Spott über die mögliche rot-grün-rote Koalition, sondern auch ein Angriff auf den Umgang der Parteien mit dem Streit um Antisemitismus.

Service-Tweet: Zur Entlastung von SPD und Grünen hier eine für sie passende Statement-Vorlage zum neuesten Ausfall bei den Berliner Linken: „Wir haben die Äußerungen von Frau Emde mit einer gewissen Irritation zur Kenntnis genommen. Die mit Frau Eralp getroffenen Vereinbarungen gelten selbstverständlich unverändert. Daran ändert auch nichts, dass sie innerhalb der Linkspartei offenbar unterschiedlich verstanden werden.Wir haben volles Vertrauen, dass sich die zuständigen Gremien der Linken zu gegebener Zeit mit dem Vorgang befassen werden. Konsequenzen lassen sich in einer pluralistischen Partei schließlich nicht überstürzen. Das war auch nie unsere Erwartung.Entscheidend ist jetzt, dass wir uns durch die fortlaufenden Debatten über Antisemitismus nicht von den eigentlichen Zukunftsfragen Berlins ablenken lassen: Massen-Enteignung, der Abschaffung des Verfassungsschutzes und der flächendeckenden Einführung von Kiezkantinen.Wir sind überzeugt: Dieses progressive Bündnis hat das Potenzial, Berlin wieder zusammenzuführen. Dafür braucht es vor allem eines: gegenseitiges Vertrauen und die Bereitschaft, auch schwierige Positionen auszuhalten.“ — Stefan Evers (@StefanEvers_Bln) October 16, 2026

Muss die Partei Emde ausschließen?

Auch die Linke steht unter Druck. Spitzenkandidatin Elif Eralp muss erklären, wie Emdes Aussagen mit der Vereinbarung zusammenpassen. Zwar hat die Linksfraktion eine eigene Erklärung beschlossen, in der sie sich zum Existenzrecht Israels und zum Schutz jüdischen Lebens bekennt. SPD und Grüne sehen darin jedoch keine ausreichende Umsetzung der gemeinsam vereinbarten Grundsätze. Emdes Video verschärft diesen Widerspruch: Sie hat die Erklärung mitgetragen, erklärt zugleich aber, keine ihrer Aussagen zurückzunehmen.

Ein Fraktionsausschluss ist nicht automatisch vorgeschrieben. Die Vereinbarung sieht eine fachliche Bewertung möglicher Vorfälle und anschließende Konsequenzen nach den Regeln der jeweiligen Fraktion vor – bis hin zum Ausschluss. Ein solcher Schritt könnte SPD und Grünen signalisieren, dass die Linke ihre Vereinbarung ernst nimmt. Innerhalb der Partei könnte er jedoch den Vorwurf auslösen, sich dem Druck möglicher Koalitionspartner zu beugen. Hält die Linke dagegen ohne weitere Erklärung an Emde fest, riskiert sie den Eindruck, gemeinsame Grundsätze zwar zu unterschreiben, aber nicht konsequent durchzusetzen.

Was die Parteien vereinbart hatten

Am 8. Oktober hatten SPD, Grüne und Linke eine gemeinsame Vereinbarung zum Umgang mit Antisemitismus unterzeichnet. Darin wird das Existenzrecht Israels als unverhandelbar bezeichnet. Zudem sieht das Papier ein unabhängiges dreiköpfiges Expertengremium vor, das mögliche antisemitische Vorfälle in einer künftigen Koalition auf Antrag fachlich bewerten soll. Die Fraktionen sollen anschließend nach ihren eigenen Regeln Konsequenzen ziehen können.

Die Berliner Linksfraktion beschloss am Dienstag zwar eine eigene Erklärung, in der sie sich zum Existenzrecht Israels und zum Schutz jüdischen Lebens bekannte. Aus Sicht von SPD und Grünen wich sie jedoch in wichtigen Punkten von der gemeinsamen Vereinbarung ab. Nach der Unterbrechung der Sondierungen verständigten sich die Parteispitzen am Mittwoch darauf, die ursprüngliche Erklärung in einen möglichen Koalitionsvertrag aufzunehmen.

Emdes Video macht nun deutlich, dass die politische Verständigung nicht automatisch bedeutet, dass auch innerhalb der Linksfraktion Einigkeit über ihre Bedeutung besteht. Formal ist die Vereinbarung nicht aufgehoben. Ihre Verbindlichkeit steht aber erneut zur Debatte.

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