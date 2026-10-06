Geldautomat in Berliner Einkaufszentrum gesprengt – Täter gingen wohl leer aus

Explosion an Geldautomat im Biesdorf Center löst Brand aus. Einkaufszentrum geschlossen. Die Fahndung nach den Tätern läuft.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Ein gesprengter Geldautomat im Biesdorf Center hat einen Brand und dadurch eine starke Rauchentwicklung ausgelöst.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden einen Geldautomaten im Einkaufszentrum Biesdorf Center in Berlin gesprengt. Durch die Explosion brach ein Feuer aus, das eine erhebliche Rauchentwicklung im gesamten Gebäude verursachte. Die Polizei teilte mit, dass die Täter flüchtig sind und nach bisherigen Erkenntnissen kein Bargeld erbeuten konnten.

Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr erklärte, das gesamte Gebäude sei zum Zeitpunkt des Einsatzes stark verraucht gewesen. Auch Stunden nach der Tat liefen die Lüftungsmaßnahmen in dem Einkaufszentrum weiter.

Das Biesdorf Center bleibt vorerst geschlossen. Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, war laut dem Feuerwehrsprecher zunächst nicht absehbar. Angaben zur Höhe des Sachschadens oder zur Zahl der mutmaßlichen Täter machten die Behörden bislang nicht.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema