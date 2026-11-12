Geleakte Daten sollen zeigen: Rund 400.000 gefallene Russen im Ukraine-Krieg

Geleakte Daten geben Berichten zufolge Hinweise auf das Ausmaß russischer Verluste im Ukraine-Krieg. Die Auswertungen legen mehr als 400.000 Todesfälle nahe.

In Russland sollen mehr als 400.000 Todesfälle in Verbindung mit dem Ukraine-Krieg stehen. Dies geht Berichten zufolge aus geleakten Daten der russischen Statistikbehörde Rosstat hervor. Laut Bloomberg hat Russland seit den ersten Monaten des Krieges keine offiziellen Zahlen zu den eigenen militärischen Todesopfern veröffentlicht.



Nach Angaben von Bloomberg und des britischen Guardian sollen die belarussische Hackergruppe Cyber Partisans und die ukrainische Gruppe Silent Crow die Daten bei einem Angriff auf Rosstat erlangt und anschließend mit mehreren Medien geteilt haben. Die Informationen umfassen demnach mehr als elf Millionen Sterbeurkunden mit Angaben zum Alter des Verstorbenen sowie Wohnort und Sterbeort.

Unterschiedliche Zahlen

Die beiden Medien nennen unterschiedliche Zahlen. Bloomberg berichtete von knapp 392.700 Sterbeurkunden, in denen zwischen dem 24. Februar 2022 und Ende August 2026 ein Bezug zum Krieg hergestellt werde. Der Guardian nennt 412.576 Sterbeurkunden, die etwa offizielle Todesursachencodes oder Hinweise auf Kampfhandlungen oder militärische Einsätze enthalten.

Die geleakten Zahlen sind nicht mit einer offiziell bestätigten Zahl gefallener russischer Soldaten gleichzusetzen. Sie erfassen Todesfälle, die anhand bestimmter Angaben in den Sterbeurkunden mit dem Krieg in Verbindung gebracht werden. Sie könnten laut Bloomberg unvollständig sein, etwa weil Vermisste oder Menschen, die erst später an Kriegsverletzungen starben, möglicherweise nicht erfasst wurden.

Berechnungen von Silent Crow gehen laut Bloomberg von etwa 450.000 Toten aus. Jedoch seien dabei Todesfälle ohne Kampfbezug und Fälle ohne eindeutige Todesursache berücksichtigt worden. Rosstat antwortete dem Bericht zufolge zunächst nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

Behörde bestätigte Cyberangriff

Rosstat hatte Cyberangriffe auf seine Informationssysteme zwischen dem 29. Oktober und dem 1. November bestätigt, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtete. Die Behörde erklärte jedoch, es gebe keine Hinweise auf kompromittierte Datenbanken oder den Abfluss rechtlich geschützter Informationen.

Der Guardian konnte die Echtheit der Daten nach eigenen Angaben nicht unabhängig überprüfen. Jedoch decken sich die Zahlen dem Bericht zufolge mit anderen Schätzungen. So hatte etwa der britische Geheimdienst im September geschätzt, dass etwa 500.000 russische Soldaten im Krieg getötet worden seien. Bloomberg konnte die Echtheit der Datenbank ebenfalls nicht unabhängig nachweisen, fand bei seiner Prüfung aber keine Hinweise auf eine Fälschung.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Zahl der getöteten russischen Soldaten Ende Juli 2026 auf rund 700.000 beziffert. Insgesamt habe Russland etwa 1,6 Millionen Personalverluste erlitten, darunter auch Verwundete, sagte er in einem Interview mit dem US-Sender Fox News, wie die ukrainische Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine berichtete.



Die Ukraine habe rund 50.000 getötete und 400.000 verletzte Soldaten sowie viele Vermisste verzeichnet, erklärte der ukrainische Präsident. Auch diese Zahlen können nicht unabhängig überprüft werden. Laut Selenskyj veröffentlicht das Land aus Sicherheitsgründen keine vollständigen Daten zu Verlusten.

Zuletzt hatten Vertreter Russlands, der Ukraine und der USA am 10. und 11. November in Abu Dhabi erneut verhandelt. Die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner reisten daraufhin nach Moskau, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Auch ein anschließendes Treffen mit Selenskyj in Dublin war geplant.

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