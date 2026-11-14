„GemEinsam“: Bezirk widmet sich der sozialen Teilhabe im Alter

Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf lädt zu einem Fachtag ein, der Perspektiven bündelt, Akteure vernetzt und Impulse für mehr gegenseitige Begegnung setzen soll.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Fehlende soziale Kontakte und eine eingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe treffen im Alter viele Menschen. Um dem entgegenzuwirken, veranstaltet das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf am Dienstag, den 17. November 2026, von 10 bis 17 Uhr den Fachtag „GemEinsam“ im Festsaal des Rathauses Charlottenburg.

Die Bezirksstadträte Astrid Duda und Simon Hertel eröffnen die Veranstaltung, die darauf abzielt, Fachpublikum und Bürger zusammenzubringen. Nach einleitenden Vorträgen steht ab 12 Uhr der „Markt der Möglichkeiten“ auf dem Programm. Dort präsentieren sich verschiedene Organisationen und laden Besucher zum direkten Austausch über bestehende Unterstützungsangebote ein.

Am Nachmittag stehen drei parallele Workshops im Fokus, die praxisnahe Schwerpunkte setzen: die Rolle von Nachbarschaft und Ehrenamt, die Chancen der Digitalisierung sowie Herausforderungen in der medizinischen und pflegerischen Versorgung. In einer abschließenden Podiumsauswertung diskutieren die Referenten die Workshop-Ergebnisse.

Interessierte Bürger werden gebeten, sich vorab online auf der Website des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf anzumelden, damit die Kapazitäten vor Ort besser planbar sind.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema