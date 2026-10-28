Die Philippinen befürworten eine starke militärische Präsenz der USA in der Region. Im Südchinesischen Meer streiten Manila und Peking seit Jahren über Gebietsansprüche.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die Verteidigungsminister der Philippinen, Australiens, Japans und der USA (von links) bei einem gemeinsamen Fototermin am Rande des ASEAN-Verteidigungsministertreffens.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die USA haben den Staatenbund Asean zu einer engeren militärischen Zusammenarbeit aufgerufen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth schlug am Mittwoch bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen auf den Philippinen ein gemeinsames Abkommen vor. Es soll die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren regeln.

Nach einem Bericht der philippinischen Zeitung Daily Tribune stellte Hegseth den Vorschlag in Lapu-Lapu auf der Insel Cebu vor. Die Gespräche sollen 2027 unter dem Vorsitz Singapurs beginnen.

Dem 1967 gegründeten Verband Südostasiatischer Staaten (Asean) gehören seit der Aufnahme Osttimors im Oktober 2025 elf Länder an. Der Zusammenschluss fördert die wirtschaftliche, politische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit. Entscheidungen werden grundsätzlich im Konsens getroffen. Anders als die Nato ist Asean kein Militärbündnis. Die Mitgliedstaaten verfolgen unterschiedliche außen- und sicherheitspolitische Interessen und unterhalten eigene Verteidigungspartnerschaften.

USA wollen Marinezusammenarbeit ausbauen

Washington will vor allem die Überwachung von Seegebieten und die Zusammenarbeit der Seestreitkräfte ausbauen. Die Streitkräfte sollen bei Übungen und Planungen enger zusammenarbeiten.

Hegseth erklärte, die USA und die Asean-Staaten müssten nicht in allen Fragen übereinstimmen. Entscheidend seien gemeinsame Interessen. Der Vorschlag fällt in das Jahr vor dem 50. Jahrestag der offiziellen Beziehungen zwischen den USA und Asean.

Philippinen befürworten stärkere US-Präsenz

Der philippinische Verteidigungsminister Gilberto Teodoro bezeichnete eine starke militärische Präsenz der USA laut dem saudi-arabischen Nachrichtenportal Arab News als notwendig für Frieden und Stabilität in Südostasien.

Die Philippinen sind ein militärischer Verbündeter der USA. US-Streitkräfte dürfen aufgrund eines Abkommens neun Militärstandorte des Landes zeitweilig nutzen. Zwischen Manila und Peking kommt es seit Jahren zu Auseinandersetzungen über Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer. Zuletzt gab es dort erneut Zwischenfälle zwischen den Küstenwachen beider Länder.

An dem Treffen auf Cebu nehmen die elf Asean-Mitgliedstaaten und acht weitere Staaten teil, darunter China, Russland, Japan und die USA. Die Beratungen sollen am Donnerstag enden.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema