Gen-Z-Demo in Berlin: Polizei erwartet keine Krawalle wie in Frankreich

Vor dem bundesweiten Protesttag am Samstag versucht die Berliner Polizei, die Gemüter zu beruhigen. Seit Tagen beherrschen Schlagzeilen die Medien, wonach Krawalle wie in Frankreich auch in Berlin befürchtet werden. Entsprechende Befürchtungen äußert unter anderem die Deutsche Polizeigewerkschaft. Sie warnt davor, dass gewaltbereite Linksextremisten und Islamisten die bundesweit geplanten „Gen Z regelt“-Proteste unterwandern könnten.



Doch mit vergleichbaren Plünderungen und Brandschatzungen rechnet die Berliner Polizei nach eigenem Bekunden nicht. „Deutschland ist nicht Frankreich, Berlin ist nicht Paris“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel am Donnerstag vor Journalisten. Zwar gebe es in den sozialen Medien vereinzelt Aufrufe hierzu. Jedoch gebe es aktuell keine Hinweise auf geplante koordinierte Aktionen durch Gruppen.

Für Sonnabend sind bislang 19 Demonstrationen angemeldet. Besonders relevant für die Polizei sind zwei, zu denen auch im linksextremistischen und in Teilen „pro-palästinensischen“ Spektrum mobilisiert wird: zum einen die Demonstration am Brandenburger Tor, zu der die Gruppierung „Gen Z regelt“ aufruft. Die Forderungen sind vielfältig: etwa gegen die Wehrpflicht, für ein bezahlbares Leben, Klimaschutz oder auch mehr Geld für Schulen.



Zehntausend Teilnehmer haben die Veranstalter bei der Polizei angemeldet – eine Größenordnung, die die Polizei für durchaus realistisch hält, wenn das Wetter gut ist.



Sie rechnet mit Schülern, Studenten und Eltern mit ihren Kindern. „Die Veranstalter legen allergrößten Wert auf Gewaltfreiheit“, sagt Stephan Katte, der am Sonnabend stadtweit die Einsätze führt. „Sie glauben, dass Gewalt ihnen die Akzeptanz raubt.“ Die Demo soll gegen 16.30 Uhr enden, wenn es noch hell ist.

Zweite Demo am Rosenthaler Platz: Route und Baustellen

Dann gibt es noch eine Demo, die am Rosenthaler Platz in Mitte beginnen soll. Sie wurde unter dem Motto „GenZ hat genug!“ am Montag angemeldet.



Der Veranstalter – den die Polizei von früheren linksradikalen Demos kennt – hat erst 200 Personen angemeldet und dann seine Schätzung auf 400 erhöht. Der Aufzug soll laut Anmeldung über den Weinbergweg, die Kastanienallee, die Schönhauser Allee, die Danziger Straße und die Prenzlauer Allee zum S-Bahnhof Prenzlauer Allee führen.



Weil auf der angemeldeten Route aber einige Baustellen sind, verhandelt die Versammlungsbehörde der Polizei mit dem Anmelder über Alternativwege.

Masken zu Halloween: Polizei verzichtet auf Vermummungsverbot

Wegen Halloween solle man sich maskieren, heißt es in den Aufrufen. „Bisher sehen wir nach jetzigem Stand der Dinge aber keinen Anlass, ein Vermummungsverbot zu erlassen“, sagte Katte. Bei einer solchen Auflage müsse die Polizei sofort bei Verstößen einschreiten. „Sollte es aus der Versammlung heraus zu Straftaten kommen, sind wir in der Lage, konsequent zu reagieren, auch ohne Vermummungsverbot.“



Die Polizei wird am Sonnabend mit etwa 1500 Beamten im Einsatz sein. Inbegriffen in dieser Zahl sind bereits drei Einheiten, die sie aus den lokalen Polizeiabschnitten zusammenstellen muss, sowie Unterstützungseinheiten aus Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und von der Bundespolizei. Das ist nicht viel, denn die anderen Bundesländer brauchen ihre Polizeitruppen auch. Denn zeitgleich soll es in rund 30 Städten zu Demonstrationen kommen.

Halloween-Nacht in Berlin: Diese Kieze hat die Polizei im Blick

Eine zusätzliche Herausforderung ist für die Polizei die Halloween-Nacht. 2024 war es in Berlin zu Ausschreitungen gekommen: Mülltonnen wurden angezündet, eine Bushaltestelle wurde entglast, Pyrotechnik wurde gezündet. Im vergangenen Jahr verlief die Nacht aus Sicht der Polizei ruhiger.



Als Schwerpunkte gelten Katte zufolge der Steinmetzkiez in Schöneberg, das Märkische Viertel, die Gropiusstadt, die High-Deck-Siedlung, Nord-Neukölln, Kreuzberg und Gesundbrunnen. Die Polizei will hier zwecks „Raumschutz“ massiv unterwegs sein.



Die Polizeiführung betont, dass sie von einem relativ ruhigen Verlauf des Tages und des Abends ausgeht. Einsatzleiter Stephan Katte ein, man könne nicht ausschließen, dass jemand aus einer Menschenmenge heraus Straftaten begeht. Und dass „erlebnisorientierte Jugendliche Bambule“ machen würden, auch Abseits des Geschehens. „Das ist nicht ungewöhnlich“, so Katte.



Gleichwohl geht die Polizei davon aus, dass das große Chaos ausbleibt. Julia Schnegelsberg, die Leiterin der Abteilung Staatsschutz im Landeskriminalamt, ergänzt, das Demonstrationsgeschehen und die Demokultur Deutschlands und Frankreichs seien nicht miteinander vergleichbar. „Wir als Sicherheitsbehörden sind uns einhellig sicher, dass wir solche Bilder in dem Ausmaß, wie wir es in Frankreich gesehen haben, in Deutschland nicht haben werden.“

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema