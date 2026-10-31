Liveblog zu Protesten in Berlin: Tausende zu Gen-Z-Demos erwartet

In Berlin wollen am Samstag tausende Menschen auf die Straße gehen. Die wichtigsten Informationen im Liveblog.

Die Initiative „Gen Z regelt“ ruft auch in Berlin zu Demonstrationen auf. Tausende Menschen werden erwartet, die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die wichtigsten Informationen im Liveblog.

Proteste von „Gen Z regelt“ in Berlin: Das wichtigste in Kürze Die Initiative „Gen Z regelt“ ruft für Samstag zu Protesten in rund 30 deutschen Städten auf – auch in Berlin.

Tausende Menschen werden zu den Demonstrationen in Berlin erwartet.

Zwei Demonstrationen in Berlin: Menschen versammeln sich am Brandenburger Tor und am Rosenthaler Platz

Samstag, 31. Oktober

11.33 Uhr: Proteste und Halloween, eine Doppelbelastung für die Polizei

Die Polizei wird in Berlin mit rund 1500 Beamten im Einsatz sein. Unterstützung bekommt sie aus Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern und der Bundespolizei. Zudem hat die Berliner Polizei drei Hundertschaften aus den örtlichen Polizeiabschnitten zusammengestellt.

Mit diesen insgesamt 1500 Beamten muss sie heute mehrere Demonstrationen und Halloween-Brennpunkte beschützen: Ab 14 Uhr wird am Brandenburger Tor die erste Demo beginnen, zu der die Veranstalter „GenZ regelt“ bis zu 10.000 Teilnehmer erwarten. Den Bereich um den Platz des 18. März hat die Polizei bereits mit Fahrzeugsperren ausgestattet.

Ab 16.30 Uhr soll dann vom Rosenthaler Platz aus eine Demonstration durch Mitte und Prenzlauer Berg ziehen. 400 Teilnehmer sind angemeldet. Zu dieser Demo mobilisieren unter anderem linksextreme und „palästina-solidarische“ Gruppen. Die Teilnehmer wurden aufgefordert, sich wegen Halloween zu maskieren. Die Polizei hat angekündigt, dies zu dulden.

Halloween wird die Polizei im Übrigen auch beschäftigen. In mehreren Kiezen Berlins kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu vereinzelten Ausschreitungen. Als Brennpunkte hat die Polizei folgende Kieze ausgemacht und wird dort zwecks „Raumschutz“ massiv unterwegs sein: der Steinmetzkiez in Schöneberg, Gesundbrunnen, Kreuzberg, Nord-Neukölln, die Neuköllner Gropiusstadt, die Neuköllner High-Deck-Siedlung und das Märkische Viertel.

10.54 Uhr: Mehr als 160.000 Menschen deutschlandweit erwartet

Nach Angaben von „Gen Z regelt“ haben über 160.000 Menschen ihre Teilnahme zugesagt. Zentral von der Gruppierung organisiert werden die Demonstrationen in Berlin, Köln, Frankfurt und München. Für die Proteste in den übrigen mehr als 30 Städten erklärt sich das Organisationsteam ausdrücklich als nicht zuständig für Inhalt und Organisation – auf der eigenen Website wird aber auf diese Veranstaltungen hingewiesen und zur Teilnahme aufgerufen.

Von einzelnen Veranstaltungen, die sich ebenfalls auf „Gen Z regelt“ berufen, grenzt sich die Gruppierung ab. In sozialen Medien gebe es zahlreiche Posts und Kanäle mit Bezug zu ihr, die aber nicht in ihrem Namen sprächen. Die Bundesschülerkonferenz hat sich von dem Protest distanziert.

10.40 Uhr: „Omas gegen Rechts“ auch dabei

Beim Dong Xuan Center © Annamarie Heller/BLZ

Beim Dong Xuan Center in Lichtenberg ist es noch ruhig. Bis jetzt relativ ruhig. Ein paar ältere Damen von „Omas gegen Rechts“ sind vor Ort. Sie haben politische Forderungen für die Hauptstadt mitgebracht, auf ihren Schildern steht etwa „Berlin voran. Rot-Grün-Rot muss klappen“. Auch ihre Petition für Rot-Grün-Rot kann man unterschreiben.

10.35 Uhr: Jan Josef Liefers warnt vor Krawallen

Schauspieler Jan Josef Liefers hat im Podcast „Liefers + Broicher“ vor den Protesten vor einer Eskalation wie in Frankreich gewarnt.

Der Schauspieler Jan Josef Liefers © Bernd Weissbrod/dpa

Liefers zog einen Vergleich zur Friedlichen Revolution in der DDR, bei der er 1989 als junger Schauspieler auf dem Berliner Alexanderplatz gesprochen hatte. Diese sei „mit Worten statt mit Steinen“ geführt worden. Man habe sich damals gegen die eigene Regierung gestellt, hätte aber niemals Läden angegriffen.

10 Uhr: Zwei Demos für Berlin angekündigt

Für Samstag sind zwei Demonstrationen angekündigt: Zu der am Brandenburger Tor ab 14 Uhr sind 10.000 Menschen angekündigt. Die Polizei rechnet mit einem friedlichen Verlauf. In den frühen Abendstunden wollen sich Menschen am Rosenthaler Platz versammeln.

9.55 Uhr: Läden schließen am Samstag früher

Vor dem Protest von „Gen Z regelt“ am Samstag schützen einige Läden auf dem Berliner Kurfürstendamm ihre Schaufenster mit Holzplatten. Am Morgen bauten vor mehreren Läden Arbeiter einen Schutz aus Pressspanplatten vor den Scheiben auf. Einige Läden planen auch, früher zu schließen. So hing am Morgen ein Schild vor der Filiale von Huawei, auf der eine Schließung am Samstag um 13 Uhr angekündigt wurde. Auch die Parfümerie Douglas hatte im Vorfeld angekündigt, eine Filialen am Samstag geschlossen zu lassen.



Die Maßnahmen haben einen Hintergrund: Rund um den 17. Oktober arteten die zunächst friedlichen Demonstrationen in mehreren Städten in Frankreich aus. Geschäfte wurden geplündert, Autos in Brand gesetzt, Gebäude beschädigt oder gar vollständig zerstört.

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