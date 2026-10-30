Vor den Protesten am 31. Oktober verbarrikadieren Berliner Händler ihre Schaufenster. Im Netz bestellen Nutzer ironisch Rolex und Louis Vuitton, und die Polizei rechnet mit einem friedlichen Tag.

Wie ein Kaninchen auf die Schlange starren einige in Berlin auf die für Sonnabend angekündigten Proteste. In Berlin und etwa 30 weiteren bundesdeutschen Städten soll für soziale Gerechtigkeit, gegen Wehrpflicht, für das Klima und vieles mehr demonstriert werden.



Was als „Schülerproteste“ in Frankreich begann, entwickelte sich bei unseren Nachbarn zu infernalischen Straßenschlachten. Auch hierzulande hätten einige gern, dass der Funke überspringt – was zu ihrem Leidwesen bislang nicht geschah. Im Berliner Stadtzentrum schützen dennoch seit Donnerstag besorgte Ladeninhaber ihre Schaufenster mit Holzplatten.

Während einige Linksextreme im Verbund mit Pro-Palästina-Aktivisten und Islamisten verbissen zu Krawall und Plünderungen von Luxusläden aufrufen, sehen es andere etwas gelassener. Zeev Rosenberg zum Beispiel. Der Berliner betreibt unter anderem einen Blog im Netz.



Auf X schrieb er neulich scherzhaft: „Habe mich gerade zu den Schülerprotesten am 31.10. angemeldet. Braucht jemand was von Louis Vuitton?“

Eine Handtasche wie die von Frau Macron

Die Antworten darunter sind erfrischend. Hier eine sehr kleine Auswahl:



„Ne, aber falls ihr bei Tod’s vorbeischaut, brauche dringend neue Loafer – für den Schulweg natürlich.“



„Nein, aber über eine neue Uhr würde ich mich freuen. Die Verpackung bitte ohne Glassplitter.“



Den Kommentaren zufolge sind Uhren sehr begehrt. Jemand meint zum Beispiel: „Könnte noch eine Rolex Daytona Weißgold brauchen.“

Zustimmung wird geprüft...

„Nee, aber ich hätte gerne das neue iPhone für’n apple und’n ‚i‘, wenn’s geht.“



Auch nach Taschen wird gefragt: „Meine Frau will so eine Handtasche wie Frau Macron.“



„Wer trägt heute noch Louis Vuitton?“, gibt jemand zu bedenken.



Und ein anderer fragt ungläubig: „Braucht man denn gar keinen Schülerausweis, um mitmachen zu dürfen?“



„Ein iPhone wäre nicht schlecht. Mal testen, ob die wirklich so gut sind. Aber dann musst du pünktlich da sein, bevor sie vergriffen sind. Farbe ist egal, nimm, was da ist.“

„Ironische Bürger wie Sie könnten eine Gefährderansprache bekommen“

Jemand hätte gern etwas von Yves Rocher. „Obwohl, das ist zu preisgünstig ...“ Zeev Rosenberg antwortet: „Zu günstig, da gehen die nicht rein ...“ Darauf eine Erwiderung: „Doch, hab ich auf einem Foto gesehen.“



Auch ein Prominenter beteiligt sich. Der Grünen-Politiker Volker Beck schreibt: „Courrier Messenger Tasche. Aber nur, wenn ein MacBook reingeht.“



Ein Nutzer warnt, dass die Polizei all diese Ironie nicht versteht: „Hallo Herr Rosenberg, seien Sie vorsichtig: WÄHREND die LINKE ungestraft die WIEDERHOLUNG der erfolgreichen ‚AKTIONEN‘ in Frankreich herbeireden darf, könnte es sein, dass ironische BÜRGER wie Sie … eine GEFÄHRDER-ANSPRACHE bekommen!!!“

Polizeichefin: „Berlin ist nicht Paris“

Gleichwohl können Geschäftsleute in Frankreich und auch in Belgien und Italien über solche Witzeleien eher nicht lachen. Die Berliner Polizei übt sich in deeskalierender Sprache und geht von einem friedlichen Verlauf des Tages aus.



Sie kennt zwar vereinzelte Aufrufe, auch in deutschen Städten zu plündern und zu brandschatzen. Allerdings hat sie nach eigenem Bekunden bislang keinerlei Erkenntnisse, dass es entsprechende Verabredungen dazu gibt.



Die Chefin des Staatsschutzes begründete dies in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten am Donnerstag damit, dass Deutschland und Frankreich eine völlig unterschiedliche Protestkultur hätten. Und die Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel sagte: „Deutschland ist nicht Frankreich, Berlin ist nicht Paris.“ Schauen wir mal.

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