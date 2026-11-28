Ich finde es großartig, wie politisch diese Generation ist. Am vergangenen Freitag rief „Gen Z regelt“ in 73 Städten zum Protest auf: für Bildung, Therapieplätze und ein bezahlbares Leben, gegen die Wehrpflicht. Auch Ende Oktober waren schon Zehntausende auf der Straße. Es sind junge Menschen, die in der Pandemie groß wurden, ohne Clubs, ohne Abifeiern, ohne die Nächte, in denen man erst vergisst und dann herausfindet, wer man ist.



Ihre Gemeinschaft haben sie auf der Straße gefunden, im gemeinsamen Ziel, die Welt zu retten. Erst ging es ums Klima, jetzt um die eigene Zukunft. Wen das mit 17 nicht bewegt, finde ich, mit dem stimmt etwas nicht.