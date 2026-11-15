Nur 100 waren angemeldet, 1200 kamen: Nach 22 Festnahmen am Ku’damm will die Gen Z am Freitag mit einem europaweiten Jugendstreik nachlegen.

Rund 1200 Menschen sind am Samstagabend einem Aufruf der Jugendbewegung „Gen Z regelt“ gefolgt und durch Berlin-Charlottenburg gezogen. Angemeldet waren lediglich 100 Teilnehmer. Die Demonstration begann am Savignyplatz und führte über den Kurfürstendamm zum S-Bahnhof Halensee. Die meisten Teilnehmer waren jünger als 30 Jahre.



Unter dem Motto „Phase 2 beginnt“ protestierten sie gegen die Wehrpflicht, marode Schulen, Kürzungen an Universitäten und im Sozialbereich sowie steigende Preise. Auch mehr Klimaschutz gehörte zu ihren Forderungen. Neben „Gen Z regelt“ hatten laut Medienberichten auch der Kommunistische Jugendbund und weitere Gruppen mobilisiert.



Zu hören waren Sprechchöre gegen die Wehrpflicht, aber auch Parolen wie „Jugend, Zukunft, Sozialismus“ und „Fuck you Israel, viva Palestine“. Vereinzelt waren palästinensische und kurdische Fahnen zu sehen.

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Gen Z regelt: 22 Festnahmen bei Demonstration am Ku’damm

Die Polizei war mit rund 700 Einsatzkräften vor Ort. Nach einer ersten Bilanz vom Samstagabend nahm sie 22 Menschen vorläufig fest und leitete 13 Strafverfahren ein, unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz. Rund um den Savignyplatz, die Kantstraße und den Kurfürstendamm kam es zu Verkehrsbehinderungen.



Die Initiative betont auf ihrer Website, ihr Protest sei „friedlich, ohne Ausnahme“. Auf Instagram verbreitete sie im Vorfeld auch Verhaltenstipps für den Fall einer Festnahme und den Umgang mit Reizgas.



Es war bereits die zweite größere Aktion der Bewegung in Berlin. Am 31. Oktober hatten sich nach Polizeiangaben rund 5000 Menschen am Brandenburger Tor versammelt, die Veranstalter sprachen von 11.000. Bei einer weiteren Demonstration am selben Abend, die nicht von „Gen Z regelt“ organisiert worden war, wurden Polizisten angegriffen. In Frankfurt am Main kam es bei Jugendprotesten zu Ausschreitungen und Plünderungen.

Europaweiter Jugendstreik: 15.000 Teilnehmer in Berlin angemeldet

Am kommenden Freitag, dem 20. November, soll der Protest eine neue Dimension erreichen. Im Rahmen eines europaweiten Jugendstreiks ruft „Gen Z regelt“ zu Demonstrationen in ganz Deutschland auf. In Berlin sind 15.000 Teilnehmer für den Protest angemeldet.



In der Hauptstadt sind an diesem Tag mehrere Aktionen geplant. Um 11 Uhr will die Bundesschülerkonferenz am Brandenburger Tor demonstrieren, um 11.30 Uhr beginnt der International Youth Strike am Alexanderplatz. Für 14 Uhr ist laut der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) eine weitere Demonstration von „Gen Z regelt“ angekündigt.



Im Mittelpunkt der Proteste stehen erneut die Ablehnung der Wehrpflicht und die Forderung nach mehr Geld für Bildung und Soziales.

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