„Gen Z regelt“: Wenn die Revolution nur auf TikTok stattfindet

Unter der Parole „Gen Z regelt“ mobilisieren junge Menschen derzeit für einen bundesweiten Protesttag am 31. Oktober. Die Gründe liegen auf der Hand: Marode Schulen, steigende Mieten, soziale Ungleichheit, Wehrpflicht. Klar, ist die Generation Z angepisst und stürzt sich mit Karacho in die Revolution, wenn sie schon für sie so bequem via Instagram und TikTok angezettelt wird. Jeden Tag kommen neue Städte hinzu, der Aufruf breitet sich aus wie ein Lauffeuer.



Was aus solchen einem Aufruf werden kann, hat man in Frankreich gesehen. Auf dem offiziellen Gen-Z-regelt-Account wird, so gut es eben geht, deeskaliert. Hetzkommentare wie „Erstmal zu Gucci“ werden gelöscht.

In der offiziellen Ankündigung heißt es, dass der Protest friedlich ablaufen soll. Sogar eigene Mülltüten soll man mitbringen, denn Respekt und Glaubwürdigkeit verschafft man sich nur, wenn man so einen Protest sauber über die Bühne bringt. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, denn schon jetzt ist die Aktion von Leuten unterwandert, die richtig Lust auf Krawall haben – oder neue Turnschuhe wollen.

„Wenn ihr keine Läden ausraubt, juckt es niemanden“

Mit Blick auf Gen Z, also die zwischen 1995 und 2010 Geborenen, werde ich den Gedanken nicht los, dass Deutschlands Streikkultur im Argen liegt. Dabei hatte sie doch vor Jahren noch mit der Bewegung Fridays for Future gezeigt, wie sich über soziale Medien und lokale Gruppen eine dauerhafte (und sinnvolle) Jugendmobilisierung organisieren lässt.



Der Grundgedanke der neuen Aktionen stimmt. Doch dagegen marschieren die Clips auf Instagram und TikTok, die die Randale in Frankreich und Italien verherrlichen, den guten Demonstranten gegen den bösen „Bullen“ ausspielen und die Sinnlosigkeit der radikalen Unterwanderung karikieren.



„Wenn ihr keine Läden ausraubt, juckt es niemanden“ schreibt ein User unter einen Beitrag des Bloggers und TikTokers „eddynext“, in dem er seine Follower für den Protest in Stuttgart mobilisieren will.

Tribute von Panem als Vorbild

Was früher politische Überzeugungsarbeit erforderte, lässt sich heute in wenigen Sekunden inszenieren. Hauptsache, es knallt. Und möglichst viele schauen zu. Das Aufgebehren einer missverstandenen Generation im dystopischen Gewand der Revolte. Der Vergleich mit den „Tributen von Panem“ liegt nahe: Junge Menschen rebellieren gegen ein System, das über ihre Zukunft bestimmt, während der Widerstand selbst zum medial inszenierten Spektakel wird.



Das Rezept ist einfach: Man nehme ein paar brennende Mülltonnen aus Frankreich, spielt ein paar vermummte Demonstranten in Kufiya-Kampfmontur dazu und schneidet Polizisten im Streitmodus dazwischen. Schon steht die stimmungsmachende Vorlage. Als Topping dient ein pushender Hip-Hop-Beat oder der „Tribute von Panem“-Soundtrack zu passender Endzeitparole: „Apokalypse Vibez“. Fertig ist die Revolution für den TikTok-Algorithmus.



Aber ist unser System wirklich so schlimm, dass man seine Wut auf dem Rücken des unteren Mittelstands austragen muss?



Jeder dürfte inzwischen die Bilder von den vielen fassungslosen Ladenbesitzern gesehen haben, die vor zertrümmerten Schaufenstern stehen, um ihre Lebensexistenz bangen und die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Möchte man mehr davon sehen, noch dazu in der eigenen Stadt?

Eine Posse aus Antisemitismus und Faschismus

Und dann kommt noch etwas Perfides dazu, nämlich Clips, die auf den Flächenbrand weiter Öl gießen: Eine französische Ladenbesitzerin wird gezeigt, die schreiend versucht die mutmaßlich migrantische Plünderer von ihrem Laden fernzuhalten und harsch von ihnen zur Seite gedrängt wird. Im nächsten Schnitt sieht man sie auf einem Bild auf einer Demo gegen rechts. Der Subtext: Selbst schuld, du hast das so gewollt! Ein anderer Clip zeigt, wie Plünderer Läden auslassen, wenn ihre Besitzer die in ihren Augen richtige Hautfarbe besitzen. Also natürlich nicht weiß.



Das ist Meinungsmache, wie nur Social-Media-Schnittprogramme sie hinbekommen können. Das Gleiche gilt für die vielen Frankreich-Videos in denen die Palästina-Flaggen wehen, angeblich aufgenommen am Tag der Proteste, aber sicher sein kann und darf man sich nicht. Natürlich tragen die Demonstranten Pali-Tücher und viele von ihnen sehen nicht französisch genug aus, sicher sucht sich die Pro-Palästina-Bewegung samt ihrer Flaggen dieser Tage viele Bühnen, sogar einen Schulstreik. Und das ist das größte Problem an dieser Protestwelle: Sie schlägt nach allen Ufern aus und schwappt doppelt so heftig zurück.



Das zweitgrößte Problem: Die hohlen Typen, die Fortnite-Tänze vor lodernden Flammen vorführen, die sich als Captain America an die Demofront wagen oder im T-Rex-Kostüm vor der Polizei wegrennen, sehen sich als Helden. Ein Schwarm von Likes und Herzen lässt die Pseudorevoluzzer glauben, sie hätten was drauf, je öfter sie auf Insta, Facebook und Co. geteilt werden.



Denn die sozialen Netzwerke haben die politische Kommunikation verändert. Sie belohnen nicht das bessere Argument, sondern die stärkere Erregung. Nicht den Kompromiss, sondern die Konfrontation. Wer Aufmerksamkeit will, muss die Bilder der anderen überbieten. Aus Protest wird Provokation, aus Provokation eine Eskalationsspirale.

Genz Z muss zeigen, was sie wirklich drauf hat

Gefährlich wird es, wenn junge Menschen zum ersten Mal politisch aktiv werden und Gewalt als authentische Form des Widerstands kennenlernen. Die romantische Vorstellung vom Straßenkampf mag auf dem Smartphone aufregend aussehen. In der Realität ist sie vor allem destruktiv.



Die eigentliche Bewährungsprobe für „Gen Z regelt“ wird deshalb nicht sein, wie viele Menschen am 31. Oktober auf die Straße gehen. Sondern ob es gelingt, aus Wut eine politische Bewegung zu machen, die mehr zu bieten hat als spektakuläre Bilder für Instagram und TikTok. „Der Funke soll überspringen“, heißt es. Fragt sich nur, welcher es am Ende sein wird: Der große Hoffnungsfunke oder der, der den Benzintank eines mittelklassigen Pkws in Brand steckt.

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