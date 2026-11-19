Bodylotion im Sechziger-Look und Seifen auf Häkeldeckchen: Auf Instagram feiert eine junge Generation Kosmetik wie aus Omas Badezimmer. Dahinter steckt mehr als Nostalgie.

Wer gerade durch TikTok oder Instagram scrollt, landet oft in Omas Badezimmer – oder zumindest einer Anmutung dessen. Die sozialen Netzwerke werden von Videos geflutet, in denen sich junge Männer etwa mit Bodylotion eincremen, deren Flaschen aussehen wie aus den Sechzigern.

Andere arrangieren ihre Seifen und Handcremes mit Vintage-Etiketten auf kitschigen Silbertabletts, darunter ein Häkeldeckchen drapiert. Heute bringt Likes, was vor gar nicht allzu langer Zeit noch als altbacken galt. Vorbei scheint die Zeit, in der „schlicht, schlichter, am schlichtesten“ regierte.

Zustimmung wird geprüft...

Müde vom Immergleichen

Lange sahen Tiegel und Tuben fast alle gleich aus: schmucklos, hell eingefärbt und mit schlichter serifenloser Schrift. Der „Clean Girl“-Look prägte nicht nur das Make-up, sondern auch die Verpackungen. Beauty-Marken, die hochwertig aussehen wollten, mussten optisch leise sein.



Dass diese Ära vorbei ist, zeigt etwa das Beispiel Marc Jacobs Beauty: Vor dem Einstellen im Jahr 2021 war die Linie für ihre schwarz glänzenden Verpackungen mit Silberelementen bekannt. Jetzt kehrt die Marke mit verspielten Farben und dreidimensionalen Formen zurück.

Zustimmung wird geprüft...

Guerlain: Der Lippenstift als Sammlerstück

Besonders gut lässt sich der Retro-Trend am Rouge G von Guerlain zeigen. Der nachfüllbare Lippenstift mit eingebautem Spiegel erfreut sich gerade bei einer neuen Generation an großer Beliebtheit. Nach eigenen Angaben brachte das Haus bereits 1870 die erste Lippenfarbe in einem Etui heraus, das man wieder befüllen konnte. Den Rouge G gibt es seit 1954. Seine heutige Form entwarf 2009 der deutsch-französische Juwelier Lorenz Bäumer.

Zustimmung wird geprüft...

Inzwischen gibt es die Hülle in vielen Designs und limitierten Editionen, auf Wunsch auch mit Gravur. Guerlain nennt sie ein Sammlerstück, das man behält und irgendwann weitergibt. Früher war das ganz normal. Die Hülle aus Metall behielt man, nur der Inhalt wurde ersetzt. Die Wegwerfverpackung setzte sich erst durch, als Kunststoff in den 1950er- und 1960er-Jahren zur Massenware wurde. Wer heute Lippenstift-Etuis sammelt, macht also genau das, was für Oma selbstverständlich war.

L'Artisan Parfumeur: Die Siebziger sind zurück

Wie gut der Blick zurück funktioniert, zeigt auch das Pariser Parfümhaus L'Artisan Parfumeur. Die Marke gehört zum spanischen Konzern Puig und feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Als Puig sie 2015 übernahm, war sie laut Thomas James eine Art schlafende Schönheit. James ist im Konzern Präsident der Nischen- und Wellnessmarken.



Bevor die Marke 2016 neu startete, tauchte sein Team tief in ihre Archive ein und stieß dort auf die Geschichte von Jean Laporte. Der Chemiker und Botaniker gründete das Haus 1976 und gilt als Wegbereiter dessen, was man heute Nischenparfümerie nennt.

Zustimmung wird geprüft...

Die Strategie: aus Laportes ursprünglicher Vision das herausholen, was zeitgemäß ist und jüngere Generationen anspricht. Besonders gut klappte das mit einem Objekt aus den Siebzigern, der Boule d'Ambre, einer Terrakottakugel voller Amber-Kristalle, die als Raumduft fungiert und vor zwei Jahren neu aufgelegt wurde. Sie wurde trotz des stolzen Preises von 235 Euro zum Bestseller und war überall ausverkauft.

Marvis: Kult aus der Alu-Tube

Kult aus Florenz: Marvis verkauft Zahnpasta im Retro-Look und in Sorten wie Jasmin, Zimt oder Ingwer. Die Tube ist längst Deko fürs Bad. © xVeaceslavx via imago-images.de

Der derzeitige Hang zum Prunk reicht bis zur Zahnpasta. Marvis wurde 1958 in Florenz gegründet. Das erste Produkt war eine Zahnpasta für Raucher mit aufhellender Wirkung und kräftigem Minzgeschmack. 1997 übernahm das Florentiner Unternehmen Ludovico Martelli die Marke und stellte sie neu auf, mit elegant gestalteten Tuben und vielen ungewöhnlichen Geschmacksrichtungen.

Das Erfolgsrezept steckt in der Verpackung. Die schlanken Aluminiumtuben mit Vintage-Schrift erinnern an das Italien der Jahrhundertmitte. Dazu kommen Sorten von Jasmin über Zimt bis zu Anis und Ingwer. Viele Käufer heben sogar die leeren Tuben wegen ihres Retro-Looks auf.

Warum gerade jetzt?

Dass ausgerechnet Omas Badezimmer zum Vorbild wird, passt zur Zeit. Vieles fühlt sich gerade hektisch und reizüberflutet an: ständig neue Nachrichten, ständig neue Trends, kaum etwas hält länger als ein paar Wochen. Da wächst die Sehnsucht nach Dingen, die bleiben. Vintage-Kosmetik ist in dieser Gemengelage eine Art ästhetisches Beruhigungsmittel. Eine Zahnpasta in der Retro-Tube oder ein Lippenstift-Etui, das schon die Großmutter kannte, steht für Beständigkeit. Und die ist selten geworden.

Nicht umsonst ist „Archiv“ gerade das Zauberwort der Branche. Es gibt den Archive Sale, die Neuauflage aus dem Archiv und das Archivstück auf dem roten Teppich. Das US-Branchenblatt WWD kürte „Archive“ zum Modewort des Jahres 2025. Ein Grund dafür: Viele große Häuser wie Chanel, Dior oder Gucci haben neue Kreativdirektoren bekommen, und die besinnen sich auf die Codes der Gründer.

Zustimmung wird geprüft...

Wird etwas aus dem Archiv geholt, klingt das nach Handwerk, Qualität und Geschichte – und das sorgt für Glaubwürdigkeit. Nach Jahren steigender Preise, immer schnellerer Trends und algorithmischer Gleichförmigkeit überzeugen vor allem Dinge, die einen Beleg mitbringen: einen erkennbaren Schnitt, eine Markengeschichte.

Der Minimalismus verschwindet trotzdem nicht. Schlichte Verpackungen und opulente Etuis können gut nebeneinander bestehen. Im Grunde sind beide eine Antwort auf dasselbe Problem: die Reizüberflutung. Manche finden Ruhe in klaren Formen und gedeckten Farben, andere im verspielten Kitsch, der an Omas Badezimmer erinnert. Ob man sich bei märchenhaftem Prunk entspannt oder lieber auf eine Reihe beiger Tiegel schaut, ist wohl Typfrage. Auf dem Badregal ist jedenfalls Platz für beides.