Die Gewerkschaft CGIL fordert höhere Löhne, bessere Renten und mehr Geld für öffentliche Dienstleistungen. In Genua besetzten Studenten ein Universitätsgebäude.

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Viele Tausende Arbeiter, Schüler und Studenten haben am Freitag in zahlreichen italienischen Städten gegen die Wirtschafts- und Haushaltspolitik der Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni demonstriert, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.



Die größte Gewerkschaft des Landes, CGIL, hatte zu einem ganztägigen Generalstreik aufgerufen. Nach Angaben der italienischen Zeitung La Repubblica gab es landesweit rund 100 Demonstrationen und Kundgebungen.

CGIL-Chef Maurizio Landini sprach von mehr als einer Million Teilnehmern. In Mailand beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben etwa 100.000 Menschen, in Bologna mehr als 20.000. In Rom gingen auch Oppositionspolitiker auf die Straße, darunter die Vorsitzende der Demokratischen Partei, Elly Schlein, und der frühere Ministerpräsident Giuseppe Conte von der Fünf-Sterne-Bewegung.

Nahverkehr und Schulen bestreikt

Zum Streik aufgerufen waren Beschäftigte im öffentlichen Dienst und in privaten Unternehmen, darunter Lehrer und Mitarbeiter des Gesundheitswesens.

20 NOVEMBRE 2026, SCIOPERO GENERALEChiediamo una diversa destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i bisogni sociali, i servizi pubblici e la qualità della vita rispetto all'aumento delle spese militari.Fai sentire la tua voce. IL FUTURO È ADESSOLo sciopero interesserà l'intera giornata di lavoro, in tutti i settori pubblici e privati, compresi quelli in appalto e strumentali, nel rispetto della legge 146/90 e delle successive modificazioni. Saranno garantite le prestazioni indispensabili previste dalla normativa vigente.#CGIL #democraziaallavoro — CGIL Nazionale (@cgilnazionale) November 19, 2026

Im öffentlichen Nahverkehr musste zu bestimmten Zeiten ein Mindestbetrieb aufrechterhalten werden. Flug- und regulärer Bahnverkehr waren vom Generalstreik ausgenommen. Ein gesonderter Bahnstreik sollte am Freitag um 21 Uhr beginnen und bis Samstag um 20 Uhr dauern.

Gewerkschaft fordert höhere Löhne und Renten

Das italienische Parlament berät über den Haushaltsentwurf für 2027 mit einem Volumen von 26 Milliarden Euro. Die CGIL wirft der Regierung vor, zu wenig für Einkommen und öffentliche Dienstleistungen vorzusehen. Sie verlangt höhere Löhne und neue Tarifverträge als Ausgleich für die Inflation, eine vollständige Anpassung der Renten an die Preisentwicklung und den Verzicht auf eine Anhebung des Renteneintrittsalters.

Außerdem fordert die Gewerkschaft mehr Geld für Gesundheitswesen, Bildung und soziale Leistungen statt höherer Militärausgaben. Gewerkschaftschef Landini sagte laut Reuters, viele Menschen könnten kaum ihren Lebensunterhalt bestreiten. Sie benötigten höhere Löhne sowie funktionierende Schulen und Krankenhäuser.

Industrieminister Adolfo Urso kritisierte den Generalstreik gegenüber Sky TG24 als vorschnell: Landini habe ihn ausgerufen, bevor er den Haushaltsentwurf gekannt habe. Urso äußerte zugleich Respekt vor den Demonstranten und erklärte, der Haushaltsentwurf könne im Parlament noch verbessert werden.

Zusammenstöße in Bologna, Besetzung in Genua

Parallel zum Generalstreik demonstrierten Studenten gegen hohe Lebenshaltungskosten und steigende Rüstungsausgaben.



In Turin spaltete sich am Freitag eine Gruppe vom Demonstrationszug der Gewerkschaft CGIL ab und zog auf einer nicht angemeldeten Route in Richtung der Stadtautobahn. Dabei wurde der Verkehr zeitweise blockiert, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Die Organisatoren der Gruppe sprachen von 30.000 Teilnehmern.

In Bologna stießen Demonstranten nahe der örtlichen Vertretung des Unternehmerverbands Confindustria mit der Polizei zusammen. Polizisten drängten Demonstranten zurück, die eine Absperrung durchbrechen wollten. In Genua besetzten Studenten nach einem Protestzug ein Universitätsgebäude.

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