Die junge Generation fühlt sich von der Politik im Stich gelassen und geht auf die Straße. Doch wie viel Anlass zum Pessimismus geben die Zahlen wirklich?

Überall auf der Welt gehen junge Menschen auf die Straße. In Serbien protestieren sie nach dem tödlichen Einsturz eines Bahnhofsvordachs gegen Korruption, in Marokko fordern sie bessere Krankenhäuser statt teurer Fußballstadien, in Deutschland wehren sie sich unter anderem gegen eine mögliche Rückkehr der Wehrpflicht und verlangen mehr Klimaschutz. Und länderübergreifend begehren sie gegen eine Politik auf, von der sie sich im Stich gelassen fühlen.