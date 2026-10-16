„Zu wenig Druck“: EU gesteht Wirkungslosigkeit ihrer Georgien-Politik ein

Die EU ringt um ihren Georgienkurs. Druck auf die Regierung in Tiflis oder Nähe zum Schwarzmeer-Partner? Im Januar will Brüssel seinen Ansatz überprüfen.

Die EU hat eingeräumt, dass ihre Politik gegenüber Georgien weder den Kurs der Regierung der Partei Georgischer Traum verändert noch Europas eigene strategische Interessen schützt.



„Unser derzeitiger Ansatz erzeugt nicht genügend Druck, um Veränderungen herbeizuführen. Er erlaubt uns auch nicht, Europas strategische Interessen in vollem Umfang zu verfolgen. Wir werden im Januar auf dieses Thema zurückkommen“, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas nach einem Treffen der Außenminister in Luxemburg.

Das Eingeständnis stellt Brüssel vor eine schwierige Entscheidung. Wie lässt sich der Druck auf Tiflis erhöhen, ohne einen Partner zu verlieren, den die EU in der Schwarzmeerregion braucht? Bei dem Treffen wurden keine neuen Sanktionen gegen Georgien angekündigt. Geäußert wurde lediglich Besorgnis über den Abbau der Demokratie. Unterdessen treibt die Partei Georgischer Traum eine Verfassungsklage voran, um die wichtigsten Oppositionsparteien zu verbieten. Das Europäische Parlament fordert Sanktionen gegen den Parteigründer Bidsina Iwanischwili.

Ein Kandidat auf dem Papier

Erweiterungskommissarin Marta Kos hat Georgien bereits als Kandidatenland „nur auf dem Papier“ bezeichnet. Brüssel erarbeitet Beitrittsfahrpläne für Montenegro, Albanien, Moldau und die Ukraine – ohne Georgien. „Solange sie nicht vorankommen – und sich wegen der von ihnen verabschiedeten Gesetze tatsächlich sogar rückwärts bewegen – und solange es keine Fortschritte und Schritte hin zu europäischen Werten gibt, werden wir nicht mit ihnen zusammenarbeiten“, sagte Kos.

Die EU arbeitet stattdessen mit der Zivilgesellschaft zusammen. Ihr Botschafter in Georgien, Pawel Herczynski, kündigte bei einer Veranstaltung zum Europatag in Telawi neue Projekte im Wert von 38 Millionen Euro an. Sie umfassen die Bereiche Bildung, Arbeitsplätze, ländliche Entwicklung und Lebensmittelqualität.

Georgiens Ministerpräsident Irakli Kobachidse vor dem Gebäude der Uno-Generalversammlung in New York. Er wirft der EU-Kommissionsführung vor, einen Neuanfang in den Beziehungen zu blockieren. © Alexei Alekseyev/imago

Die EU-Mitgliedstaaten am Schwarzen Meer sind daran interessiert, Georgien eng an sich zu binden. „Es ist sehr wichtig, sie in den Dialog darüber einzubeziehen, wie wir die Sicherheit in der Schwarzmeerregion gewährleisten“, sagte die bulgarische Außenministerin Velislava Petrova-Chamova. Die rumänische Außenministerin Oana-Silvia Toiu betonte die Bedeutung der Energie- und Verkehrsverbindungen. Zugleich wies sie die Behauptung aus Tiflis zurück, Brüssel sei die Seite, die den Dialog boykottiere.

Identität, nicht Institutionen

Die Partei Georgischer Traum beharrt darauf, dass ihre Entscheidung für Europa unverändert gilt, während sie sich gegen die EU-Institutionen wendet. Ministerpräsident Irakli Kobachidse sagt, die Führung der Europäischen Kommission blockiere einen Neuanfang. Er behauptet zudem, die EU fordere Adoptionsrechte für gleichgeschlechtliche Paare – eine Forderung, die in keinem offiziellen EU-Dokument auftaucht. Parlamentspräsident Schalwa Papuaschwili forderte Kos auf, zu sagen, „was genau sie an christlichen Werten auszusetzen hat“. Dabei hatten sich ihre Äußerungen auf Gesetze und den Abbau der Demokratie bezogen.

Die Rhetorik hat sich verschärft. Papuaschwili bezeichnete die Veranstaltung in Telawi als politische Kundgebung und warf Herczynski vor, gegen das Wiener Übereinkommen zu verstoßen. Der Bürgermeister von Tiflis, Kacha Kaladse, sagte: „Wenn man Kaja Kallas eine Karte gäbe, könnte sie nicht zeigen, wo Georgien liegt.“

Der Preis des Balanceakts

Die Regierung verteidigt ihre Weigerung, sich den Sanktionen gegen Russland anzuschließen, als pragmatisch. Kobachidse hat zur Untermauerung auf Washingtons Lockerung der Beschränkungen für russischen Diesel verwiesen. Diese Position lässt sich jedoch schwerer vertreten, seit Moskau in diesem Monat georgische Weine, Bier und Mineralwasser verboten hat. „Auf den russischen Markt zu setzen, wird eines Tages in einer Katastrophe enden“, sagte Gigi Zereteli, Vorsitzender der Oppositionspartei Europäisches Georgien.

Papuaschwili verweist stattdessen auf ein Wirtschaftswachstum, das über dem der EU-Mitglieder und Beitrittskandidaten liegt. In den ersten acht Monaten des Jahres wuchs die Wirtschaft durchschnittlich um 7,6 Prozent. „Wer auf Brüssel hört, erleidet wirtschaftlichen Schaden. Wer nicht auf Brüssel hört, erlebt Wirtschaftswachstum“, sagte er.

Die georgische Opposition erwartet, dass die EU im Januar eine härtere Linie einschlagen wird. Zereteli merkte allerdings an, Brüssel habe bisher „gezögert, diesen letzten Schritt zu gehen“ und Georgiens Weg zur Mitgliedschaft vollständig zu blockieren.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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