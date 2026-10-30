Gerechtigkeit predigen, Parteifreunde versorgen: Das Postenkarussell der politischen Elite

Junge Menschen finden immer schwerer einen Job. Die politische Elite beschwört Gerechtigkeit – doch bei der Vergabe wichtiger Posten scheint sie davon wenig zu halten.

Von den Bürgern wird verlangt, die Gerechtigkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Gilt das für Politiker etwa nicht?

Es ist ein seit Jahrzehnten ungestraftes Faszinosum. Die politischen Parteien in Deutschland kümmern sich um ihre prominenten Mitglieder so ungewöhnlich stark, dass diese nach Ausscheiden aus ihren Ämtern sehr häufig mit exzellent dotierten Positionen rechnen dürfen.