Gericht verringert Strafe für Maja T. auf sieben Jahre

Maja T. wurde wegen eines Angriffs auf mutmaßliche Rechtsextremisten in Ungarn zu acht Jahren Haft verurteilt. Das Gericht verringerte nun ihre Haftstrafe.

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Das Berufungsgericht in Budapest hat die Haftstrafe für die non-binäre Person Maja T. aus Jena von ursprünglich acht Jahren auf sieben Jahre verringert. Maja T. war wegen schwerer tätlicher Angriffe auf mutmaßliche Rechtsextremisten in Ungarn angeklagt.

Das Stadtgericht Budapest hatte Maja T. im Februar dieses Jahres zu acht Jahren Haft verurteilt. Die Anklage warf T. vor, rund um den rechtsextremen „Tag der Ehre“ im Februar 2023 gemeinsam mit weiteren Beteiligten mehrere Menschen in Budapest angegriffen zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich 24 Jahre Haft gefordert.

T. war im Dezember 2023 in Berlin festgenommen worden und wurde im Juni 2024 nach Ungarn ausgeliefert – eine Auslieferung, die später als rechtswidrig eingestuft wurde. Zuständig für ein mögliches Rücküberstellungsverfahren ist das Landgericht Gera, da sich dort der letzte Wohnsitz von Maja T. befand.

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