Die Gründung ist bis Mitte 2027 angesetzt. Auch Mittelständler sollen profitieren. Vom Staat fordern die Verbände eine Rohstoffagentur – und sie übernehmen das Ruder.

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Der Autoverband VDA zählt zu den vier Industrieverbänden, die kritische Rohstoffe künftig über ein gemeinsames Handelshaus beschaffen wollen (Symbolbild).

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Vier Industrieverbände haben heute Abend in Auswärtigen Amt in Berlin ein Konzept vorgestellt, mit dem Firmen kritische Rohstoffe künftig gemeinsam beschaffen sollen. Mehrere Unternehmen haben dafür eine Absichtserklärung unterschrieben. Sie bereiten ein Deutsches Rohstoffhandelshaus vor. Als erste deutsche Medien hatten die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung und die Berliner Zeitung über die Initiative berichtet.

Hinter dem Vorstoß stehen BDSV, VDA, VDMA und ZVEI. Sie vertreten Rüstungs-, Auto-, Maschinenbau- und Elektroindustrie und werden von Firmen wie BMW und Rheinmetall unterstützt. Laut einer im Konzept zitierten McKinsey-Analyse hängen rund vier Millionen Jobs in Deutschland direkt oder indirekt an Lieferketten mit Seltenen Erden.

Seltenerd-Magnete und Germanium: So verwundbar ist die Versorgung

Zwei Beispiele aus dem Konzept zeigen das Problem. Seltenerd-Magnete werden zu mehr als 90 Prozent in derselben Region hergestellt. Germanium hat sich nach Exportverboten innerhalb von zwei Jahren um 400 Prozent verteuert.

Außenminister Johann Wadephul (CDU, vorne links) bei der Präsentation des "Zukunftsmodells Rohstoffe" im Auswärtigen Amt in Berlin am 23. November 2026. © Harald Neuber/Berliner Zeitung

Laut einer IW-Erhebung von 2026 fürchten sechs von zehn deutschen Firmen Produktionsstopps, falls Exporte beschränkt werden. Weltweit könnten solche Beschränkungen laut Internationaler Energieagentur IEA rund 6,5 Billionen US-Dollar Wertschöpfung gefährden.

Vorbild Japan: Was das deutsche Handelshaus leisten soll

Der Name des Handelshauses ist noch ein Arbeitstitel. Es soll den Bedarf vieler Betriebe bündeln, Rohstoffe einkaufen und handeln, Vorräte anlegen und sich an Projekten entlang der Lieferkette beteiligen. Davon sollen auch Mittelständler profitieren. Die Vorgründungsphase soll bis Mitte 2027 dauern.

In Japan senkt die staatliche Organisation Jogmec die Investitionsrisiken. Handelshäuser entwickeln Projekte, und die Industrie sichert mit festen Abnahmen die Nachfrage. „Kein Unternehmen kann strategische Rohstoffabhängigkeiten allein auflösen“, erklärt Nicolai Martin vom VDA in der Mitteilung der Verbände.

Mehr als 13 Stellen zuständig: Verbände wollen eine zentrale Agentur

Beim Staat bemängeln die Verbände zersplitterte Zuständigkeiten: Die Rohstoffpolitik verteile sich auf mehr als 13 Ministerien und staatlich finanzierte Einrichtungen. Sie empfehlen, die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zur Deutschen Agentur für Rohstoff- und Energiesicherheit (Dare) auszubauen.

Die Agentur könnte Risiken früh erkennen, strategische Vorhaben begleiten und Finanzhilfen koordinieren. Ob die Bundesregierung den Vorschlag aufgreift, geht aus den Unterlagen nicht hervor.

420 Millionen Euro im Jahr: Preisgarantien für Gallium und Co.

Damit Förder- und Verarbeitungsprojekte außerhalb stark konzentrierter Märkte bestehen können, schlagen die Verbände Contracts for Difference vor. Fällt der Marktpreis unter eine vereinbarte Untergrenze, zahlt der Staat die Differenz. So sollen marktmächtige Anbieter zusätzliche Projekte nicht durch gezielt gedrückte Preise verhindern können.

China, Baotou: Arbeiter setzen Maschinen ein, um in einer Mine für Seltene Erden im Bergbaudistrikt Baiyunebo in der Autonomen Region Innere Mongolei im Norden Chinas zu graben. © CHINATOPIX/AP/dpa

Eine Modellrechnung beziffert die Kosten für den Staat bei Gallium, Germanium, Wolfram und Seltenen Erden auf im Schnitt etwa 420 Millionen Euro jährlich. Grundlage sind die Preise der Jahre 2015 bis 2026. Hinzu kommt eine vorgeschlagene steuerliche Resilienzzulage: 20 Prozent auf förderfähige Investitionen, für kleine und mittlere Firmen 30 Prozent.

Europäischer Rechnungshof: EU-Programme bisher ohne messbare Wirkung

Das Modell soll europäische Initiativen ergänzen. Ein Vorschlag liege der EU-Kommission bereits vor, so die Verbände. Die EU will mit dem Critical Raw Materials Act bis 2030 mindestens 40 Prozent ihres jährlichen Bedarfs an kritischen Rohstoffen in der Union verarbeiten und aufbereiten.

Wie schwer das fällt, zeigt eine Analyse des Europäischen Rechnungshofs, auf die sich die Verbände berufen. Demnach haben bestehende EU-Programme bisher keinen messbaren Beitrag geleistet, um strategische Abhängigkeiten abzubauen.

Industrie macht sich von der Regierung unabhängig

Hinter dem gemeinsamen Einkauf steht merklich auch mangelndes Vertrauen in die Bundesregierung. BMW beklagte bereits 2025 eine „mangelnde Handlungsfähigkeit Deutschlands im globalen Rohstoffwettbewerb“; der VDA hielt die bisherigen Instrumente Anfang 2026 für unzureichend.

Nun legen die Verbände selbst ein Handelshaus, eine Agentur und Preisgarantien als Modell vor. Sie wollen den Staat damit nicht ersetzen, wohl aber stärker auf ihre Linie verpflichten. Kritisch wird es bei der Risikoverteilung: Wenn die Industrie den Einkauf steuert, während der Staat mögliche Preisverluste absichert, muss klar sein, wer über die geförderten Geschäfte entscheidet – und wer am Ende dafür haftet.

Industrie führt, Auswärtiges Amt flankiert: Wadephul stellt sich hinter Handelshaus

Das Handelshaus ist ein Projekt der Industrie, nicht des Staates. Außenminister Wadephul stellt sich ausdrücklich dahinter. Die Initiative der Unternehmen nannte er „ein starkes Signal“. Mit einer Unterzeichnung im Auswärtigen Amt sei der Grundstein gelegt worden. Kontrolliere ein einziger Staat die Wertschöpfungsketten, gefährde das auch die Sicherheit Deutschlands und Europas, sagte er bei der Veranstaltung heute Abend in Berlin.

Die Rollen sind klar verteilt. Einkauf, Investitionen und die Abnahme der Rohstoffe bleiben Sache der Firmen. Der Staat setzt den Rahmen und springt nur bei Risiken ein, die einzelne Unternehmen überfordern. „Wir müssen diese Abhängigkeiten so schnell wie möglich drastisch reduzieren“, sagte Wadephul. Allein schafften das weder die Wirtschaft noch der Bund.

Brasilien und Argentinien: Botschaften sollen Projekte für die Firmen aufspüren

Das Auswärtige Amt versteht sich als Türöffner. Es will helfen, konkrete Projekte zu finden, und Investitionen politisch flankieren. „Wir machen aus unserem weltweiten diplomatischen Netzwerk gemeinsam mit Partnern vor Ort ein operatives Netzwerk für die deutsche Rohstoffsicherheit“, sagte Wadephul.

Bei Reisen nach Brasilien und Argentinien sei man „auf großes Interesse gestoßen“. Auch die Lieferländer wollten nicht von einem einzigen Abnehmer abhängen. Wirtschaftspolitik habe Deutschland lange getrennt von Außen- und Sicherheitspolitik betrachtet. „Das ist zum Glück vorbei“, sagte der Minister. Der Industrie sicherte er zu, die Regierung stehe an ihrer Seite.

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