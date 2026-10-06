Germanwings-Absturz: Gericht weist Klage Hinterbliebener ab

Mehr als elf Jahre nach dem Flugzeugabsturz wird vor Gericht um zusätzliches Schmerzensgeld für Angehörige gestritten. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen.

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Bei dem Unglück im März 2015 waren 150 Menschen ums Leben gekommen, als eine Germanwings-Maschine abstürzte.

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Das Landgericht Braunschweig hat die Klage von Angehörigen der Opfer des Germanwings-Absturzes auf zusätzliches Schmerzensgeld abgewiesen. Die entsprechende Entscheidung verkündete die zuständige Richterin am Gericht.

Bei dem Unglück im März 2015 waren 150 Menschen ums Leben gekommen, als eine Germanwings-Maschine abstürzte. Hinterbliebene hatten vor dem Landgericht auf eine höhere Entschädigung geklagt.

Co-Pilot brachte Maschine absichtlich zum Absturz

30 Hinterbliebene hatten Ansprüche von jeweils bis zu 110.000 Euro gegen die Bundesrepublik Deutschland angemeldet. Nach Überzeugung der Kläger wurde die Flugtauglichkeit des Copiloten damals nicht ausreichend überwacht.

Die Ermittlungen ergaben später, dass der Co-Pilot das Flugzeug absichtlich zum Absturz gebracht hatte. Er war psychisch schwer erkrankt und hätte nach den Untersuchungsergebnissen nicht fliegen dürfen.

Weitere Angaben zur Begründung der Richterin oder zu möglichen nächsten Schritten der Kläger wurden zunächst nicht mitgeteilt.

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