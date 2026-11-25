Bahnsteig wird Laufsteig: Die neue BVG-Uniform von Kilian Kerner geht in den Praxistest. Eine Stilkritik.

Es ist quasi der Trailer für den großen Modefilm, der erst 2028 rauskommt: Die neue BVG-Uniform geht nun in die Testphase.

Schluss mit ausgewaschenem Marineblau und gestreiften Krawatten – zumindest im Jahr 2028 dann so richtig. Entworfen vom Berliner Modeschöpfer Kilian Kerner, startet die Dienstkleidung in spe jetzt in den zweimonatigen Praxistest. Über 40 Mitarbeitende aus Fahrdienst, Vertrieb und Sicherheit testen die insgesamt rund 120 Artikelvarianten – darunter mehr als 100 Bekleidungsstücke und zehn Accessoires – im ganz normalen Wahnsinn des Berliner Nahverkehrs.



Wie so oft bei der BVG geht man es auch in Sachen neuer Dienstuniform gemächlich an: Entwickelt wurde das Ganze seit November 2023 gemeinsam mit einer Modetestgruppe aus rund 50 Beschäftigten, ausgewählt in einem anonymen, europaweiten Vergabeverfahren. Wenn alles glattläuft und nach der geplanten Vermessung im ersten Halbjahr 2027 nichts mehr zwickt, sollen ab 2028 rund 9000 BVG-Kräfte in Schwarz-Gelb durch die Stadt flanieren.

Mitarbeiter der BVG stellen die neuen Dienstkleider, entworfen vom Designer Kilian Kerner, am Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin am 24. November 2026 vor. © Emmanuele Contini/Berliner Zeitung

Und ganz ehrlich: Man möchte fast applaudieren. Denn was Kilian Kerner da entworfen hat, ist weit mehr als bloße Berufsbekleidung – es ist nicht weniger als ein Hoffnungsschimmer, dass Deutschland doch das Zeug zum Modeland haben könnte.

Eine Ahnung von alter Klasse

Wer sich die klassischeren Teile der Kollektion ansieht – den taillierten schwarzen Mantel, das schmal geschnittene Sakko mit den feinen gelben Paspelierungen am Revers, die knielangen Etuikleider und die Anzugwesten –, fühlt sich sofort an Zeiten erinnert, als Bahnfahren noch kein Überlebenstraining war, sondern ein gesellschaftliches Ereignis mit Stil und Klasse.

Natürlich bringt auch die schickste Wollmischung heute keinen verspäteten Bus pünktlicher ans Ziel und zaubert keine kaputten Rolltreppen heil. Aber immerhin: Wenn man schon am Bahnsteig warten muss, dann doch bitte mit einem Hauch dieser alten Eleganz vor Augen. Genau diese historischen Referenzen dürften vor allem im gediegenen Westen der Stadt hervorragend funktionieren.



Auf der Linie U2 – irgendwo zwischen den Altbauten von Charlottenburg, dem Wittenbergplatz und dem Ruhleben-Express – fügt sich dieser bürgerlich-elegante Schick nahtlos zwischen Kaschmirmäntel und Einkaufstüten vom KaDeWe ein.

Zustimmung wird geprüft...

Street-Credibility für U7 und U8

Doch Berlin wäre nicht Berlin, wenn es nur bei feinem Zwirn bliebe. Kerner hat verstanden, dass die Hauptstadt nach 22 Uhr anders tickt. Für den modernen Geschmack – und für die härteren Pflaster des Netzes – hat der Designer Stücke entworfen, die eher nach Berghain-Türsteher oder Kreuzberger Atelier aussehen als nach Nahverkehr: eine schwarze Bomber- beziehungsweise Lederjacke, kombiniert mit Cargohosen voller praktischer Taschen, sportlichen Caps und markanten gelben Reflektorstreifen.

Dieser Look kommt irgendwo zwischen herrlich lässig und dezent gefährlich daher – um nicht zu sagen: Er trieft vor Street-Credibility. Wer in dieser Montur auf den berüchtigten Linien U7 oder U8 durch Kreuzberg und Neukölln patrouilliert, muss sich vor niemandem verstecken.

Mitarbeiter der BVG stellen die neuen Dienstkleider, entworfen vom Designer Kilian Kerner, am Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin am 24. November 2026 vor. © Emmanuele Contini/Berliner Zeitung

Ein Herz fürs Detail

Abseits der großen Silhouetten sind es die kleinen Spielereien, die den Entwurf so sympathisch machen. Statt steifer Firmenlogos prangt ein kleines gelbes Herz auf der Brust, das Innenetikett der Jacke ist einem alten BVG-Fahrschein nachempfunden, und überall blitzt das berühmt-berüchtigte „Muster der Vielfalt“ – das ikonische Sitzpolster-Design – als verstecktes Futter oder feines Detail auf. Sogar der bekannte Slogan „Weil wir dich lieben“ wurde auf Reißverschlüssen und Etiketten verewigt.

Dass die Beschäftigten zudem frei entscheiden können, welche Schnitte und Kombinationen sie tragen, macht aus der strengen Uniform ein echtes Baukastensystem für Individuen. Jetzt muss sich nur noch zeigen, ob die feinen Stoffe auch nach der fünfzigsten Wäsche noch tiefschwarz glänzen und ob die Nähte den Sprint zur abfahrenden Bahn überstehen.

Designer Kilian Kerner jedenfalls schwebt schon jetzt auf Wolke sieben, wie er auf Instagram schwärmte: „Natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, ein paar der Looks selbst anzuziehen. Ein wirklich herrliches Gefühl! Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn aus den eigenen Entwürfen Realität wird und diese bald das Stadtbild von Berlin mitprägen werden. Ich freue mich riesig auf alles, was noch kommt und bin auch sehr stolz gerade.“

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