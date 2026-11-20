Der Vater spricht über den Sohn, der Sohn schaut zu. Der Sohn spricht über den Vater, der Vater schaut zu. Sie sind sich seit Jahrzehnten nicht mehr direkt begegnet, zwischen ihnen liegt ein Steinbruch an Enttäuschungen und Vorwürfen. Der Dokumentarfilm „Der Preis des Widerstands“ bringt den Schriftsteller Gert Neumann und seinen Sohn, den Fotografen Aram Radomski, wieder zusammen – vermittelt durch die Kamera.
Biografien
„Der Preis des Widerstands“ konfrontiert Vater und Sohn nach Jahrzehnten des Schweigens
Vater Gert Neumann und Sohn Aram Radomski gerieten in der DDR mit der Macht in Konflikt und haben sich später selbst entzweit. Kann ein Film sie zusammenbringen?
6 Min
Link kopiert
Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert.
Gert Neumann, Schriftsteller und Vater von Aram Radomski
© Sumo Film