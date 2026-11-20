Vater Gert Neumann und Sohn Aram Radomski gerieten in der DDR mit der Macht in Konflikt und haben sich später selbst entzweit. Kann ein Film sie zusammenbringen?

Der Vater spricht über den Sohn, der Sohn schaut zu. Der Sohn spricht über den Vater, der Vater schaut zu. Sie sind sich seit Jahrzehnten nicht mehr direkt begegnet, zwischen ihnen liegt ein Steinbruch an Enttäuschungen und Vorwürfen. Der Dokumentarfilm „Der Preis des Widerstands“ bringt den Schriftsteller Gert Neumann und seinen Sohn, den Fotografen Aram Radomski, wieder zusammen – vermittelt durch die Kamera.