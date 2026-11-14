Im Fall Lisa T. kursiert ein Gerücht in den sozialen Medien. Die Polizei äußert sich dazu – und warnt vor strafrechtlichen Konsequenzen.

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Nach dem gewaltsamen Tod der 13 Jahre alten Lisa aus Berlin-Marzahn haben Menschen zum Gedenken Blumen, Kerzen und Kuscheltiere in Marzahn abgelegt.

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Im Fall der getöteten 13-jährigen Lisa T. hat die Polizei ausdrücklich vor Falschbehauptungen über ein goldenes Auto gewarnt. Dieses Fahrzeug war nach derzeitigem Kenntnisstand der Ermittler nicht an der Tat beteiligt.

Trotzdem kursieren in sozialen Netzwerken weiter Gerüchte über den goldfarbenen Wagen. Eine einzelne Person mit einem solchen Auto sei bereits aufgesucht und sogar bedroht worden, teilte die Polizei mit.

Gesucht wird dagegen ein silberfarbenes Fahrzeug, das die Ermittler derzeit für das Tatfahrzeug halten. Die Behörde bittet die Bevölkerung weiterhin um Hinweise – und zugleich um Zurückhaltung bei unbelegten Vorwürfen.

Warum das goldene Auto im Fall Lisa T. nicht als Tatfahrzeug gilt

Ausgangspunkt der Gerüchte war ein konkreter Hinweis. Bei der Polizei waren Angaben zu einem goldfarbenen Fahrzeug eingegangen, das am dritten November mit eingeschalteter Warnblinkanlage in Altglietzen gestanden haben soll.

Die Ermittler gingen dem nach. Das Auto habe mit der Tat nach derzeitigem Stand nichts zu tun, erklärte die Polizei.

Von den Gerüchten lässt die Online-Debatte dennoch nicht ab. Immer wieder ist dort von einem goldenen Fahrzeug die Rede. Die Folgen bekommen Unbeteiligte zu spüren. Nach Angaben der Polizei wurde eine Einzelperson mit einem goldfarbenen Auto aufgesucht und sogar bedroht.

Die Beamten appellieren an die Bevölkerung, nicht wegzusehen und sich für Mitmenschen einzusetzen. Zugleich warnen sie deutlich: „Denunziation, Fake News und aggressives Verhalten ziehen allerdings unweigerlich strafrechtliche Konsequenzen nach sich.“

Welches Fahrzeug die Polizei jetzt sucht

Im Mittelpunkt steht ein silberfarbenes Auto, das die Ermittler nach eigenen Angaben derzeit für das Tatfahrzeug halten. Die Polizei veröffentlichte dazu am Mittwoch einen Zeugenaufruf. Gesucht wird ein silberfarbener Citroën C5 Kombi mit dem polnischen Kennzeichen FG 85027; der Verdacht lautet, dass der Wagen im Zusammenhang mit der Tat genutzt wurde.

Bereits am Dienstagabend hatte die Berliner Staatsanwaltschaft mitgeteilt, ein mögliches Tatfahrzeug sichergestellt zu haben. Es werde kriminaltechnisch untersucht.

Die Polizei fragt, wer das silberfarbene Fahrzeug in der Zeit vor dem achten November 2026 in Berlin oder Brandenburg gesehen hat, besonders im Bereich Bad Freienwalde (Oder) und Altglietzen. Gesucht werden auch Angaben zu Personen, die den Wagen nutzten.

Gerücht um einen blauen Bus – und Anfeindungen gegen Altglietzen

Nicht nur das goldene Auto sorgt für Verunsicherung. In einem vielfach geteilten Beitrag ist von einem blauen Bus die Rede, aus dem heraus Kinder angesprochen würden.

Belastbare Hinweise auf einen solchen Bus gebe es nicht, so die Polizei. Sie bittet, derartige Nachrichten nicht weiterzuverbreiten. Der Ortsteil Altglietzen selbst ist zur Zielscheibe anonymer Anfeindungen geworden. Den Einwohnern werde „ohne gesicherte Grundlage eine Mitschuld zugeschrieben“, kritisierte Bürgermeisterin Ulrike Heidemann. Für angeblich überhörte Hilferufe gebe es laut Polizei und Staatsanwaltschaft keine Hinweise.

Was im Fall Lisa T. bislang bekannt ist

Lisa T. verschwand am Dienstag der Vorwoche. Die 13-Jährige hatte ihre Wohnung in Berlin-Marzahn verlassen, um zur Schule zu fahren, kam dort aber nie an.

Am Sonntag fanden Polizisten ihre Leiche in einem leerstehenden Haus in Altglietzen nahe der polnischen Grenze – zusammen mit einem schwer verletzten 22-Jährigen. Als die Beamten eintrafen, soll er versucht haben, sich zu erschießen, hieß es aus Polizeikreisen. An den Folgen starb er am Mittwoch.

Die Mordkommission des Berliner LKA ermittelt weiter. „Man ermittelt nicht gegen Tote, aber das bedeutet erstmal nur, dass sich kein Verfahren gegen eine Person richtet“, erklärte die Gewerkschaft der Polizei. Mehr als 200 Hinweise seien eingegangen.

Der Mann war vorbestraft: Das Amtsgericht Passau hatte ihn im Oktober 2026 unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Zudem liefen gegen ihn Ermittlungen wegen mutmaßlich kinderpornografischer Inhalte.

Angaben zur Qualität der bislang eingegangenen Hinweise machte die Staatsanwaltschaft nicht. Offen sind weiterhin die mutmaßliche Entführung, der Weg in das leerstehende Haus sowie Todesursache und Todeszeitpunkt.

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