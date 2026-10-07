200-Euro-Rentenlücke für Deutsche in Russland: Regierungssprecher haben keine Antworten
Die Regierung sitze „gesammelt vor Ihnen“, sagt das Auswärtiges Amt. Doch niemand in der Bundesregierung will erklären, warum deutschen Rentnern in Russland 200 Euro abgezogen werden.
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