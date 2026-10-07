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Bundespressekonferenz

200-Euro-Rentenlücke für Deutsche in Russland: Regierungssprecher haben keine Antworten

Die Regierung sitze „gesammelt vor Ihnen“, sagt das Auswärtiges Amt. Doch niemand in der Bundesregierung will erklären, warum deutschen Rentnern in Russland 200 Euro abgezogen werden.

Foto von Autor/Autorin: Florian Warweg
Florian Warweg

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