Das ChatGPT-Unternehmen wirft dem kalifornischen iPhone-Hersteller das Abgreifen von Geschäftsgeheimnissen vor. Rund 400 Apple-Beschäftigte sind bereits zu OpenAI gewechselt.

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Der ChatGPT-Entwickler OpenAI wirft Apple den Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen und die gezielte Behinderung bei der Entwicklung eigener KI-Geräte vor. Das Unternehmen reichte am Freitag gemeinsam mit seiner Tochtergesellschaft io Products und zwei früheren Apple-Mitarbeitern eine Gegenklage bei einem Bundesgericht im kalifornischen San José ein.



Apple seinerseits hatte am 10. Juli dieselben Parteien wegen mutmaßlichen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen verklagt.

In dem 81-seitigen Schriftsatz wirft OpenAI dem iPhone-Hersteller vor, sich mithilfe eines früheren Mitarbeiters vertrauliche Informationen zu noch unveröffentlichten Produkten beschafft zu haben. Zudem soll Apple gemeinsame Zulieferer unter Druck gesetzt und versucht haben, den Wechsel von Fachkräften zu OpenAI zu verhindern.

Vorwurf der Industriespionage

Im Mittelpunkt der Gegenklage steht unter anderem ein namentlich nicht genannter Mitarbeiter, der nach langjähriger Tätigkeit bei Apple im Dezember 2025 zu OpenAI gewechselt war. Während seiner sechsmonatigen Beschäftigung dort soll er wiederholt vertrauliche Unterlagen an seine privaten E-Mail-Adressen und Handynummern geschickt haben. Dazu hätten technische Zeichnungen, Messergebnisse sowie Informationen über Fertigungsverfahren und die Zusammenarbeit mit Zulieferern gehört.

Kurz nach seinem Ausscheiden bei OpenAI Anfang Juni kehrte der Mitarbeiter zu Apple zurück. Auf Wunsch von Apple soll er im Juli Führungskräfte des Konzerns über die Produktentwicklung bei OpenAI informiert haben. OpenAI hält es für möglich, dass er damals eigens zu dem KI-Unternehmen gewechselt war, um sich vertrauliche Unterlagen zu beschaffen.

Apple bestritt nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, sich auf diesem Weg vertrauliche Informationen beschafft oder den Wettbewerb bei der Herstellung von KI-Geräten behindert zu haben. Der Konzern bezeichnete die Gegenklage als Versuch, von den eigenen Vorwürfen gegen OpenAI abzulenken.

Zulieferer unter Druck gesetzt?

Laut OpenAI soll ein spezialisierter Zulieferer wegen Drohungen von Apple die geplante weitere Zusammenarbeit mit dem KI-Unternehmen abgesagt haben. Ein anderer Zulieferer habe die Oberflächenveredelung von Bauteilen für geplante OpenAI-Geräte in die Nachtschicht verlegt, weil Apple keine gleichzeitige Bearbeitung der Aufträge beider Unternehmen gewollt habe. Dadurch seien OpenAI zusätzliche Kosten entstanden.

Nach Angaben von OpenAI sind bereits rund 400 Beschäftigte von Apple zu dem KI-Unternehmen gewechselt. Apple halte seine Mitarbeiter dazu an, dienstliche Unterlagen in ihren privaten iCloud-Konten zu speichern. Bei einem Wechsel zu OpenAI müssten Beschäftigte häufig noch am Tag ihrer Kündigung das Unternehmen verlassen. Dies erschwere die Trennung privater und dienstlicher Daten. Später nutze Apple diese Umstände, um ehemalige Beschäftigte der Entwendung von Geschäftsgeheimnissen zu bezichtigen.

Die beiden mitverklagten früheren Apple-Mitarbeiter sind Tang Tan und Chang Liu. Tan hatte rund 24 Jahre für Apple gearbeitet und die Entwicklung von Produkten wie dem iPhone und der Apple Watch geleitet. Inzwischen leitet er bei OpenAI die Entwicklung von Elektronikprodukten für den Privatgebrauch.

OpenAI und die beiden Mitarbeiter bestreiten die Vorwürfe. Apple erklärte gegenüber dem US-Nachrichtensender CBS News, OpenAI sei bereits gerichtlich verpflichtet worden, die Nutzung vertraulicher Informationen des Konzerns einzustellen.

Aus Partnern werden Konkurrenten

Vor zwei Jahren hatten Apple und OpenAI noch eine Partnerschaft vereinbart, um ChatGPT in das iPhone zu integrieren. Im Juli 2025 übernahm OpenAI das Start-up io Products des früheren Apple-Chefdesigners Jony Ive.

Der Tech-Riese Apple wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz im kalifornischen Cupertino. Neben Smartphones, Computern und Tablets gehören digitale Dienstleistungen wie der App Store, Apple Music und der Bezahldienst Apple Pay zum Geschäft des von John Ternus geleiteten Konzerns.

OpenAI entstand 2015 in San Francisco als gemeinnützige Forschungsorganisation. Seit 2019 betreibt OpenAI auch ein gewinnorientiertes Unternehmen, das unter der Kontrolle der gemeinnützigen Organisation steht, die seit einer Umstrukturierung im Oktober 2025 den Namen OpenAI Foundation trägt. Zu den wichtigsten Investoren zählt der Softwarekonzern Microsoft. Unternehmenschef ist Mitgründer Sam Altman.

Mit der Gegenklage fordern OpenAI und die weiteren Kläger unter anderem Schadenersatz. Zudem soll das Gericht Apple die beanstandeten Geschäftspraktiken untersagen. Die Verhandlung über die ursprüngliche Klage Apples soll nach Angaben des Technologieportals 9to5Mac am 19. Juli des kommenden Jahres beginnen.

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