EU-Gipfel geplatzt: Plötzlich geht es nur noch ums Geld. Manche sehen die Schuld im Osten. Doch eine Frage betrifft Merz' Amtseid. Ein Kommentar.

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Bundeskanzler Friedrich Merz verlässt am 26. November 2026 nach einer Erklärung vor der Presse den EU-Sondergipfel in Brüssel.

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In Brüssel geht ein Gespenst um – das Gespenst der Ukraine-Rechnung. Ein Hauch Annalena Baerbock wehte durch die Sitzungssäle des gescheiterten EU-Sondergipfels, auch wenn ihren Namen dort niemand aussprach.

„Wir sind bereit, einen hohen Preis zu zahlen“ – so klang die ehemalige Außenministerin einst in Kiew, voller Pathos. Das war am 24. Februar 2022. Heute, wo abgerechnet wird, zeigt sich: Es war eine – damals schon erkennbar – eklatante Fehleinschätzung.

Baerbock selbst zahlt übrigens keinen hohen Preis, sie hat inzwischen wohl zwei gut dotierte Jobs: einen in New York, den zweiten bei einem Lobbyunternehmen, das Verbindungen zu Panzerbauern hat.

Erst kommt der Etat, dann die Moral

Denn am Ende geht es eben nicht um die eigene Moralvorstellung, sondern um den Etat. Und das Erbe dieser Haltungspolitik landet nun auf dem Tisch von Friedrich Merz, der mit solchen Dingen so unbeholfen umgeht, wie man es von ihm kennt.

Seine Position ist entlarvend doppelbödig: Der EU-Haushalt müsse gekürzt werden, zugleich knüpft er seine Zustimmung an milliardenschwere Ukraine-Hilfen – oder er blockiert. Wer bezahlt für die Ukraine, während im eigenen Land gespart wird? Diese Frage will Merz nicht beantworten. Lieber exportiert er den Konflikt nach Brüssel.

Blockierer sind immer die anderen

Bemerkenswert ist der Blick des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: Die ARD verortet die Blockade reflexhaft bei den anderen – bei Fico und vier Visegrad-Staaten.

Dass diese Staaten schlicht nicht mehr bereit sind, ihre eigenen Bevölkerungen für die Fortsetzung eines militärischen Konflikts mit Russland zahlen zu lassen, fällt unter den Tisch. Fico nennt das Erpressung. Man muss ihm nicht zustimmen, um zu erkennen: Er benennt einen wunden Punkt, den hierzulande niemand berühren mag.

So endet der Gipfel ohne Ergebnis, vertagt auf Dezember, wenn „alle zu Hause sein wollen“. Das Pathos von Kiew ist verflogen. Geblieben ist eine Rechnung, die jemand begleichen muss.

Bleibt die eigentliche Frage – die Frage nach dem Amtseid: Wie interpretiert Friedrich Merz die Pflicht, „Schaden vom deutschen Volke abzuwenden“? Als Mut zur Kürzung? Oder als bloße Weitergabe der transatlantischen Rechnung an den Steuerzahler von morgen?

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