Spitze Mules, ein würziger Duft und warme Hände: Diese Fundstücke passen zum Sternzeichen Schütze und seiner Lust auf Neues.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Wenn die Tage kürzer werden, richtet der Schütze den Blick nach vorn. Seine Saison liegt zwischen dem 23. November und dem 21. Dezember – mitten in jener Zeit, in der ein wenig Wärme und ein neuer Impuls besonders willkommen sind. Dem Feuerzeichen sagt man Neugier, Optimismus und Freiheitsliebe nach.



Unsere Fundstücke greifen das auf: mal mit einer überraschenden Silhouette, mal mit einem Duft, der sofort Fernweh weckt, und mal ganz praktisch für den nächsten Weg nach draußen.

Spitze Sache für Schützen

Geradeaus ist für Schützen oft nur eine von vielen Möglichkeiten. Die Hylix Mule von Dr. Martens passt dazu: vorne spitz, hinten offen und mit einem schmalen Kitten Heel statt der gewohnten massiven Sohle. Perfekt für alle, die gern neue Wege einschlagen – und dabei ein wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen.

Spitze Silhouette statt klobiger Sohle: Mit dem „Hylix Mule“ erfindet sich Dr. Martens neu. © Dr. Martens

Auffallend ist auch die Textur: Das mitternachtsblaue Fell gibt der kantigen Form eine weiche Note. Einfach hineinschlüpfen und losziehen? Das dürfte dem freiheitsliebenden Schützen gefallen.

Hylix Long Hair On Slip On Mules von Dr. Martens, 280 Euro im Onlineshop der Marke.

Ein Funke, der Schützen weiterträgt

Kaum ist ein Ziel erreicht, taucht für Schützen schon das nächste am Horizont auf. Electric Pulse von Emil Élise greift diese Lust am Aufbruch auf: Der Duft beginnt mit würzigem Ingwer und frischer Mandarine – ein Auftakt, der neugierig macht. Rauchiger Weihrauch bringt eine dunklere, ruhigere Note ins Spiel.

„Electric Pulse“ von Emil Élise fängt die typische Neugier und Abenteuerlust des Schützen olfaktorisch ein. © Emil Élise

Im Herzen wird die Komposition dichter: Oud-Wood trifft auf Muskat, Pepperwood und Piment. Akigalawood, Patchouli, Vetiver und Safran geben dem Extrait einen warmen, langanhaltenden Nachklang, der sich deutlich vom Auftakt unterscheidet. Das passt zum Schützen, dem man nachsagt, dass er sich nicht gern mit dem Bekannten zufriedengibt: lieber einem neuen Impuls folgen, als auf der Stelle zu treten.

Electric Pulse Extrait von Emil Élise, 50 ml, 180 Euro.

Ein Etui für große Auftritte

Schützen sagt man nach, dass sie sich wenig um Konventionen scheren. Da kommt Mezzanotte Blu von Dries Van Noten gerade recht: Verspielte Punkte treffen auf glänzendes Kobaltblau – ein Kontrast, der dem Lippenstiftetui einen eigenwilligen Charme verleiht und dafür sorgt, dass der Lippenstift schon vor dem Auftragen ein echter Hingucker ist.

Das Lippenstiftetui „Mezzanotte Blu“ bringt Abwechslung ins Beautycase. © Dries van Noten

Welcher Lippenstift darin steckt, bleibt offen: Das Etui ist nachfüllbar und lässt sich mit Farben in Satin-, Matt- oder Sheer-Finish kombinieren. Heute ein zurückhaltender Ton, beim nächsten Mal etwas Gewagteres – für Abwechslung muss nicht gleich ein neues Etui her. Schützen, die gern mal impulsiv ihrem nächsten Einfall folgen, dürfte das gefallen.

Mezzanotte Blu Lippenstiftetui von Dries Van Noten, 39 Euro. Lippenstift-Nachfüllung separat erhältlich.

Warme Hände für neue Wege

Schützen sind immer auf dem Sprung – auch wenn die Temperaturen nicht mitspielen. Diese Handwärmer von Stoov kommen da genau richtig: Sie passen in die Jackentasche und liefern Wärme auf Knopfdruck. Das beidseitig wärmende Modell bietet drei Stufen bis 48 °C und hält laut Hersteller auf der niedrigsten Stufe bis zu 16 Stunden durch. Wird unterwegs der Smartphone-Akku knapp, lassen sich die Handwärmer außerdem als Powerbank nutzen.

Praktischer Begleiter für kühle Tage: Die wiederaufladbaren Handwärmer „Stoons“ von Stoov liefern Wärme und dienen unterwegs als Powerbank. © Stoov

Wer es schlichter mag, greift zu Stoons Lite: Sie wärmen die Handflächen von einer Seite und kommen auf bis zu zehn Stunden Laufzeit. Strickbezüge in verschiedenen Farben geben beiden Varianten einen gemütlichen Look. So bleiben die Hände warm und die Pläne spontan – ganz im Sinne des abenteuerlustigen Schützen.

Stoons Lite von Stoov ab 59,95 Euro, Stoons ab 69,95 Euro; Preise jeweils ohne Strickbezüge.

Klare Linie, freier Kopf

Schützen brauchen nicht immer ein auffälliges Muster, um ihren eigenen Weg zu gehen. Manchmal reicht ein schwarzes Hemd, das die Dinge ein wenig anders macht. Bei diesem Modell von COS trifft eine lockere Silhouette auf einen hohen Trichterkragen. Stoffbezogene Knöpfe halten sich optisch zurück, geben dem Hemd aber genau die Details, die seinen Charakter ausmachen.

Klare Linie mit feinen Details: Das schwarze Seidenhemd von COS setzt auf einen hohen Trichterkragen und stoffbezogene Knöpfe. © COS

Der Crêpe aus Maulbeerseide nimmt der klaren Form die Strenge. So wirkt das Hemd angezogen, ohne steif zu sein – passend für Schützen, die sich ungern auf einen einzigen Stil festlegen lassen. Ein vielseitiges Fundstück für Tage, an denen der Plan noch offen ist.

Hemd aus Seiden-Crêpe mit Knopfdetail von COS, 179 Euro.