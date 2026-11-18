Bundesweiter Vorlesetag am 20. November: Forscher erklären, dass bereits das Zuhören mit darüber entscheidet, ob Kinder später zu Lesern werden oder nicht.

Lest mehr Bücher! Lesen ist eine wichtige Kulturtechnik! So hört man immer wieder. Forscher beklagen, dass immer weniger Menschen in der Freizeit zum Buch greifen. „Lesen bietet vielfältige Vorteile für die Lese- und Schreibkompetenz, die beruflichen Chancen und die Gesundheit; zudem fördert es das kulturelle Verständnis“, schrieb ein Forschungsteam unter der Leitung der University of Florida und des University College London 2025 in einer Studie im Journal iScience.

Das tägliche Lesen zum Vergnügen sei in den USA in den letzten zwei Jahrzehnten um 40 Prozent zurückgegangen, stellten die Forscher fest. Sie hatten Umfragen unter mehr als 236.000 Amerikanern ab 15 Jahren zwischen 2003 und 2023 analysiert. Der Anteil der Menschen, die täglich in der Freizeit lesen, sinke pro Jahr um drei Prozent, schreiben sie. Und ein großes Problem sei, dass nur zwei Prozent der Erwachsenen täglich Kindern aus Büchern vorlesen.

Krimis und Thriller sind am beliebtesten

Hierzulande soll das gefördert werden. Am 20. November 2026 ist der bundesweite Vorlesetag. Das „größte Vorlesefest Deutschlands“, wie es auch genannt wird, findet bereits zum 23. Mal statt. Bundesweit lesen Menschen Kindern vor – zu Hause, in Schulen, Kitas oder über digitale Medien.

Was das Lesen generell betrifft, geben Ergebnisse aus dem deutschsprachigen Raum durchaus etwas Hoffnung. Eine deutliche Mehrheit der Befragten in Deutschland, Österreich und der Schweiz liest regelmäßig in ihrer Freizeit. Das erbrachte 2026 eine Studie der Universität Basel. Befragt wurden dazu 6427 volljährige Personen in den drei Ländern.

Immerhin 73 Prozent der Befragten gaben an, regelmäßig in der Woche Bücher zu lesen. 38 Prozent kamen auf ein bis zwei Stunden, 24 Prozent auf drei bis fünf Stunden, elf Prozent auf sechs bis zehn Stunden und vier Prozent auf elf und mehr Stunden. Diesen Viellesern stehen allerdings 23 Prozent „strikte Nichtleser“ gegenüber.

Die reinen Zahlen sagen auch noch lange nichts über Inhalte aus. „Krimis und Thriller sind mit 39 Prozent über nahezu alle Gruppen hinweg am beliebtesten“, schreiben die Forscher in der Baseler Studie – was man übrigens auch an den Regalen der heutigen Buchhandlungen sieht. Historische Romane sind ebenfalls sehr beliebt. Der Geschmack junger Erwachsener wiederum neige stark zur Genre-Literatur wie Fantasy und New Adult, so die Studie weiter. „Höhergebildete bevorzugen zusätzlich den Bildungskanon (Klassiker, Gegenwartsliteratur, Sachbuch).“

Evolutionär nicht fürs Lesen gemacht

Oft wird das gedruckte Buch gar nicht mehr in die Hand genommen. Der klare Trend geht zum Hörbuch. Eine Audible-Umfrage unter etwa tausend Personen ergab im Jahre 2024, dass 46 Prozent der Deutschen im Alter von 18 bis 65 Jahren regelmäßig Hörbücher, Hörspiele oder Podcasts hörten. 2016 habe der Anteil noch bei 15 Prozent gelegen.

Das Hören mündlich erzählter Geschichten ist auch das, was in der Menschheitsgeschichte ganz am Anfang stand. Forscher vermuten, dass Menschen bereits vor mindestens 100.000 bis 200.000 Jahren zum Geschichtenerzählen rund ums Feuer saßen. Dass eine Mehrheit der Menschen gedruckte Bücher liest, gibt es historisch gesehen erst „seit einem Wimpernschlag“.

Noch um das Jahr 1800 konnten in Deutschland nur 25 Prozent der Bevölkerung lesen, obwohl die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Metalllettern bereits um 1450 eine viel größere Vervielfältigung von Schriften möglich gemacht hatte als zuvor. Vor allem das eigenständige Bibellesen und die flächendeckende Errichtung von Volksschulen drängten den Analphabetismus langsam zurück, der dann im Jahre 1912 offiziell für besiegt erklärt wurde.

Am Anfang stand das Geschichtenerzählen am Feuer. Hier die Rekonstruktion einer Neandertaler-Sippe nahe einer archäologischen Fundstätte in Kroatien. © Nikola Solic/Reuters

Dabei ist der Mensch aus evolutionärer Sicht gar nicht fürs Lesen gemacht. Die ersten richtigen Schriftsysteme seien vor etwa 5000 Jahren entstanden, sagt Falk Huettig, Kognitionswissenschaftler am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Für die Evolution sei das zu kurz, um eigene Netzwerke im Gehirn speziell fürs Lesen hervorzubringen, so Huettig. Das Gehirn greife deshalb auf Vorhandenes zurück, zum Beispiel auf Netzwerke, die an der Gesichtserkennung beteiligt seien. Sie würden beim Lesenlernen teilweise für die Verarbeitung von Schriftzeichen mitgenutzt.

Lesenlernen krempelt das Gehirn tiefgreifend um

Das Auge nehme die Schrift auf, die Informationen würden über den Sehnerv weitergeleitet und gelangten zur Großhirnrinde, erklärt Katharina von Kriegstein, Neurowissenschaftlerin an der TU Dresden. Spezialisierte Regionen arbeiteten zusammen, um die Buchstaben zusammenzufügen und mit Sprache zu verbinden. Beim lauten Vorlesen komme der Hörsinn hinzu. Erst durch jahrelanges Üben entwickelten sich jene neuronalen Netzwerke, die das flüssige Entziffern von Buchstaben ermöglichen.

Was sich dabei verändert, erforschte Falk Huettigs Team unter anderem in Indien mit Analphabetinnen, die sechs Monate lang lesen und schreiben lernten. „Lesenlernen krempelt das Gehirn selbst bei Erwachsenen tiefgreifend um“, lautete die wichtigste Erkenntnis der Studie von 2017. Sogar evolutionär alte, tief im Gehirn verborgene Kerne passten sich der neuen Herausforderung an.

„Nahezu alle untersuchten Fähigkeiten verbesserten sich durch das Lesen“, sagte Huettig. Er nannte zum Beispiel die Objekt- und Gesichtserkennung, das Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, die Aufmerksamkeit sowie das logische und abstrakte Denken. Wer viel lese und sich mit unterschiedlichen Themen auseinandersetze, könne auch Fake News leichter erkennen, sagte der Forscher. Und wer deutlich weniger lese und sein Gehirn weniger fordere, müsse damit rechnen, dass entsprechende Fähigkeiten zurückgingen. Huettig verglich das Lesen mit Krafttraining im Fitnessstudio: „Wer weniger liest, dem fällt das Lesen auch schwerer, weil er es nicht mehr gewohnt ist.“

Sich Zeit und Ruhe zum Lesen nehmen

Es gibt allerdings auch Menschen mit Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS). Die sogenannte Legasthenie „tritt bei circa fünf bis zehn Prozent der Menschen weltweit auf und ist damit die häufigste spezifische Lernstörung“, heißt es in einem Bericht der TU Dresden von 2023 dazu. Die Ursachen für LRS seien bisher nicht vollständig geklärt, sagte die Neurowissenschaftlerin Katharina von Kriegstein. Eine Rolle spiele die genetische Veranlagung. Mit Lerntherapien soll unter anderem das Verknüpfen von Lauten und Buchstaben verbessert werden.

Die meisten Menschen lesen natürlich jeden Tag irgendwas: Kurznachrichten auf dem Handy, Social-Media-Beiträge, E-Mails, Schilder, Informationen, Arbeitsdokumente - Texte hier und da. Viele lesen auch Bücher auf einem Tablet oder sogar auf dem Handy. Forscher plädieren jedoch dafür, dass man sich Zeit und Raum gönnt, um auch gedruckte Texte zu lesen, sozusagen auf Papier.

Mit einem Buch nähmen wir uns meist bewusst mehr Zeit und ließen uns weniger ablenken, sagte Falk Huettig. „Beim Lesen auf einem Tablet oder einem anderen digitalen Gerät ist das oft anders, eingehende Nachrichten lenken uns leichter ab und unterbrechen unsere Konzentration.“

Frühes Vorlesen stellt die Weichen

Die uralte menschliche Tradition, Geschichten zu erzählen und zu hören, setzte man heute fort, wenn man zum Beispiel abends seinen Kindern vorliest. Und wie die bereits erwähnte Studie der Universität Basel mit 6427 Befragten zeigte, stellt schon dieses Vorlesen entscheidende Weichen. Denn von den Befragten, denen als Kind nie vorgelesen wurde, lesen heute 27 Prozent selbst gar nicht. Von denen, die häufig vorgelesene Geschichten hörten, liegt der Anteil der Nichtleser-Anteil nur bei acht Prozent.

Das Vorlesen öffnet die Türen zur Sprache. Der Wortschatz vergrößere sich und das Sprachverständnis profitiere, sagt Falk Huettig. „Kinder, denen viel vorgelesen wird, können komplexere Sprache besser anwenden.“ Zudem gebe es gute Hinweise auf positive Effekte für Lesemotivation und Lesekompetenz.

Schon früh hängen viele Kinder am Smartphone. Doch die Beschäftigung damit ist kein Ersatz fürs Lesen. © Zulfiia Ishmukhametova/Imago

Im Grunde beginnt hier die Bildungskluft - und zwar immer früher. Denn immer jüngere Kinder bekommen ein Smartphone zur Ablenkung. Schon sehr kleine Kinder werden vor dem Bildschirm „geparkt“ - ob vor dem Fernseher oder vor Videos im Computer. Die Versäumnisse, die dabei entstehen, können später kaum noch ausgeglichen werden. „Regelmäßiges Vorlesen gehört zu den wichtigsten Fördermaßnahmen für die sprachliche und kognitive Entwicklung von Kindern“, fasst Huettig zusammen.

Am Anfang standen Gesten, Laute und Pantomine

Die mündliche Erzählkunst am Lagerfeuer entwickelte sich mit der Komplexität der Sprache. Am Anfang sollen eher gestische Erzählungen gestanden haben. Die Menschen nutzten Gesten, Gesichtsausdrücke, Lautmalerei und Pantomime, um zum Beispiel Jagderlebnisse nachzustellen. Erst mit der Sprache jedoch wurde es möglich, über Vergangenes zu diskutieren, Pläne zu schmieden, Mythen zu erschaffen, komplexe Informationen weiterzugeben, Wissen zu speichern.

Man muss sich nur einmal vorstellen, dass in schrift- und archivlosen Zeiten nichts ohne mündliche Erzählungen überliefert worden wäre – kein praktisches Wissen, keine Kultur, keine Religion, keine Erfahrung, keine Werte. In einem Youtube-Video über das Thema Storytelling wird aus dem Descartes-Zitat „Ich denke, also bin ich“ die Formel: „Ich erzähle, daher bleibe ich“. Das Fortleben über die Generationen hinweg war vom Erzählen abhängig. Und so ist es auch heute noch im hohen Maße, was etwa Familienerinnerungen betrifft. Der Mensch ist ein „Homo narrans“, ein erzählender Mensch.

Zugleich war das Geschichtenerzählen ein soziales Ritual, das die Gemeinschaft formte und Unterhaltung bot. Wie eine Studie von 2017 ergab, konnten gute Geschichtenerzähler in früheren Kulturen sogar einen evolutionären Vorteil haben. Sie waren oft hoch angesehen und als Gefährten nicht selten beliebter als die besten Jäger und Fischer. Sie bekamen mehr Nachkommen als weniger begabte Erzähler. Dass das heute noch so ist, beobachteten Forscher 2017 bei den Agta, einer Jäger-und-Sammler-Kultur auf den Philippinen.

Was lösen die Wörter „Omas Küche“ aus?

Mit dem Phänomen des Erzählens befassen sich Vertreter verschiedenster Forschungsbereiche: Narratologen (Erzählforscher), Kulturwissenschaftler, Soziologen, Psychologen, Neurologen, Ethnologen, Historiker und andere. Dabei geht es auch darum, dass längst andere Medien die Rolle des früheren Live-Erzählens übernommen haben.

Aber das passive Aufnehmen bewegter Bilder - ob auf dem Smartphone, dem Fernseher, dem Computer oder im Kino - kann keinen Ersatz für den Umgang mit gehörten oder gelesenen Wörtern bieten. Filme und Videos liefern Bilder, Töne und Schnitte in einem vorgegebenen Tempo. Gelesene oder gehörte Wörter jedoch zwingen das Gehirn dazu, selbst aktiv und kreativ zu werden. Wörter sind abstrakte Baupläne, die der Verstand in Vorstellungen umsetzen muss. Es geht um Gedankenwelten und Phantasie.

Es ist ein Unterschied, ob man im Film einen Sonnenuntergang sieht oder den Satz liest: „Über dem Meer ging die Sonne unter“. Letzteres erzeugt eigene Bilder: Wie sieht das Meer aus, der Himmel? Welche Farben hat der Sonnenuntergang? Dabei werden eigene Erinnerungen wach. Wenn man zum Beispiel die Wörter „Wald“ oder „Omas Küche“ liest, aktiviert das Gehirn Bilder, Gerüche und Gefühle auf der Grundlage eigener Erfahrungen. Das Wort „Sturm“ löst jeweils etwas anderes aus – je nachdem, ob man Segler, Orkangeschädigter, Meteorologe oder passionierter Stubenhocker ist. Dabei füllt das Gehirn Leerstellen automatisch auch mit Hintergrundwissen auf.

Beim Lesen feuern die Nervenzellen

Zum aktivierten „Kopfkino“ gehört auch - wie Neurobiologen in Studien zeigten -, dass beim Lesen Gehirnareale so aktiviert werden, als würde man Dinge selbst tun oder sehen. Liest man beispielsweise von einem Zimtgeruch oder einem Sprint, feuern die entsprechenden Nervenzellen für Geruch und Bewegung. Und während man bei einem Film agierende Figuren von außen beobachtet, schlüpft man beim Lesen gedanklich oft selbst in die Figuren hinein, kann innehalten, Situationen noch einmal durchdenken.

Am Ende erweitert das Lesen auch den eigenen Wortschatz immens. Es fördert die Fähigkeit, komplex zu denken, Begriffe angemessen zu nutzen, Widersprüche zu erkennen, seine Gedanken verständlich und sachlich auszudrücken, Originalquellen zu finden. Also alles, was in unserer heutigen Zeit besonders wichtig ist. (mit dpa/fwt)

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