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Gesetzlich Versicherte müssen nach Einschätzung der Kassenärzte künftig Behandlungen auch aus der eigenen Tasche zahlen.

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Wer als gesetzlich Versicherter schnell einen Arzttermin braucht, soll dafür nach Vorstellung der Kassenärzte künftig womöglich selbst zahlen. Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), rechnet wegen der beschlossenen Honorarkürzungen mit mehr Selbstzahler-Terminen für Kassenpatienten.

Wer nicht bis zum nächsten Quartal auf einen Platz warten wolle, könne sich in einer Privatsprechstunde behandeln lassen – und die Rechnung dann aus eigener Tasche begleichen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die gesetzlichen Krankenkassen reagieren empört und werfen der KBV vor, Patienten unter Druck zu setzen.

Was Gassen den Kassenpatienten in Aussicht stellt

Der Vorschlag ist konkret: Wer nicht warten will, soll in die Privatsprechstunde ausweichen. Er gehe davon aus, „dass es Angebote in der Privatsprechstunde geben wird, da wird ja jeder Termin vergütet“, sagte Gassen dem RND.

Gesetzlich Versicherte, die diese Option wählten, würden dann „außerhalb der gesetzlichen Versicherung behandelt wie ein Privatpatient, müssen aber die Kosten als Selbstzahler aus der eigenen Tasche begleichen“. Nur so lasse sich die Behandlung zusätzlicher Fälle über das Budget hinaus finanzieren, argumentiert der KBV-Chef.

Warum die Kassenärzte von einem „existenzbedrohenden Einschnitt“ sprechen

„Niemand kann erwarten, dass die Praxen angesichts der Kürzungen einfach weitermachen wie bisher“, sagte Gassen. Die Praxen hätten „keine unendliche Leistungsverpflichtung“. Verliere eine Fachgruppe ein Viertel ihres Umsatzes, „was teilweise der Fall ist“, sei das „ein existenzbedrohender Einschnitt“.

Die Honorarkürzungen summieren sich nach Angaben von Gassen auf drei Milliarden Euro. Besonders betroffen seien die Bereiche HNO, Orthopädie, Kardiologie, Radiologie und Rheumatologie. Dort werde es nach seiner Einschätzung weniger Termine geben.

Ist das Budget einer Praxis ausgeschöpft, müssten sich Patienten darauf einstellen, in ihrer Wunschpraxis erst im nächsten Quartal einen Termin zu bekommen. Dann stehe das Budget neu zur Verfügung.

Woher die Sparpläne kommen

Hintergrund ist das Sparprogramm der Bundesregierung für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Nach Angaben der KBV trifft es den ambulanten Bereich besonders stark.

Mit den Maßnahmen will die Politik den starken Anstieg der Kassenbeiträge bremsen, mit denen die Versicherten das Gesundheitssystem aus ihren Löhnen und Gehältern finanzieren.

Ganz verschlossen zeigt sich der KBV-Chef nicht. „Denkbar wäre es, mit den Krankenkassen ein Kontingent für medizinisch wirklich dringende Termine zu vereinbaren“, sagte er. Seine Bedingung lautet: „Wer bestellt, bezahlt.“ Garantierten die Praxen Termine, müssten die Kassen im Gegenzug die Vergütung garantieren – „egal, ob der Patient kommt oder nicht“.

„Niemand kann von selbstständig arbeitenden Praxen verlangen, Termine freizuhalten, um am Ende Däumchen zu drehen“, sagte Gassen.

„In Geiselhaft genommen“: Kritik der Krankenkassen

Der GKV-Spitzenverband reagierte scharf auf die Äußerungen. Hier würden „gesetzlich Versicherte, die einen Arzt brauchen, in Geiselhaft genommen, damit Ärzte ihre Honorare steigern können“, erklärte die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Stefanie Stoff-Ahnis. Das sei „ein skandalöses Verhalten“.

Die KBV habe die gesetzliche Aufgabe, die Versorgung von Kranken zu ermöglichen, nicht zu erschweren. Niedergelassene Ärzte bekämen durch ihre Praxen im Durchschnitt über 200.000 Euro im Jahr, so Stoff-Ahnis. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass sich das im kommenden Jahr ändere.

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