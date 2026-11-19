Alleinlebende zahlen bei einem neuen Vertrag rechnerisch fast 41 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Kaltmiete. Mit Altvertrag sind es 23 Prozent.

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Wer eine neue Wohnung sucht, muss vielerorts deutlich tiefer in die Tasche greifen als langjährige Mieter – besonders in Berlin. /Symbolbild

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Potsdam auf Platz vier, Dahme-Spreewald auf Platz fünf und Berlin auf dem sechsten Platz. Die Hauptstadtregion gehört im neuen Bezahlbarkeitsranking von Haus & Grund eindeutig zu einem Gebiet mit der höchsten Mietbelastung im Verhältnis zum Einkommen.

Ein Alleinlebender mit mittlerem Einkommen muss in Berlin für eine neu angebotene 50-Quadratmeter-Wohnung rechnerisch fast 41 Prozent seines Nettoeinkommens für die Kaltmiete aufbringen. Wer einen älteren Mietvertrag hat, kommt mit 23 Prozent deutlich besser davon. Der deutsche Mietmarkt ist gespalten – zwischen Alt- und Neuverträgen sowie zwischen den Regionen.

Das zeigt eine Auswertung, die das Institut empirica regio im Auftrag von Haus & Grund erstellt hat. Sie vergleicht Mieten und Einkommen in allen 400 Landkreisen und kreisfreien Städten für die Jahre 2016 bis 2025.

Trend bei Bestandsmiete wendet sich

Demnach gehöre zum Narrativ einer „Mietenexplosion“ auch eine „Einkommensexplosion“, argumentierte Vorstandspräsident Kai Warnecke bei der Vorstellung der Ergebnisse am Dienstag. Tatsächlich lag der Anteil der Nettokaltmiete am mittleren Einkommen in bestehenden Mietverhältnissen 2025 laut den Modellrechnungen etwa auf dem Niveau von 2016.

Doch inzwischen geraten auch Bestandsmieter stärker unter Druck. Bei Alleinlebenden stieg die Mietbelastung 2025 von 19,7 auf 20,3 Prozent des Nettoeinkommens. Auf dem Angebotsmarkt legten die Mieten sogar um 4,6 Prozent zu, während die mittleren Einkommen Alleinlebender nur um 2,2 Prozent wuchsen. Ob sich dieser Trend fortsetzt, bleibt offen. Denn die Bestandsmieten beruhen auf Fortschreibungen der zuletzt 2022 erhobenen Mikrozensusdaten, die Einkommen für 2025 auf Schätzungen.

Altvertrag oder Umzug: In Berlin klafft eine große Lücke

Während ein alleinlebender Mensch in einigen ländlichen Kreisen rechnerisch weniger als ein Fünftel seines Einkommens für die Miete einer neu angebotenen Wohnung ausgeben muss, sind es in Städten wie Berlin und München mehr als 40 Prozent.

Besonders drastisch zeigt sich diese Kluft in Berlin, wo der Abstand zwischen alter und neuer Miete besonders groß ist. Für eine bestehende 50-Quadratmeter-Wohnung wendet ein Alleinlebender mit mittlerem Einkommen etwa 23,3 Prozent seines Nettoeinkommens auf. Bei einer Neuanmietung sind es fast 41 Prozent.

Bei Familien steigt der Anteil von 18,5 auf 31,3 Prozent. Zusätzlich müssen die ebenfalls gestiegenen Nebenkosten beglichen werden. Wer nach einer Trennung oder mit Nachwuchs in Berlin umzieht und kein Netzwerk hat, hat daher zunehmend schlechte Karten.

Für seine Berechnung setzt das Forschungsinstitut empirica regio unterschiedliche, modellierte Median-Nettoeinkommen an. Bundesweit liegen diese für Alleinlebende bei 2035 Euro und für Paare mit Kindern bei 4877 Euro monatlich. Die Statistik unterscheidet nicht zwischen Mietern und Eigentümern und betrachtet auch nicht die tatsächlichen Einkommen im unteren Bereich, bei denen die tatsächliche Belastung sogar deutlich härter ausfallen könnte.

Dass aber auch vergleichsweise niedrige Mieten zur Belastung werden können, zeigt das Beispiel Offenbach am Main. Obwohl eine entsprechende Wohnung dort mit 694 Euro deutlich weniger kostet als in München mit rund 1105 Euro, ist die rechnerische Mietbelastung beinahe genauso hoch. Die mittleren Nettoeinkommen sind in Offenbach erheblich niedriger. Im Gesamtranking des Verbands schneidet die Stadt daher sogar am schlechtesten ab.

Nicht nur die Miete: Nebenkosten steigen bundesweit rasant

Den Befunden muss außerdem die regelrechte Preisexplosion bei den Nebenkosten gegenüber gestellt werden. Hier sind die Kosten für Heizung, Wasser, Strom, Abwasser, die Müllentsorgung und andere Betriebskosten seit 2021 sogar stärker gestiegen als die Nettokaltmieten insgesamt.

Energie verteuerte sich mehr als dreimal so stark wie die Kaltmiete Mieten, Löhne und Verbraucherpreise, Index 2016 = 100 Quelle: empirica regio im Auftrag von Haus & Grund Deutschland. Endwerte 2025 laut Originalgrafik, übrige Werte daraus abgelesen. 2025 gegenüber 2016 (Index 2016 = 100): Strom, Gas u. a. 156,5; Nettohaushaltseinkommen 136,8; Nettokaltmiete 116,5.

Laut Verbraucherpreisindex verteuerten sich Nettokaltmieten zwischen Anfang 2016 und Ende 2025 um 16,8 Prozent. Strom, Gas und andere Brennstoffe kosteten im selben Zeitraum 54,5 Prozent mehr. Die Kosten für Wasserversorgung und weitere wohnungsbezogene Dienstleistungen verteuerten sich um 24 Prozent. Auch das ist wieder ein Hinweis, dass die Gesamtbelastung der Mieterhaushalte stärker gestiegen sein kann, als es der erste Blick auf die Nettokaltmieten vermuten lässt.

Wohnungsangebot muss in Berlin ausgeweitet werden

Um die Unterschiede zwischen alten und neuen Mietverträgen zu verringern und dadurch einen Wohnungswechsel anzuregen, ist die wohnungspolitische Forderung des Verbands, Mieterhöhungen im Bestand zu erleichtern und die Mietpreisbremse auslaufen zu lassen. Allerdings räumt Warnecke in der Pressekonferenz zur Studienvorlage selbst ein, dass daraus keine allgemeine Notwendigkeit für etwaige Mieterhöhungen im Bestand folge.

Entscheidender sei es, das Wohnungsangebot auszuweiten und die Baukosten zu senken, damit einfacher und häufiger gebaut werden kann. „Deutschland hat keinen einheitlichen Wohnungsmarkt. Wer überall dieselben Eingriffe verordnet, ignoriert die Lebenswirklichkeit vor Ort. Wir brauchen gezielte Hilfe dort, wo Haushalte unter Druck stehen“, sagt der Verbandspräsident.

Einsparpotenzial sieht er bei den einzelnen DIN-Normen und technischen Anforderungen, die das Bauen heute überregulieren würden. Der Verband plädiert für mehr ausgewiesenes Bauland, einfachere Bauvorschriften und den Abbau technischer Anforderungen, die das Bauen verteuern. Auch in Berlin sieht er zusätzliche Flächenpotenziale. Die Hauptstadt sei vergleichsweise dünn besiedelt, argumentiert er.

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