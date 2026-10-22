Getötetes Baby in Potsdam: Polizei bittet 1500 Frauen um DNA-Probe

15 Jahre nach dem Fund eines getöteten Babys in Potsdam will die Polizei mit einem neuen DNA-Reihentest die unbekannte Mutter des Mädchens identifizieren.

Fast 15 Jahre nach dem Fund eines getöteten Neugeborenen in Potsdam setzt die Polizei erneut auf die Unterstützung der Bevölkerung. Mit einem umfangreichen DNA-Reihentest hoffen die Ermittler, die Identität der Mutter des Kindes endlich klären und dem ungelösten Fall einen entscheidenden Schritt näherkommen zu können.

Wie zuerst die Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) berichtete, sehen die Ermittler trotz des langen Zeitablaufs weiterhin realistische Chancen, den Fall aufzuklären.

Abgleich mit Datenbank hatte keinen Erfolg

Das neugeborene Mädchen war am 23. Dezember 2011 auf einem Garagenhof in Potsdam-West entdeckt worden. Nach den Erkenntnissen der Ermittler lebte das Kind nach der Geburt. Die Obduktion ergab später, dass das Mädchen gewaltsam ums Leben kam. Bis heute ist ungeklärt, wer die Mutter ist und wer für den Tod des Neugeborenen verantwortlich sein könnte.

Zwar gelang es den Ermittlern bereits kurz nach der Tat, DNA-Spuren der Mutter zu sichern. Ein Abgleich mit vorhandenen Datenbanken führte jedoch nicht zum Erfolg. In den vergangenen Jahren wurden deshalb zahlreiche Frauen überprüft und als mögliche Kindsmutter ausgeschlossen. Nun startet die Mordkommission einen weiteren Anlauf.

Grundlage für die neuen Ermittlungen sind unter anderem kriminalwissenschaftliche Erkenntnisse zu Fällen von Neugeborenentötungen. Demnach bewegen sich die Mütter in vielen Fällen nur innerhalb eines begrenzten Radius rund um den Geburts- oder Ablageort des Kindes. Deshalb haben die Ermittler ihr Suchgebiet erneut erweitert.

Nach Angaben der Polizei werden in den kommenden Tagen rund 1.500 Frauen angeschrieben und um eine freiwillige Speichelprobe gebeten. Betroffen sind Frauen bestimmter Jahrgänge, die sich Ende 2011 im Bereich von Potsdam-West oder der Brandenburger Vorstadt aufgehalten haben könnten. Dabei schließen die Ermittler ausdrücklich nicht aus, dass die gesuchte Frau nur vorübergehend dort wohnte oder über die Weihnachtsfeiertage zu Besuch war.

Die Polizei wirbt um eine möglichst große Beteiligung an dem DNA-Test. Jede freiwillig abgegebene Probe könne dabei helfen, weitere Personen auszuschließen und die Ermittlungen gezielt voranzutreiben. Die erhobenen Proben würden ausschließlich für dieses Verfahren verwendet und nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt.

Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen, hat die Staatsanwaltschaft Potsdam eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. Die Ermittler hoffen, dass moderne forensische Methoden und neue Hinweise aus der Bevölkerung nach all den Jahren doch noch zur Identifizierung der Mutter führen.

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