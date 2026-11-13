In Neukölln beginnt die Angst vor dem Schultor: Wovor sich Eltern zweier christlicher Schulen fürchten

Der Hermannplatz gilt als das Tor nach Neukölln. Hier treffen sechs große Straßen aufeinander, zwei U-Bahn-Linien kreuzen sich. Vor dem Karstadt-Warenhaus liegt der Wochenmarkt, ringsherum reihen sich türkische, deutsche und arabische Geschäfte aneinander. Der Ruf des Platzes als Hotspot für Drogen-, Banden- und Clankriminalität geht über die Bezirksgrenze hinaus, und gleichzeitig steht er für die Gegensätze eines der vielfältigsten Bezirke Berlins, in dem Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen auf den ersten Blick friedlich zusammenleben.



Nur wenige Straßen entfernt befinden sich zwei freie christliche Schulen: die Evangelische Schule Neukölln und die Katholische Schule St. Marien. Sie stehen als Leuchtturmprojekte in einer zunehmend angespannten Bildungslandschaft, in der Gewalt, religiöse Spannungen und gesellschaftliche Konflikte auch den Schulalltag prägen – und die Frage aufwerfen, wie lange diese Schulen ihrem Anspruch gerecht werden können, Orte des friedlichen Miteinanders und der Sicherheit zu sein.