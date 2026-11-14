Gewalt an Neuköllner Schulen: Wo der Safe Space nur noch Luxus ist

Immer mehr Berliner Schulen kämpfen mit Gewalt, Mobbing und religiösen Konflikten. Wenn wir dieser Entwicklung nichts entgegensetzen, verspielen wir unsere Zukunft. Ein Kommentar.

Wo Menschen anderen vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben, muss Schule widersprechen, und zwar ohne Ausflüchte, denn hier geht es um unsere Werte, die wir verteidigen müssen.

Kinder sollen in der Schule lernen, Fragen zu stellen, Widerspruch auszuhalten und ihren eigenen Weg zu finden. Dafür brauchen sie einen Ort, an dem sie keine Angst haben müssen. Dass wir über diese Tatsache sprechen müssen, als sei er eine besondere gesellschaftliche Leistung, sagt mehr über unsere Gesellschaft aus, als uns lieb sein könnte.

Dass ein sicherer Schulalltag keine Selbstverständlichkeit mehr ist, ist ein Armutszeugnis. Wenn wir nicht mehr in der Lage sind oder kein Interesse daran haben, unserem Nachwuchs ein sorgenfreies und sicheres Lernen zu ermöglichen, dann ist das eine Kapitulation vor der Zukunft, eine Absage an das Versprechen, dass Bildung allen offensteht.

Wie prekär die Lage ist, zeigt die Reportage meiner Kollegin Patricia Hempel über die Evangelische Schule Neukölln und die Katholische Schule St. Marien. Beide verstehen sich als geschützte Orte in einem als vielfältig geltenden Stadtteil. Beide mussten erleben, dass Gewalt die Grenze zum Schulgelände überschreiten kann. Zugleich erzählen viele Eltern von ihrer Sorge um die Schulwege. Wer sein Kind morgens verabschiedet, für den endet die Verantwortung nicht am Schultor.

Die Schulleitungen widersprechen allerdings der Vorstellung, ihre Schulen seien wegen ihres christlichen Profils zunehmend bedroht. Für den Messerangriff auf zwei Schülerinnen im Jahr 2023 gebe es keinen Hinweis auf ein solches Motiv. Das muss man ernst nehmen. Ebenso wenig darf man die andere Seite übergehen: Eltern, die Anfeindungen schildern und befürchten, dass ihre Kinder ihren Glauben oder ihre Lebensweise nicht mehr überall offen zeigen können. Wer solche Erfahrungen lapidar als irrationale Angst vor Veränderung abtut, macht es sich zu leicht. Sicherheit bedeutet ja nicht nur einen geschützten Raum im physischen Sinne, sondern auch das Recht darauf, ohne Einschüchterung durch den Alltag zu gehen. Wer das relativiert, nimmt in Kauf, dass Kinder dazu übergehen, sich zu ducken.

Dazu gehört, islamistischen Extremismus und religiösen Konformitätsdruck klar zu benennen. Wenn Kinder wegen ihres Glaubens, ihrer Kleidung oder ihrer Lebensweise in der Schule, auf dem Weg dorthin oder auch anderswo unter Druck gesetzt werden, ist das kein harmloser Ausdruck kultureller Vielfalt, keine Nichtigkeit, die sich von selbst auswächst wie eine Rangelei auf dem Schulhof.

Wo Menschen anderen vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben, muss Schule widersprechen, und zwar ohne Ausflüchte, denn hier geht es um unsere Werte, die wir verteidigen müssen. Dass Berlin Maßnahmen gegen solchen Druck vorsieht, zeigt, dass die Politik das Problem endlich sieht. Die Frage ist, ob aus theoretischen Plänen im Schulalltag, insbesondere an öffentlichen Schulen im Neuköllner Einzugsgebiet, spürbarer Schutz wird.

Manche nennen das „Islamisierung“. Der Begriff trifft aber nur dann etwas, wenn klar ist, was damit nicht gemeint ist: nämlich nicht die muslimischen Kinder und Familien, nicht das Kopftuch und auch nicht jedes politische Symbol im Straßenbild. Gemeint sein muss der Anspruch, anderen religiöse Regeln aufzuzwingen und Widerspruch einzuschüchtern.

Zu lange wurde in solchen Debatten häufig so geredet, als müsse man sich zwischen zwei Haltungen entscheiden: Probleme benennen oder Vorurteile zurückweisen. Verantwortliche Politik muss beides leisten. Sie muss Vorfälle aufklären, Betroffene schützen und Lehrkräfte unterstützen. Und sie muss sorgfältig unterscheiden zwischen nachgewiesener Gefahr, persönlicher Erfahrung und Befürchtungen über die Zukunft. Gerade weil Ängste real sind, dürfen sie nicht als Ersatz für belastbare Erkenntnisse dienen.

Die Reportage stellt noch eine unbequeme Frage. Die porträtierten freien Schulen können mitentscheiden, wen sie aufnehmen. Öffentliche Einzugsschulen müssen alle Kinder ihres Umfelds unterrichten. Wenn Familien auf der Suche nach einem sicheren und guten Lernort woandershin ausweichen, werden sich soziale Herausforderungen an anderen Schulen weiter verdichten. Es wäre zu einfach, den Eltern das vorzuwerfen. Ihre erste Pflicht gilt ihrem Kind. Aber die Politik darf aus dieser verständlichen Entscheidung kein Schulmodell werden lassen. Schutz, der nur für Familien mit Wahlmöglichkeiten gilt, ist mehr Zaun als Safe Space.

Und wer all diese Entwicklungen ignoriert, braucht sich nicht zu wundern, wenn der Rückzug ins Private fortschreitet und Bildung ein exklusives Gut für Wohlhabende wird.

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