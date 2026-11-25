Man kennt das Ritual inzwischen auswendig. Jedes Jahr am 25. November zeigen sich Politikerinnen und Politiker betroffen, an Gedenkorten flackern Grablichter, und einen Tag später ist alles wieder vergessen.



Dabei sind die Zahlen ein echtes Armutszeugnis: 197.667 weibliche Opfer häuslicher Gewalt im vergangenen Jahr, 130 Frauen und Mädchen von Partnern oder Ex-Partnern getötet. Und das, obwohl die Gewaltkriminalität im selben Zeitraum insgesamt gesunken ist. Ein Land, das fast überall sicherer wird, ist ausgerechnet hier gefährlicher geworden. Doch für die Gründe scheint sich niemand zu interessieren.

Bauchgefühl aus der Amtsstube

Das Lagebild des BKA erklärt nur wenig. Es erfasst Delikte, Altersgruppen und Staatsangehörigkeiten. Gut 37 Prozent der Tatverdächtigen bei häuslicher Gewalt gegen Frauen haben keinen deutschen Pass, obwohl Nichtdeutsche nur knapp 15 Prozent der Bevölkerung ausmachen.

Bei Zwangsheirat sind es fast 78 Prozent. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt verweist auf kulturelle Faktoren und schiebt dann eilig hinterher, dass der Migrationshintergrund gar nicht erfasst werde. Ein Minister stellt also eine These auf, die sich mit seiner eigenen Statistik nicht überprüfen lässt. Das ist keine Analyse, sondern ein Bauchgefühl aus der Amtsstube.

Die Statistik endet am Pass. Der eingebürgerte Syrer zählt als Deutscher, ebenso der hier geborene Sohn türkischer Eltern mit deutschem Pass. In der Statistik unterscheiden sie sich nicht vom Frührentner aus dem Erzgebirge. Wächst die Gewalt dort, wo ein patriarchales Frauenbild gepflegt wird, ob religiös, migrantisch oder urdeutsch? Wird sie durch soziale Not, enge Wohnungen und Jobverlust angeheizt, wie die Behörden selbst vermuten? Oder durch beides? Niemand weiß es genau. Vielleicht will es auch niemand so genau wissen, denn die Antwort könnte eine Kette unbequemer Fragen nach sich ziehen.

Abgeschottete Familien mit starren Ehrbegriffen

Wie sehr das Bild davon abhängt, wohin man schaut, zeigt ein Blick nach Hessen. Auf der Online-Karte „laut.jetzt“, auf der Frauen Übergriffe anonym eintragen können, halten sich bekannte und unbekannte Täter fast die Waage. Beim Frauennotruf Frankfurt dagegen kannten 89 Prozent der Frauen, die nach einer Vergewaltigung oder sexuellen Nötigung Angaben zum Täter machten, ihn aus ihrem Umfeld. Wer nur eine dieser Quellen kennt, zieht zwangsläufig falsche Schlüsse.

Nach demselben Muster läuft die Herkunftsdebatte. Die einen erklären Gewalt gegen Frauen zum Importproblem und sprechen damit die deutschen Täter frei, die noch immer fast zwei Drittel stellen. Die anderen wittern hinter jeder Frage nach Kultur Rassismus.



Damit lassen sie ausgerechnet die Frauen im Stich, die in abgeschotteten Familien mit starren Ehrbegriffen leben: oft ohne Deutschkenntnisse, manchmal mit einem Aufenthaltsrecht, das an den Ehemann gebunden ist. Beide Lager pflegen ihre Lieblingserklärung. Den Frauen hilft keine davon. Offenbar genügt es, das Thema einmal im Jahr publikumswirksam in den Medien durchzuexerzieren.

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