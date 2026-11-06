Messerstich im Bus, Tritt auf der Rolltreppe: Neun Beschuldigte sollen in die Psychiatrie

Weil er keine Zigarette bekam, rammte er einem anderen ein Messer in den Nacken: Am Landgericht Berlin laufen neun Verfahren gegen mutmaßlich schuldunfähige Gewalttäter.

Berlin ist voll mit unberechenbaren Menschen. Immer wieder geschieht es, dass jemand völlig unvermittelt andere angreift – auf der Straße etwa oder auf einem Bahnsteig.



Allein in der kommenden Woche stehen am Berliner Landgericht neun sogenannte Sicherungsverfahren gegen mutmaßliche Gewalttäter an. Diese sollen ihre Opfer im Zustand der Schuldunfähigkeit angegriffen haben, weshalb die Staatsanwaltschaft die Unterbringung der Beschuldigten im Krankenhaus des Maßregelvollzugs anstrebt.

Tritt auf der Rolltreppe im Berliner Hauptbahnhof

Eine 46-jährige Frau zum Beispiel. Den Ermittlungen zufolge beging sie im Januar und im August 2025 zwei Ladendiebstähle. Als sie dabei vom Personal erwischt wurde, attackierte sie Zeugen und schließlich auch die herbeigerufenen Polizisten.



Im Oktober 2025 riss sie dann im Berliner Hauptbahnhof zwei Fahrgästen unvermittelt die Brillen aus dem Gesicht und beschädigte sie.



Auf einer Rolltreppe trat sie dann einer Frau derart heftig in den Rücken, dass diese mehrere Stufen der Rolltreppe hinunterstürzte. Die Frau wurde dabei verletzt.

20-Jähriger greift Radfahrer und Pfleger an

Ähnlich verhielt sich laut Staatsanwaltschaft ein 20-Jähriger im Juni 2025 in Kreuzberg. Dort bettelte er zwei Männer um Geld an. Als die ihm nichts gaben, kam es zum Handgemenge, bei dem er einen der beiden verletzte.



Kurze Zeit später griff der 20-Jährige im Urbankrankenhaus einen Pfleger an und verletzte diesen ebenfalls.



Darüber hinaus griff der Beschuldigte im Oktober 2025 bei einem Streit in einer Münchener U-Bahn zwei Männer an und sprühte ihnen Reizstoff ins Gesicht. Sie erlitten Augenreizungen.

Im Mai dieses Jahres wurde er in Berlin-Neukölln bei einem Ladendiebstahl ertappt. Dabei führte er ein Messer bei sich.



Neun Tage später verlangte er von einem Fahrradfahrer erfolglos die Herausgabe des Handys. Er zog derart heftig an dessen Fahrradtasche, dass der Radfahrer mitsamt dem Rad umfiel. Dann schlug der 20-Jährige unter anderem mit einem Schlüsselbund auf den Radfahrer ein, um diesen doch noch zur Herausgabe des Mobiltelefons zu bewegen. Der Radfahrer wurde dabei verletzt.



Der Beschuldigte leide an einer psychischen Erkrankung, erklärt die Staatsanwaltschaft. Er soll die Taten als Heranwachsender im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben.

Messerangriff im Bus in Neukölln: Opfer lebensgefährlich verletzt

Die geschlossene Abteilung droht auch einem 36-Jährigen. Laut den Ermittlungen stach er im Mai einem Mann von hinten mit einem Messer in den Nacken, als dieser gerade in Neukölln einen Bus bestiegen hatte.



Der Grund: Der 36-Jährige hatte von dem Mann eine Zigarette verlangt, was dieser ablehnte. Das Opfer erlitt durch den Messerangriff eine lebensbedrohliche Stichverletzung des Rückenmarks.



Später, am selben Tag, verlangte der Beschuldigte in einem Bus in Kreuzberg von einer Frau zehn Euro. Als die Frau ihm lediglich zwei Euro gab, bedrohte er sie mit einem Klappmesser. Die Frau konnte vor ihm flüchten.



Der Beschuldigte leide an einer psychischen Erkrankung, so die Staatsanwaltschaft. Er habe die Taten im Zustand der nicht ausschließbaren Schuldunfähigkeit begangen.

Messerattacke in Friedrichshain

Einer 43-jährigen Frau wird zur Last gelegt, im Juli dieses Jahres in Friedrichshain unvermittelt einen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben. Die Beschuldigte leide an einer psychischen Erkrankung. Sie soll die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben.



Andere Verfahren in der kommenden Woche, in denen es ebenfalls um die Einweisung in eine psychiatrische Klinik geht, laufen schon länger.

Weitere Sicherungsverfahren am Landgericht Berlin

Einem Mann werden gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen.



Einem weiteren Mann werden gefährliche Körperverletzung und andere Delikte vorgeworfen, einem weiteren Mann räuberischer Diebstahl und Körperverletzung.



Ein Jugendlicher muss sich wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten und noch ein Mann wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung.

Eine Frau steht wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte vor Gericht.

Wie lange dauert die Unterbringung in der Psychiatrie?

In Berlin ist für die Unterbringung das Krankenhaus des Maßregelvollzugs zuständig. Eine Unterbringung nach Paragraf 63 des Strafgesetzbuchs ist unbefristet und dauert so lange, wie der Betroffene als gefährlich gilt. Die Strafvollstreckungskammer überprüft diese Maßregel regelmäßig und muss das spätestens vor Ablauf eines Jahres tun. Dafür holt sie eine Stellungnahme der Klinik ein. In festen Abständen kommt außerdem ein externer Gutachter hinzu.



Ob jemand entlassen wird, hängt von der Prognose ab. Die Vollstreckung wird zur Bewährung ausgesetzt, wenn zu erwarten ist, dass er außerhalb der Klinik keine erheblichen rechtswidrigen Taten mehr begehen wird.

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