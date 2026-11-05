„GEZ“-Brief ignoriert? Dann zahlen Sie rückwirkend ab Januar 2024 – schnell über 660 Euro

Meldedatenabgleich 2026: Wer den Brief vom Beitragsservice ignoriert, wird automatisch angemeldet und zahlt den Rundfunkbeitrag ab Januar 2024 nach.

Post vom Beitragsservice: Wer auf das Schreiben zum Meldedatenabgleich 2026 nicht reagiert, wird automatisch zum Rundfunkbeitrag angemeldet. (Symbolbild)

Voraussichtlich ab Mitte Dezember verschickt der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio Briefe an alle Erwachsenen, die er keiner angemeldeten Wohnung zuordnen kann. Wer darauf nicht reagiert, wird automatisch zum Rundfunkbeitrag angemeldet – rückwirkend.



Grundlage ist der vierte bundesweite Meldedatenabgleich nach 2013, 2018 und 2022, über den zuerst teltarif.de berichtet hat. Stichtag für die Daten ist der 8. November 2026.

Wer jetzt Post vom Beitragsservice bekommt

Den Brief bekommt, wer an seiner Meldeadresse keinem Beitragskonto zugeordnet ist. Das heißt nicht automatisch, dass jemand geschummelt hat.



Typisch sind Wohngemeinschaften und Paare nach einer Trennung. Zieht die Person aus, auf deren Namen das Konto lief, erfährt der Beitragsservice nicht, wer weiter in der Wohnung lebt.



Häufig trifft es auch junge Menschen, die seit dem letzten Abgleich zum ersten Mal ausgezogen sind – etwa zum Studium oder zur Ausbildung – und sich nie selbst angemeldet haben.



Beim Abgleich 2018 gingen knapp drei Millionen Klärungsschreiben raus. Der Versand läuft auch diesmal schrittweise und soll spätestens zwölf Monate nach der Datenübermittlung abgeschlossen sein. Manche Briefe kommen also erst Ende 2027.

Brief ignoriert: Der Beitragsservice meldet Sie selbst an

Wer nicht antwortet, bekommt zunächst eine Erinnerung. Bleibt auch die unbeantwortet, meldet der Beitragsservice die Person selbst an und verlangt Geld.



Gezahlt wird dann nicht ab dem Tag des Briefes, sondern rückwirkend. Maßgeblich ist laut Verbraucherzentrale Hamburg das Einzugsdatum.



Wie weit das zurückreicht, hat der Beitragsservice festgelegt: Eine rückwirkende Anmeldung erfolgt frühestens zum 1. Januar 2024. Wer schon länger in einer nicht angemeldeten Wohnung lebt, zahlt also für fast drei Jahre nach.



Bei 18,36 Euro im Monat sind das allein für Januar 2024 bis Dezember 2026 genau 660,96 Euro. Je später der Brief kommt, desto höher die Summe. Wer nicht reagiert, riskiert laut Beitragsservice zusätzlich einen Säumniszuschlag.



Teuer werden kann Schweigen sogar für Menschen, deren Wohnung längst bezahlt ist. Wer nicht meldet, dass Partner oder Mitbewohner schon zahlen, riskiert ein zweites Beitragskonto für dieselbe Wohnung.

Brief vom Beitragsservice: So antworten Sie richtig

Die Verbraucherzentrale Hamburg nennt eine Frist von zwei Wochen. Antworten können Sie kostenlos über das Online-Formular des Beitragsservice, zu dem auch der QR-Code im Brief führt, oder mit dem beigelegten Antwortbogen per Post.

So reagieren Sie auf den Brief Wohnung ist schon angemeldet: Geben Sie die Beitragsnummer der Person an, die zahlt. Ihre Daten werden dann nach Angaben des Beitragsservice unverzüglich gelöscht.

Wohnung ist noch nicht angemeldet: Melden Sie sich direkt über die Rückmeldung an und tragen Sie das korrekte Einzugsdatum ein.

Zweitwohnung: Wer für seine Hauptwohnung bereits zahlt, kann sich für die Nebenwohnung auf Antrag befreien lassen.

Wenig Geld: Wer etwa Bürgergeld bezieht, kann sich befreien lassen – auch rückwirkend für bis zu drei Jahre. Antrag und Nachweise verschicken Sie laut Verbraucherschützern am besten per Einschreiben mit Rückschein.

Vorsicht vor Seiten, die für die Anmeldung kassieren

Im Netz bieten Firmen an, die Anmeldung zum Rundfunkbeitrag gegen Gebühr zu übernehmen. Der Beitragsservice stellt klar: Kostenpflichtige Dienstleistungen stehen in keiner Verbindung zu ihm.



Die Antwort auf den Brief kostet nichts. Nutzen Sie dafür nur rundfunkbeitrag.de oder den Antwortbogen.

Welche Daten die Meldeämter weitergeben

Die Einwohnermeldeämter übermitteln die Daten aller Volljährigen bis zum 8. Dezember. Dazu gehören Vor- und Nachname, Geburtsdatum sowie aktuelle und frühere Anschrift samt Einzugsdatum.



Der Beitragsservice gleicht sie mit seinem Bestand von mehr als 40 Millionen angemeldeten Wohnungen ab. Grundlage ist der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag. Nicht mehr benötigte Daten sollen laut Beitragsservice gelöscht werden.

Kontostand vorab online prüfen

Wer nicht sicher ist, ob für die eigene Wohnung alles stimmt, kann das schon jetzt klären. Unter rundfunkbeitrag.de/kontostand zeigt der Beitragsservice kostenlos, ob das Konto ausgeglichen ist oder Forderungen offen sind.



Nötig sind nur die Beitragsnummer und das Geburtsdatum der Person, auf deren Namen die Wohnung angemeldet ist. Eine Registrierung braucht es nicht.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema