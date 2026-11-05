Gianna Nannini zieht mit 72 einen Triathlon durch: „Die Ziellinie zu erreichen, ist wie eine Geburt“

Triathlon mit 72: Rocksängerin Gianna Nannini hat sich professionell trainieren lassen und plant weitere Wettkämpfe. Warum die Rocksängerin nicht einrosten will und das Alter für Verhandlungssache hält.

Es ist eine sportliche Herausforderung, die viele weitaus jüngere Menschen nicht ohne Weiteres bewältigen würden: Die italienische Rocksängerin Gianna Nannini hat mit 72 Jahren einen Triathlon absolviert.



Die Interpretin von Hits wie „Bello e impossibile“, „I maschi“ oder „Un’estate italiana“ bewältigte auf Ibiza eine sportliche Kombination bestehend aus 750 Metern Schwimmen, 17 Kilometern Radfahren und fünf Kilometern Laufen.



Trainiert und vorbereitet wurde Nannini von Alex Schwazer, dem italienischen Olympiasieger von 2008 im 50-Kilometer-Gehen. Schwazer beschrieb seine Schülerin als extrem methodisch und leicht zu trainieren – man müsse sie manchmal eher bremsen als anspornen.

Gianna Nannini feiert in diesem Jahr 50 Jahre Karriere

Obwohl sie das Ziel erreichte, wurde ihre offizielle Zeit nicht gewertet, da ihr auf der Radstrecke ein Streckenfehler unterlaufen war. Nannini lässt sich davon jedoch nicht entmutigen.



In diesem Jahr feiert sie 50 Jahre Karriere. Zum Jubiläum erscheint das Doppelalbum „GiannaGold“, mit neuen Songs, Neuaufnahmen mit dem London Symphony Orchestra und remasterten Klassikern. Für die Rockerin ist es „kein Endpunkt, sondern ein neuer Anfang“, wie sie im Interview mit dem Corriere della Sera sagte.



Mit dem Begriff „Karriere“ könne sie wenig anfangen, so Nannini. Das Wort überlasse sie den Toten, in die Vergangenheit schauen müsse sie nicht, um die Zukunft zu erklären.

Gianna Nannini mit 72 beim Triathlon: „Man rostet nicht ein“

Zum Alter hat die 72-Jährige eine klare Haltung: Man entscheide selbst, wie alt man ist, oder man glaube dem Melderegister. Sie habe sich für die erste Variante entschieden. Schon mit 30 habe man ihr geraten, sich ein paar Jahre jünger zu machen, sie habe sich vier abgezogen.

Der Triathlon sei für sie eine Möglichkeit, nicht einzurosten. Sie werde weitere Wettkämpfe machen. Man habe keine Schmerzen, die Durchblutung werde besser, und die Ziellinie zu erreichen, sei wie eine Geburt. Zum Körper sagt sie, sie sei „fixiert auf die Idee, sich gut zu fühlen“, wisse aber, dass die Seele mehr zählt. Falten machten ihr keine Sorgen, und wenn doch, sorge sie dafür, dass man sie nicht sieht.

Gianna Nannini live 2027 in Deutschland

Im kommenden Jahr geht Nannini auf „GiannaGold – Celebration Tour“ und tritt unter anderem in Hamburg, Leipzig, Frankfurt, Stuttgart, München, Nürnberg und Düsseldorf auf.

Berlin hatte die Sängerin bereits am 19. September 2026 mit einem großen, ausverkauften Jubiläumskonzert in der Waldbühne bedacht.

Triathlon im hohen Alter: Dafür gibt es einige Beispiele

Beim Triathlon gibt es durchaus noch ältere Teilnehmer, die Geschichte geschrieben haben. Als ältester Mann, der jemals einen Ironman (Langdistanz-Triathlon) erfolgreich beendet hat, gilt der Japaner Hiromu Inada, der den Ironman Hawaii im Jahr 2018 im Alter von 85 Jahren meisterte.



Bei den Frauen ist Natalie Grabow die älteste Finisherin: Sie absolvierte am 11. Oktober 2025 im Alter von 80 Jahren den Ironman Hawaii in 16 Stunden, 45 Minuten und 26 Sekunden.



Beim Triathlon bewältigt man unterschiedliche Distanzen von der Sprint- bis zur Langdistanz. Nannini absolvierte die Sprintdistanz, auch Volkstriathlon genannt.



In der Langdistanz (Ironman-Distanz) stünden dann 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen an. Für alle, die noch Ziele brauchen...

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