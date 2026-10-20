„Gib doch die Hunde ab“: Was eine Frau an der Tafel zu hören bekommt

Eine Frau sitzt mit ihrem Hund am Ufer eines zugefrorenen Flusses. Für viele Menschen mit wenig Geld ist das Tier der wichtigste Begleiter im Alltag. (Symbolbild)

Manche Ratschläge kommen mit erhobenem Zeigefinger und ohne jede Ahnung. Eine 50-jährige Frau aus dem niederländischen Gorinchem hört so einen regelmäßig: Wer zur Tafel geht, soll gefälligst erst einmal die Hunde abgeben. Und das Auto am besten gleich mit.



Sie denkt nicht daran. Ihre Geschichte hat die Frau, die anonym bleiben will, dem Algemeen Dagblad erzählt, Focus Online hat sie aufgegriffen. Die Frage dahinter stellt sich in Berlin genauso: Dürfen arme Menschen ein Haustier haben?

Vom Job zur Tafel in zweieinhalb Jahren

Freiwillig ist die Frau nicht bei der Tafel gelandet. Scheidung, Mobbing im Job, dann eine posttraumatische Belastungsstörung: Am Ende war sie arbeitsunfähig, berichtet die Zeitung. Heute lebt sie von einer WIA-Leistung, der niederländischen Erwerbsunfähigkeitsrente.



Seit zweieinhalb Jahren kauft sie bei der Voedselbank Gorinchem ein, so heißen die Tafeln in den Niederlanden. Ihr Einkauf funktioniert wie eine Kochsendung mit Überraschungskorb: Erst im Laden sieht sie, was da ist, und plant daraus die Gerichte der Woche.



Was am Monatsende übrig bleibt, fließt in zwei Posten. In Futter für die beiden Hunde und in Benzin für das Auto.

Hunde abgeben? Warum die Frau Nein sagt

Das Auto bedeute für sie Freiheit, sagte die 50-Jährige der Zeitung. Die Hunde wiederum sorgten dafür, dass sie überhaupt vor die Tür komme und nicht allein sei. Wer das für Luxus hält, rechnet am falschen Ende.



Tierärzte, die mit armen Haltern arbeiten, kennen das. Für viele Menschen in Armut sei das Haustier der letzte Halt im Leben, schreibt die Tierschutzorganisation IFAW, die in Berlin eine Praxis für Bedürftige finanziert. Gerade Hunde brächten ihre Halter in Kontakt mit anderen Menschen.



Manche Halter sparen dafür bei sich selbst. Mehrere Kunden hätten der Tierärztin gesagt, sie verzichteten lieber aufs eigene Essen, als ihrem Tier Medikamente vorzuenthalten, berichtet der IFAW.

Feste Zeitfenster statt Warteschlange: Die Tafel in Gorinchem

Dass die Frau überhaupt hingeht, liegt auch am Konzept in Gorinchem. Laut dem Bericht gibt es dort feste Zeitfenster und eine persönliche Begleitung durch einen kleinen Laden. Lange Schlangen vor der Tür sind passé, und wer einkauft, wählt selbst aus.



Das Problem, das die Tafel damit lösen will, heißt Scham. Mit einer eigenen Kampagne wirbt die Voedselbank um Menschen, die sich aus Scham oder Unwissen nicht melden. Das Motto, frei übersetzt: Schämen muss sich niemand, manchmal braucht man eben Hilfe.



Nach eigenen Angaben versorgt die Voedselbank jede Woche knapp 190 Haushalte mit mehr als 400 Menschen, darunter über 100 Kinder. Mehr als 80 Ehrenamtliche packen mit an, keiner von ihnen wird bezahlt.



Die Kundin beschreibt die Stimmung so: Es könne jeden treffen, und niemand spiele sich als etwas Besseres auf.

Tafeln in Deutschland: 1,5 Millionen Kunden

In Deutschland ist die Tafel längst Alltag für sehr viele. Laut Dachverband Tafel Deutschland gibt es mehr als 980 Tafeln. Sie retten jährlich rund 265.000 Tonnen Lebensmittel und versorgen etwa 1,5 Millionen Menschen.



Mehr als jeder vierte Kunde ist ein Kind oder Jugendlicher, der Anteil liegt bei 28 Prozent. Weitere 26 Prozent leben in Altersarmut.



In Berlin läuft ein großer Teil davon über „Laib und Seele“, ein Projekt der Berliner Tafel mit den Kirchen und dem RBB. Knapp 50 Ausgabestellen gibt es in der Stadt, getragen von rund 2700 Ehrenamtlichen, wie die Berliner Zeitung berichtete.

Tiertafel Berlin: Futter und Tierarzt für Bedürftige

Für Menschen wie die Frau aus Gorinchem gibt es hierzulande ein eigenes Netz, die Tiertafeln. Bundesweit sind es mehr als 80. Sie geben Futter aus und helfen teilweise bei Tierarztrechnungen, nachdem die Bedürftigkeit geprüft wurde.



Nötig ist das, weil im Regelsatz von Sozialleistungen kein Geld für Haustiere steckt, wie das Portal Gegen-Hartz erklärt. Verbieten darf der Staat das Tier trotzdem niemandem.



Die Berliner Tiertafel sitzt in Hohenschönhausen. An Ausgabetagen kommen dort nach IFAW-Angaben mehr als 300 Menschen, angeschlossen ist eine Tierarztpraxis mit kleinem Eigenanteil.

Haustier trotz Armut: ein Recht, kein Luxus

Die Frau aus Gorinchem wird ihre Hunde behalten. Jeder Euro für Futter ist bei ihr genau eingeplant. Was die beiden ihr zurückgeben, steht in keiner Haushaltsrechnung: einen Grund, jeden Tag vor die Tür zu gehen.

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