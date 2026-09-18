Gießkanne beim Spritpreis: Die Idiotie der deutschen Politik kommt uns teuer zu stehen

Die SUV-Fahrer aus München können sich freuen. Die Villenbesitzer und Porschefahrer im Grunewald auch. Naja – und auch die pendelnde Geringverdienerin in Sachsen. Mit dem Tankrabatt, also der abgesenkten Energiesteuer, und einem späteren Spritpreisdeckel schenkt der Staat allen Autofahrer Milliarden Euro – egal, ob die es nötig haben oder nicht. Die Politik liebt ihre Gießkanne. Es ist ja auch nur Steuergeld, was da übers Land rieselt.



Ökonomen hatten davon abgeraten. Mehrfach. Immer wieder. Es sei zu teuer. Es sei nicht zielgenau. Es gebe Mitnahmeeffekte. Es verzerre den Markt. Wenn Energiesparen angesagt ist, soll man eben Energiesparen. Wenn ein Gut knapp wird, ist es eben teurer. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer oder auch Ifo-Chef Clemens Fuest rieten allenfalls zu Direktzahlungen an Bedürftige. Doch dazu ist die staatliche Bürokratie nicht fähig.